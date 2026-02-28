La Capital | La Ciudad | docentes

Docentes de la UNR criticaron a las agrupaciones estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Profesores de las facultades de Psicología y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales publicaron una carta exigiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

28 de febrero 2026 · 17:00hs
Docentes de Psicología y de Ciencia Política

Docentes de Psicología y de Ciencia Política, dentro de La Siberia, emitieron una carta a la comunidad educativa 

Docentes que prestan servicios en La Siberia, como se conoce a la Ciudad Universitaria de Rosario (CUR), publicaron una carta abierta en la que exponen la crítica situación de las universidades y exigen la implementación de la ley de financiamiento universitario. Además, los docentes que trabajan en las facultades de Psicología y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales fustigaron a los estudiantes que solicitaron que no se levanten las mesas de examen, a pesar de los paros.

La carta presentada explica en detalle los periplos que atraviesa la comunidad universitaria ante la falta de cumplimiento de la ley 27.795, conocida como la ley de financiamiento universitario.

Sobre el final de lo expuesto, los profesores recogen el guante ante el pedido de las agrupaciones: “Quienes hoy, en los dichos de los representantes estudiantiles de Psicología, proponen no tomar medidas de fuerza e imaginan que esto les permitirá proteger sus derechos equivocan el camino”. Los docentes aluden al pedido de Pulsión, La Masotta, Pampillón y el Alde, acompañados por el Centro de Estudiantes de la facultad de Psicología, para poder rendir ya que “la suspensión reiterada de las mesas de exámenes por paros afecta las trayectorias estudiantiles”, expresaron los estudiantes.

En este contexto, los docentes retrucaron: “Creer que es posible alcanzar las condiciones materiales indispensables para el sostén de la educación pública sin luchar, es proponer una salida engañosa”. Para el grupo de profesores “no hay educación pública de calidad sin financiamiento del funcionamiento, sin salarios dignos, sin sostenimiento de becas para estudio, sin insumos imprescindibles para la investigación científica”.

>> Leer más: Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Se lo debemos a quienes nos precedieron y a quienes están por venir la defensa irrestricta de la Universidad Pública”, concluyeron en el texto. La misiva se da 24 horas después del anuncio de Coad de iniciar un plan de lucha con una semana de paro a partir del 16 de marzo, dos semanas en abril, tres en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio hasta que el gobierno implemente la ley 27.795.

Exigen la ley de financiamiento universitario

La carta abierta a la comunidad académica de la UNR está firmada por docentes, graduados, estudiantes, personal no docente y jubilados, quienes manifiestan su “profunda inquietud” frente a la resistencia del gobierno nacional para aplicar la ley 27.795 de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente.

Según exponen, la falta de implementación pulveriza las garantías mínimas para organizar el día a día y sostienen: “Algunos analistas comparan las condiciones de vida y trabajo con el siglo XIX. Resulta urgente que reflexionemos y actuemos en defensa de los derechos que son el piso mínimo de una existencia digna”.

>> Leer más: Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Los firmantes recordaron que la ley de financiamiento universitario fue aprobada en octubre de 2025 y destacaron el trabajo colectivo para lograrlo. “Argentina tuvo una clase trabajadora que pudo mandar a sus hijos a la universidad, que hoy son nuestros docentes, médicos e ingenieros, depende de nosotros que la siga teniendo”, argumentaron.

Según el texto presentado, el deterioro también se debe al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau), una herramienta desconocida para la gran mayoría de la comunidad pero que “en la misma línea argumentativa con la que se promueve la Reforma Laboral, se plantea allí la «modernización» de las Universidades Nacionales”. Acto seguido, sostuvieron que el Consejo Interuniversitario Nacional “ahora negocia con el gobierno la modificación de la ley de financiamiento universitario”.

Unión sorpresiva para pedir que se tomen exámenes

Una unión inesperada está tomando lugar entre las agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En la Facultad de Psicología movimientos de estudiantes de distintos partidos políticos se juntaron para pedir que no se levanten las mesas de examen, a pesar de los paros docentes. Desde el Alde hasta el radicalismo, pasando por sectores peronistas, un importante número de organizaciones se aunaron en el mismo pedido, sin importar el color partidario.

En particular, las agrupaciones estudiantiles de todo el arco político de la Facultad de Psicología reconocen la importancia de la lucha docente y el reclamo salarial, pero al mismo tiempo entienden que los frecuentes paros “afectan a las trayectorias estudiantiles”. Por ese motivo, exigen la continuidad de las mesas de exámenes y piden que se consideren los “derechos de los estudiantes”.

“Materias que no se rinden, correlatividades que se traban, egresos que se postergan, familias que hacen enormes esfuerzos para sostener el estudio y estudiantes que recién ingresan y ven quebrada, desde el inicio, la idea de comunidad universitaria”, expresan las agrupaciones estudiantiles en un comunicado en conjunto, y resaltan: “La toma de exámenes finales en los turnos establecidos (o sus eventuales reprogramaciones en acuerdo entre estudiantes y docentes) es imprescindible para avanzar en los acuerdos que nos sostienen como comunidad universitaria”.

Coad respondió

A pesar del pedido de agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de garantizar mesas de examen en las próximas semanas, el sindicato de docentes mantiene vigente la suspensión de actividades por tiempo indeterminado. "El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más", argumentó Federico Gayoso, secretario general de Coad, en La Red Rosario.

Gayoso se refirió a la reunión que habían tenido la semana anterior con integrantes de organizaciones de distintos signos políticos. "En el momento, al menos por lo que expresaron, entendían la situación y estaban a disposición para dar la pelea de manera conjunta. Frente a lo que está en juego, tenemos que ser solidarios con las generaciones futuras que van a estudiar en la universidad", planteó el titular de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad).

Ante el reclamo de las agrupaciones para garantizar las mesas de examen, el secretario general de Coad recordó que en 1988 hubo un paro por tiempo indeterminado que duró ocho meses. "Hoy no estarían en una universidad gratuita, pública, con acceso irrestricto y becas si los compañeros que estaban entonces no hubieran salido a dar la lucha junto a docentes y no docentes", expresó.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR se sumó al paro de Amsafé y Sadop convocado para este lunes 2 de marzo, jornada pactada para el inicio del ciclo lectivo escolar en toda la provincia de Santa Fe. Será la segunda jornada consecutiva, ya que este viernes también realizaron un corte de crédito laboral.

