La Asociación Médica advierte que "la situación es insostenible" y pide acortar plazos de pago

En declaraciones a LT8, el representante de la AMR se manifestó “muy preocupado por el proceso inflacionario que sufre todo el país . Los médicos no son la excepción". Amplió, por un lado: "Es muy complejo todo porque actualizar el nivel de arancelamiento de acuerdo a esta vertiginosa inflación que tenemos se nos hace muy difícil”.

“El arancel está a menos de la mitad de lo que dice el Colegio de Médicos, que es de 6 mil pesos . Y los plazos de pagos van de 45 a 90 o 120 días, y no obtuvimos respuestas adecuadas de todos los financiadores con los que estamos negociando para que el pago sea a los siete días o un máximo de 15 de la consulta”, subrayó Dorato.

El dirigente de AMR consideró que “cualquier pago de un servicio a 90 días es impensado. Y otra cosa que debe entender la gente que toda estructura que tiene un consultorio por más baja complejidad que tenga, sale de ese pago. No hay más que eso. Con lo cual empiezan todos los ajustes que se hacen informalmente y empiezan a cobrar por fuera de lo pautado”.

“Ante esto, esta semana vamos a discutir y resolver cómo seguir con esto porque la situación es insostenible, están cerrando los centros médicos. Estamos en una encerrona. Uno no puede manejar los costos que tiene la propia estructura. El financiador compra un servicio que no se actualiza y está muy por debajo de la realidad. Y La situación se torna muy compleja y el médico vive de eso y no de otra cosa. Por lo menos exigimos que paguen inmediatamente”, agregó Dorato.