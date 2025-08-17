La Capital | La Ciudad | Jugador

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Vivía con su madre en Añatuya y volvió a Rosario, donde había nacido, para cumplir su sueño. Su fallecimiento aún es un misterio

Matías Petisce

Por Matías Petisce

17 de agosto 2025 · 06:30hs
Uma imagen que habla más que mil palabras y un pedido de justicia por la muerte de Giovani Mvogo Eteme.

Virginia Benedetto / La Capital

Uma imagen que habla más que mil palabras y un pedido de justicia por la muerte de Giovani Mvogo Eteme.

Detrás de una vida que se apagó el pasado 28 de noviembre había deseos, proyectos y expectativas: los que tenía Giovani Mvogo Eteme, el joven jugador de vóley de Central Córdoba de 17 años que soñaba con ser un jugador de vóley profesional y apareció muerto por razones aún desconocidas en la zona del parque de España. Mientras la investigación por "muerte dudosa" sigue su curso, su mamá lo recuerda como un apasionado del deporte y asegura que no va a parar hasta encontrar justicia por la muerte de su hijo.

Nacido en Rosario en 2007, Giovani llevaba la afrodescendencia en las venas producto de una relación entre su madre argentina, Vanesa Palavecino, y Desiré Mvogo Eteme, un hombre que llegó de Camerún a Rosario en 2004. Giovani vivió gran parte de su vida en Santiago del Estero con su mamá, donde residía desde 2010, y luego volvió a su ciudad natal por amor al deporte.

El sueño de ser jugador de vóley profesional

"Él quería ser jugador de vóley profesional, por eso con el papá decidimos que habitara en Rosario porque acá, en el pueblito donde vivo, no iba a poder avanzar nunca en su deporte", cuenta en diálogo con La Capital su mamá Vanesa desde Añatuya, una ciudad a la que se llega por la ruta nacional 34 desviando en Colonia Dora hacia el noroeste por la ruta provincial 92 tras atravesar el río Salado.

gaiovani7
Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba.

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba.

Vanesa asegura que Giovani "tenía más posibilidades" de crecer como jugador de vóley en Rosario, donde actualmente reside su padre Desiré y con quien vivía junto a sus medios hermanos y la pareja del hombre de origen camerunés. Asegura que, una vez instalado en Central Córdoba, "lo fueron a ver de la selección argentina" por sus cualidades en ese deporte.

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

"Esa era la única razón, porque le gustaba mucho el vóley. Yo jugaba y siempre lo llevaba conmigo a todos los partidos y campeonatos, por eso se metió en el deporte de chiquitito", revela.

De 1,75 metro, Giovani se desempeñaba en el puesto de punta en el club charrúa, donde pasaba gran parte de su jornada junto a sus compañeros hasta que volvía a su casa en el barrio Puente Gallego, ubicado en el extremo sur de Rosario.

Su relación con el papá de Giovani

Giovani fue fruto de una relación que comenzó cuando Vanesa conoció a Desiré a mediados de la década del 2000, en Pellegrini y San Martín, en una agencia de quiniela. Allí trabajaba la mujer, que cobraba el uso de las cabinas telefónicas.

giovani4
El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

Cuenta la mujer que Desiré solía llamar a Camerún para hablar con su familia y que no hablaba bien español. "Iba siempre para llamar a su familia. Así comenzó la historia. Vivimos muchos años juntos, después nos separamos y yo regresé a Santiago del estero con Giovani, pero como mi hijo no tenía más posibilidades de seguir creciendo en el deporte, decidí con Desiré que Giovani viviera con él en Rosario porque su sueño era ser jugador de vóley profesional", rememora.

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la familia afirma que lo mataron y tiene una fuerte sospecha

Destaca que a pesar de la separación, guarda una buena relación con el papá de Giovani, su actual pareja y con sus medios hermanos. "Vivimos juntos hasta 2010, pero siempre tuvimos muy buena relación y hablo con su mujer. Y si tenía que comprar algo para Giovani, también lo hacía para sus hermanos", afirma.

Un misterio aún sin resolver

La muerte de Giovani es un misterio. Por eso su familia insiste con la versión del asesinato, ya que asegura que no había motivos para quitarse la vida como se pensó en un principio. Así, se logró reconstruir lo que hasta el momento asoma como el último instante en que el joven estuvo con vida; los registros lo ubican cuando sube al colectivo rumbo a su casa y luego cuando toma otra vez un micro de línea a la 1 de la madrugada.

giovani.jpg
Compañeros del club charrúa, familiares y amigos reclaman el esclarecimiento de la muerte de Giovani Mvogo.

