Efecto Rosario: ciudades aledañas también quieren la tasa vial

Para remarcar el bajo impacto de la tasa y los aumentos exponenciales de otros ítems, se mencionó a los subproductos del petróleo, como el asfalto, que escasea y además tuvo altos aumentos. "Son 200 a 300 pesos por tanque de combustible de un auto contra el 25 al 35 por ciento de suba en otros productos. Este 1,6 por ciento es insignificante", argumentó Ricci.

En el caso de Villa Gobernador Gálvez, el proyecto de adhesión sería enviado en el período extraordinario de sesiones del Concejo, entre Navidad y Año Nuevo.

En la lista de quienes adelantaron su adhesión también figura Funes. Su intendente, Roly Santacroce, señaló: "Es un tema regional. Aparte de la pandemia sanitaria, a los municipios se nos vino encima la pandemia económica, con menos recursos y además se dejaron de coparticipar impuesto al cheque, el fondo sojero y ahora impuesto a las ganancias. Tengo montos que nos transfieren por una población de 21 mil habitantes, pero somos casi 60 mil y en verano subimos a 90 mil, que los fines de semana se hacen 100 mil. Resulta muy desigual y queremos que a Funes envíen los fondos que le corresponden", argumentó Santacroce para enfatizar: "Lo vamos a hacer, que no quedan dudas que seguiremos los pasos de Rosario".

De esta forma, ya son dos los alcaldes que se suman a lo que denominaron "visión metropolitana". "En nuestro caso, además, una gran mayoría de quienes residen en Funes va a trabajar a Rosario", dijo Santacroce al opinar que este 1,6 por ciento "incluso resulta poco". En el caso de Funes el fin de lo recaudado estaría más destinado a hacer el mejorado o ripio en calles de tierra o bien a establecer diferentes objetivos de los fondos específicos.

Pérez

En cuanto a otra ciudad frontera, como es Pérez, su intendente Pablo Corsalini consideró que no está en estudio la aplicación de la tasa vial. "No tenemos intención de avanzar en el proyecto", dijo para ahondar: "Nosotros en la tasa general de inmuebles ya cobramos un 11 por ciento por bacheo y reparación de calles. Sería cobrar dos veces lo mismo". Corsalini explicó: "Con eso vamos llevando adelante un plan y también el mantenimiento del pavimento existente".

En Granadero Baigorria, límite norte con Rosario, aún no se han expresado. La Capital intentó comunicarse con su intendente, Adrián Maglia, pero no pudo conocer su posición al respecto.

Quien sí fijó postura fue el titular de Roldán, Daniel Escalante. "Cada Municipalidad, de acuerdo a su realidad, genera o no las tasas que crea conveniente. Como está la situación en la actualidad, no estamos para meter una tasa adicional. Esto no quiere decir que no se justifique en otra localidad. De aplicarla, sería por contribución de mejoras, pero también nos surgen inquietudes en el basamento jurídico, porque se trata de una contraprestación de un servicio. Lo cierto es que, por ahora, no está en nuestro radar", señaló Escalante.

En San Lorenzo por el momento no se piensa en imitar a Rosario. Este lunes, se aprobó en el presupuesto la contemplación de bacheo, pavimento y mantenimiento de las arterias sanlorencinas. "Está contemplada la partida para estas obras y no vemos la necesidad de ir a un nuevo tributo. Si el escenario nacional requiere estas nuevas erogaciones se puede tomar como referencia lo que hacen otras ciudades. Por ahora, San Lorenzo se encuentra en condiciones a afrontar su plan de obra pública", apuntó el edil oficialista Damián Perassi.