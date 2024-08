El gobierno provincial pagará los aumentos a docentes y estatales pese al paro de Amsafé

Goity afirmó que la propuesta salarial que hizo gobierno para julio, agosto y septiembre “se va a abonar y se seguirá discutiendo la pauta salarial de aquí hasta fin de año. Cuando planteamos esta oferta (9,95 por ciento escalonado ese trimestre) planteamos que era la que podíamos hacer por las previsiones de ingresos como de inflación para este trimestre. Esta oferta queda como está hasta septiembre. Luego nos reuniremos para discutir actualizaciones que vendrán”.

José Goity en el Consejo Federal de Educación.jpg El ministro de Educación provincial, José Goity.

“Nosotros tomamos un compromiso en enero de actualizar salarios todos los meses, y lo hemos cumplido. En este caso, hubo una desavenencia con el gremio, y creemos que en función de esos problemas no podemos dejar a los docentes esperando el aumento salarial que es necesario e importante. Sabemos del esfuerzo que hacen los docentes, que es el mismo esfuerzo que hacen todos los santafesinos para sostener el poder adquisitivo”, subrayó el ministro.

Paro docente y diálogo abierto

Los docentes nucleados en Amsafé cumplen hoy un paro por 24 horas en todas las escuelas públicas. El ministro de Educación ratificó que “será descontado el día no trabajado. Eso está fuera de discusión. Ya figura en el acta paritaria: el día no trabajado no se abonará". Fundamentó: "Sostenemos esa decisión y también eso incluye al sistema de asistencia perfecta. La inasistencia por paro es como una inasistencia como cualquier otra. En este caso es una inasistencia amparada por el derecho a huelga, pero no computa para el premio por asistencia perfecta”.

Goity destacó que partir de la implementación del reconocimiento por asistencia perfecta “bajó el número de ausencia y eso repercutió en los reemplazos. Economía hizo un cálculo provisorio para un trimestre de 4 mil millones de pesos de ahorro. Esos datos se irán consolidando con el paso del tiempo. Hemos pagado menos reemplazos y eso generó un ahorro que volcamos al sistema educativo”.

Con relación a cómo puede evolucionar la discusión con los docentes de las escuelas públicas, Goity agregó que no veía "un escenario de que el conflicto se complejice". Analizó: "Los docentes están haciendo un esfuerzo importante. Sabemos que tenemos que mejorar el salario y recuperar el poder adquisitivo que se perdió, pero no vemos un escenario de profundización del conflicto. Tenemos la responsabilidad de sostener las financias públicas y otras obligaciones, creemos que eso no va a pesar. Vamos a mantener abierto el diálogo para encontrar acuerdo. Diálogo, apertura, pero también con mucha responsabilidad en con las propuestas que la provincia puede pagar", agregó Goity.