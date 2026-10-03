Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

A casi dos años de la muerte, la madre del joven hallado sin vida en el Parque España aseguró que la nueva suma ofrecida por el MPA "es denigrante"

Familiares, amigos y compañeros de Giovani Mvogo Eteme marcharon por el centro de Rosario al cumplirse un año de su muerte.

A poco de cumplirse dos años de la muerte del jugador de vóley Giovani Mvogo Eteme, de Central Córdoba , la familia manifestó su disconformidad con el monto de recompensa de 16 millones de pesos ofrecida por la provincia, al tiempo que reclamó justicia por el adolescente. Mientras tanto, se aguardan resultados de nuevas medidas ordenadas por el fiscal interviniente, Matías Edery , quien tomó el caso.

Atravesada por la pérdida irreparable de su hijo, Vanesa Palavecino aseguró en declaraciones a La Capital que el monto ofrecido dista bastante del que la cartera de Seguridad provincial ofrece por otros homicidios que se investigan en Rosario.

" Me parece muy injusto . Hace casi dos años que venimos peleando por el esclarecimiento de la muerte de mi hijo. Hay una desigualdad total, es denigrante lo que están haciendo. Todos los otros casos solicitan recompensa de 25 millones de pesos y el de Giovani solamente 16 millones, sin avances en la causa ", lamentó Vanesa.

Más allá de esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que hay nuevas medidas en curso para intentar avanzar en una causa, ya que aseguró que la familia "merece una respuesta" . Además, deslizó que "no todos dicen lo que saben" respecto al enigma que gira en torno el caso.

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El cuerpo del joven afrodescendiente apareció entrada la madrugada del jueves 28 de noviembre de 2024 en la zona del playón de ingreso del colegio Parque de España por razones aún desconocidas. El único testigo no involucrado a la causa es un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que se encontraba en Rosario en el marco del Plan Bandera. El uniformado dio aviso al 911, alrededor de las 4, tras divisar el cuerpo del joven desde la zona alta del parque.

En principio, el caso se caratuló como suicidio y luego la carátula cambió a muerte dudosa a partir del reclamo de la familia por algunas irregularidades que notaron tras el informe preliminar de la autopsia.

Sin pruebas, testigos ni cámaras que pudieran haber registrado el instante en el que supuestamente Giovani se arrojó o lo arrojaron de altura, el 7 de agosto de 2025 se llevó a cabo un simulacro de caída de altura.

Los informes de parte y el del perito oficial de la Fiscalía "no fueron concluyentes" para poder determinar las razones por las que el joven cayó de altura, por eso el fiscal Edery aseguró que no descarta ninguna hipótesis.

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Qué pasó con Giovani Mvogo

Oportunamente, el investigador también aclaró que la cautela de huellas dactilares sólo se toman bajo protocolo de femicidio y que un gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al lugar por aviso del fiscal en turno.

Las pericias realizadas en febrero pasado no arrojaron resultados positivos en la búsqueda de restos hemáticos en un toldo y aires acondicionados de la fachada este del complejo, pese a que el cuerpo de Giovani presentaba una herida en el tórax y el traumatismo de cráneo que pudo haber provocado la caída de altura.

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La familia descree de la versión del agente de la PSA y pidió en reiteradas oportunidades profundizar la investigación en torno a su intervención durante aquella madrugada de noviembre, a partir de las "incongruencias" aportadas respecto a su versión del hallazgo del cuerpo.

Durante todo el derrotero judicial hubo marchas por pedido de justicia, una solicitud de recompensa al cumplirse el año de la muerte del joven y ahora, una actualización del monto, de 10 a 16 millones de pesos.