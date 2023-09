El Colegio de Médicos de Rosario advierte que las prestadoras les pagan "a 60 o 90 días"

En el marco del debate por el cobro de plus médico por parte de los profesionales de la salud, se expidió el vicepresidente del Colegio de Médicos de Rosario, Juan Antonio Segarra, destacó no son ellos quienes negocian con las prestadoras de salud por los pagos a los trabajadores y remarcaron que la remuneración debe ser lógica y acorde a la formación que demanda hasta 10 años y demanda una permanente actualización.

La iniciativa se hizo pública el pasado 21 de septiembre, Día de la Sanidad, a través de un comunicado que advirtió sobre la drástica caída en el valor de las consultas médicas y las dificultades que representan los atrasos en las liquidaciones de obras sociales y prepagas en un contexto de escalada inflacionaria.

“Nosotros no le ponemos el valor, no somos los que negociamos y no decimos que hay que cobrar una diferencia, copago o plus como le llaman. Sí decimos que el médico tiene que recibir una remuneración acorde al tiempo que invirtió y a la lógica. Se debe recibir lo correcto por lo que uno hace”, agregó Segarra, para profundizar que el colegio no tiene potestad para firmar convenios ni “negociar con los financiadores”.

Al respecto, señaló: “No todos cobran eso (el adicional) porque muchas de estas financiadoras están tratando de enfrentar a la gente con el médico. Los financiadores son los que ponen un valor, desinforman y, después, pagan a 60 o 90 días”.

Reclamos en Iapos

Durante todo el año pasado, la obra social de los empleados públicos de la provincia (Iapos) recibió 400 reclamos de sus afiliados por el cobro de "adicionales indebidos". Una forma elegante de llamar al plus que cada vez más médicos cobran por su atención, pese a que una ley provincial que ya cumplió seis años prohíbe esas prácticas. Los montos más frecuentes van de los 2 mil a los 5 mil pesos por una consulta médica, pero por cirugías se llegan a pedir hasta 5 mil dólares. Un síntoma más de la crisis del sistema de salud y un golpe al bolsillo para los afiliados a obras sociales o prepagas.