Compañeros del club charrúa, familiares y amigos reclaman el esclarecimiento de la muerte de Giovani Mvogo.

La fiscal Mariana Prunotto, en base al informe realizado en la morgue del Instituto Médico Legal, estima que el joven estaba con vida cuando cayó hacia la explanada de ingreso al teatro del parque de España, lindero al río. No obstante, resta establecer cómo y en qué circunstancias llegó hacia la parte alta desde donde se supone que cayó y si llegó solo o acompañado.

>> Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin evidencias de violencia policial en un caso con demasiadas incógnitas

"Él no salía nunca a esa hora", asegura sin titubeos Vanesa. Y detalla: "Hablé con él a las 23.20, a las 23.35 subió al cole y 23.59 bajó. Fue a la casa del papá, se acostó y no sabemos por qué volvió a salir. El papá lo vio acostado cuando llegó, lo saludó y se fue a dormir, pero después volvió a salir y se llevó el celular".

Con absoluta entereza como con la que afrontó la reconstrucción del hecho en la zona del parque de España, donde peritos de parte y de la Policía de Investigaciones (PDI) arrojaron al vacío un muñeco que simuló ser su propio hijo, Vanesa afirma: "No voy a parar hasta saber la verdad, quiero que paguen por lo que hicieron con mi hijo".

Contradicciones

Vanesa asegura que el efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) —de identidad reservada por ser hasta el momento un testigo del hecho—, se contradijo el jueves 7 de agosto cuando se realizó el simulacro. Fue, precisamente, quien denunció el hallazgo del cuerpo del joven aquella madrugada del 28 de noviembre.

2024-12-01 muerte Giovani Mvogo Eteme.jpg

"En la primera declaración dijo que se asomó y vio un cuerpo tendido abajo con un mancha de sangre. Pero, en la simulación trató de treparse tres veces para asomarse desde el tapial hacia abajo hasta que la fiscal le dijo que no lo intentara más. Y, cuando bajó, no llegó hasta el punto donde estaba mi hijo, se paró mucho antes y dijo que allí esperó a la Motorizada", precisa.

La mujer también añade que "la fiscal le preguntó durante la simulación cómo estaba ese día, si había luz, y él dijo que sí, que se veía bien, pero en la primera declaración había dicho que se acercó al cuerpo y tuvo que rodearlo porque no se veía nada".

El cuerpo de Giovani Mvogo yacía sobre la explanada de ingreso al Centro Cultural Parque de España en la madrugada del pasado 28 de noviembre. El próximo jueves se cumplirán 9 meses de su fallecimiento. Cámaras que no funcionaban y que debieron captar la escena, un celular que no aparece y una sospecha de suicidio hacen de esta muerte un verdadero misterio sin resolver.

Noticias relacionadas
El estado de las rutas nacionales que pasan por Santa Fe es lamentable.

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

El personal no docente de la UNR se declaró en estado de alerta.

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

La tormenta de Santa Rosa se adelantará y llegará a Rosario la semana que viene.

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Julio fue uno de los meses más lluviosos en Rosario.

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Lo último

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

Amazon Prime Video: la serie de drama romántico y canciones de Taylor Swift que todos están viendo

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Cómo llegar a un cero kilómetro en cuotas desde 200 mil pesos y ahorrar al mismo tiempo

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Un recorrido de La Capital por la trama de baches, demoras y obras inconclusas. El abandono del gobierno federal no para de sumar víctimas y costos altísimos invisibles

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Por Luis Emilio Blanco
La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Por Matías Petisce
La Ciudad

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

El plan de tres fases de Pullaro y sus aliados para superar a Milei

Con los pies para adelante

Por Jorge Asís
Política

Con los pies para adelante

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre
Política

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
La Ciudad

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Ovación
Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Por Carlos Durhand
Ovación

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Primera C: Argentino quiere ratificar su buen momento y recibe a Camioneros

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente
La Ciudad

"Es importante que las universidades generen conciencia sobre el cuidado del medioambiente"

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

La historia del joven que quería ser jugador de vóley profesional, pero apareció muerto

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Milei defendió la nueva película de Francella porque deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres
Política

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres"

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei
Política

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 