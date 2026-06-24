Caso Giovani Mvogo Eteme: entregaron un informe clave y los resultados "no son concluyentes"

La familia del joven jugador de vóley de Central Córdoba cuestionó la demora en la investigación para establecer la causa de muerte. Cómo sigue el caso

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA ) entregó el informe oficial de la pericia realizada el pasado 7 de agosto en el Parque España para determinar las posibles causas de muerte de Giovani Mvogo Eteme , el joven afrodescendiente que jugaba al vóley en Central Córdoba, cuyo cuerpo apareció aún por razones desconocidas en la madrugada del 28 de noviembre de 2024 en el playón de ingreso al Colegio Español por posible caída de altura.

Hasta el momento, los resultados "no fueron concluyentes" para determinar si efectivamente, tal como lo sostiene la familia, al joven "lo mataron" . La fiscal Mariana Prunotto, que interviene en la investigación, mantendrá algunos datos en reserva hasta reunir el cotejo de sendos informes periciales: el oficial y el de la querella.

En declaraciones a La Capital, la madre de Giovani, Vanesa Palavecino, sostuvo una vez más que la muerte de su hijo está relacionada directamente "por el impulso de terceros" y que, lamentablemente , los errores en la cadena de custoria del cuerpo y la falta de muestras clave ni bien lo hallaron entorpece el avance de la investigación.

No obstante, de acuerdo al informe elaborado por su perito, aseguró: "Vamos a demostrar que es imposible que las laceraciones que presentaba el cuerpo de Gio hayan sido como consecuencia del contacto con el aire por haberse precipitado . Por eso también nos preguntamos, a esta altura, si el cuerpo no fue plantado en ese lugar, más allá de probablemente lo hayan arrojado por la fractura de cráneo que presentaba al practicarle la autopsia".

Uma imagen que habla más que mil palabras y un pedido de justicia por la muerte de Giovani Mvogo Eteme. Virginia Benedetto / La Capital

De esta manera, la hipótesis de la familia sigue firme: a Giovani lo mataron, aunque la falta de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona hacen imposible poder dilucidar la escena ocurrida aquel jueves 28 de noviembre, entre las 4 y 4.40.

Por el momento, el único testigo es un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que denunció el hallazgo del cuerpo mientras se encontraba en Rosario, en el marco del Plan Bandera. Sin embargo, la familia descree de ese testimonio y reiteró profundizar la investigación sobre su persona, a partir de las "incongruencias" en su declaración.

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A partir de esto, el jueves 7 de agosto de 2025, es decir, hace diez meses, se realizó un simulacro de caída para intentar establecer si Giovani cayó de manera accidental (caída), voluntaria (suicidio) o una acción externa como consecuencia de la incidencia de terceros (empuje u homicidio).

Muerte de Giovani: el simulacro

Esa fría mañana, La Capital estuvo en el lugar y presenció las cuatro variantes de caída proyectadas a través de un maniquí, que reunía las características similares a Giovani (1.70 metro), pero con un peso correspondiente al 15% del peso corporal real (65 kilos).

Por lo pronto, la familia había deslizado de manera preliminar que la caída no correspondería con un suicidio como se caratuló el hecho de forma preliminar ni bien el cuerpo ingresó al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario.

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba Virginia Benedetto / La Capital

A su vez, la querella sostuvo la hipótesis de posible homicidio al apoyarse en los resultados de la pericia realizada a fines de febrero de este año en una de las fachadas del Parque de España, donde presumiblemente se precipitó el joven. Las mismas, practicadas con luminol para cotejar posibles restos de ADN, arrojaron resultados negativos.

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Es por eso que la familia descree la versión de que la herida que presentaba el cuerpo en el hemitórax no corresponden a la caída y tampoco a la acción del roce con el aire, tal como lo deslizó este miércoles Palavecino.

Por su parte, la Fiscalía confirmó este miércoles que el viernes pasado se entregó por parte del peritos del MPA el informe técnico científico forense, donde se realiza un análisis integrado de caída desde altura, evaluación cinemática biométrica forense y determinación de mecánica de fallecimiento.

Al ser parte de las evidencias a evaluar para determinar los próximos pasos procesales en la causa, la Fiscalía anticipó que "el resultado del informe se mantendrá en reserva".