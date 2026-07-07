Capacitarán gratis en Rosario a docentes de escuelas públicas en inteligencia artificial

El programa internacional Experience AI desembarca en la ciudad. Las inscripciones cierran el 17 de julio y se dictará en la UNR

Rosario será una de las sedes de Experience AI, el programa internacional sobre inteligencia artificial para docentes

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) será una de las sedes argentinas del programa internacional Experience AI , una iniciativa educativa que busca capacitar a docentes de escuelas secundarias públicas en el uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático dentro del aula.

La propuesta, impulsada por la Fundación Sadosky junto con la Raspberry Pi Foundation y financiada por Google.org , ya abrió la preinscripción para los docentes rosarinos interesados. El curso será gratuito y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de julio .

Experience AI fue desarrollado por la Raspberry Pi Foundation junto con Google DeepMind para acercar contenidos sobre inteligencia artificial a estudiantes de entre 11 y 14 años a través de la formación de sus docentes.

El programa ya alcanzó a 4,6 millones de estudiantes en más de 180 países y en 2025 recibió el Premio UNESCO Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa , que distingue iniciativas innovadoras en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación.

En Argentina, la implementación estará a cargo de la Fundación Sadosky mediante una red integrada por 17 universidades nacionales, que durante los próximos dos años capacitarán a 1.700 docentes de nivel secundario.

La Facultad de Ingeniería de la UNR será una de las sedes

En esta primera etapa, el programa se desarrollará en ocho universidades del país, entre ellas la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR.

Cada universidad tendrá como objetivo formar a 100 docentes, quienes luego trasladarán los contenidos a sus aulas, generando un efecto multiplicador que podría alcanzar a más de 153.000 estudiantes en todo el país.

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Qué aprenderán los docentes

La capacitación está pensada para que los docentes puedan incorporar contenidos de inteligencia artificial en distintas materias, incluso sin contar con conocimientos previos sobre programación o IA.

Entre los recursos que recibirán se encuentran: planes de clase listos para utilizar, presentaciones y material audiovisual, actividades y hojas de trabajo, capacitación pedagógica específica sobre inteligencia artificial y ejemplos adaptados al contexto argentino.

Además de comprender cómo funcionan estas tecnologías, el programa propone abordar temas vinculados con el pensamiento crítico, el impacto social de la inteligencia artificial y los desafíos éticos que plantea su uso.

Cómo inscribirse

La convocatoria está dirigida a docentes de escuelas secundarias de gestión pública.

La participación es gratuita y requiere una preinscripción previa, que permanecerá abierta hasta el 17 de julio. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción habilitado por la organización.

Una apuesta por la alfabetización en IA

Desde la Fundación Sadosky señalaron que el objetivo es construir una formación más federal en inteligencia artificial y preparar a los docentes para acompañar a las nuevas generaciones frente a una tecnología que tendrá un impacto creciente en la educación, el trabajo y la vida cotidiana.

La iniciativa forma parte de un programa regional impulsado por Google.org, que prevé capacitar al menos a 24.000 docentes latinoamericanos y llegar a 1,25 millones de estudiantes antes de 2028 en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.