La Capital | La Ciudad | Rosario

Daia Rosario advierte más denuncias por antisemitismo: "La comunidad judía toma más cuidados"

Su presidenete, Gabriel Dobkin, sostuvo que las agresiones proliferaron luego del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó a Israel

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

17 de enero 2026 · 10:32hs
Por temor a represalias antisemitas

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por temor a represalias antisemitas, en junio de 2025 reforzaron la seguridad en instituciones judías de Rosario luego del ataque de Israel a Irán. En la imagen la sinagoga de Paraguay al 1100 custodiada por la Policía de Santa Fe

“Usaba un collar que por motivos de seguridad dejé de usar porque me han gritado”, este es uno de los testimonios que el Foro Argentino contra el Antisemitismo expuso en uno de sus últimos videos. “Uno me preguntó si no me daba vergüenza (ser judío)”, agregó otro. “Luego del 7 de octubre de 2023, los hechos antisemitas crecieron más de un 50% en Argentina”, afirmó Gabriel Dobkin, presidente de la Daia Rosario a La Capital.

El antisemitismo tiene más de 2 mil años y, con el correr de los años, fue mutando. Para entenderlo, cayeron las agresiones en las redes sociales, pero crecieron en la vía pública o de manera presencial. “No me gusta hablar de miedo, pero sí te puedo decir que desde el 7 de octubre la comunidad judía de Argentina cambió y toma mucho más cuidados, tiene más precaución y prevención en medidas de seguridad”, sentenció Dobkin.

El referente de la comunidad judía remarcó que el “antisemitismo siempre existió”, pero cuando recrudecen los conflictos en Medio Oriente, crecen. “El atentado fue el 7 de octubre, pero no terminó. No solo fue planificado para masacrar, sino para elevar el antisemitismo”, señaló el presidente de la Daia Rosario.

Sobre el cierre del 2025, dejó un hecho que conmocionó al mundo. Un grupo de judíos que celebraba Janucá el 14 de diciembre de 2025 fue sorprendido por dos activistas antisemitas que perpetuaron un brutal ataque contra la comunidad, dejando un saldo de 15 muertos y varios heridos.

Antisemitismos en Argentina

En Argentina, las cifras de los últimos informes de la Daia marcan un crecimiento de los hechos antisemitas a lo largo y ancho del país. Sólo en 2024 se registraron un total de 687 denuncias, la tercera mayor cifra de denuncias en los últimos 25 años, solo superada por las más de 800 denuncias de 2018 y las más de 900 en 2019. Esa cifra representa un aumento de más del 50% respecto a 2022, donde se registraron 427 hechos de antisemitismo. En las próximas semanas se esperan los datos actualizados del 2025, que desde la Daia Rosario adelantan que serán preocupantes.

“Cuando uno habla de antisemitismo, tiene que aplicar el criterio de las tres D, deslegitimizar, demonizar y el doble racero. El primero deslegitima la idea de autodeterminación del pueblo de tener un estado judío, habiendo más de 190 países en el mundo. La demonización es algo de la antigüedad, es echarle la culpa de los males del mundo al pueblo judío. Por último, el doble rasero contra Israel, se critica sin importar los cientos de conflictos que pasan en el mundo; no es noticia la matanza de cristianos en Nigeria, lo que pasa en Yemen, lo que viven las mujeres en Irán o en Afganistán, solamente me importa lo que pasa en un solo país”, explicó Dobkin.

>> Leer más: Por qué se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto

Según la Daia, el 40% de los hechos denunciados tienen una línea discursiva cercana al conflicto en Medio Oriente, luego siguen expresiones xenofóbicas y, en tercer lugar, señalamientos conspirativos. Más atrás aparecen acusaciones por simbología nazi, de cuestiones nacionalistas o íntegramente religiosas. También se registraron hechos negacionistas o ataques con relacionados a una supuesta avaricia del pueblo judío. “Hay mucha ignorancia que lleva a discusiones y eso quiebra relaciones, hablo de lo humano. Para entender Medio Oriente hay que saber, estudiar y tener una cabeza que en Occidente no tenemos”, analizó el presidente de la Daia y remarcó que las actitudes antisemitas son un delito estipulado por la Ley Antidriscrimatoria.

Otra de las preocupaciones que marcó la Daia es el incremento de los ataques presenciales. Mientras que en 2023 las denuncias dominaban el mundo digital (72,1% contra un 27,9% en lo presencial), en 2024 los ataques en redes sociales o webs pasaron a tener 66,38%. “¿Eso es bueno? No, no es bueno porque el treinta por ciento se empezó a dar de forma verbal en la calle, en las escuelas, en las universidades, lo que antes más o menos se encapsulaba en redes sociales, ahora aumenta en la calle”, remarcó Dobkin.

Aunque el mismo informe de la Daia advierte que no es un número significativo dentro del global de las denuncias, las agresiones físicas pasaron de tres alertas en 2022 a 9 en 2024.

Antisemitismo online

Frente a la proliferación de actos antisemitas, la Daia Argentina lanzó una guía para evitar discursos de odio, es decir, comentarios que señalan, humillan, atacan o incitan a la violencia contra una persona o grupo. "Puede ser por cualquier característica: ser de un club de fútbol, escuchar cierta música, por la orientación sexual, las ideas políticas, por ser pelado, petiso, por el color de piel o por la religión", detallaron.

La Daia indicó que "el hate" no es nuevo, ni nació con las redes sociales, pero con la irrupción de las nuevas tecnologías y formas de comunicación nació el nuevo desafío de contrarrestar "el anonimato que da superpoderes para esparcir odio sin consecuencias".

"Hoy son miles de personas posteando o reaccionando a un chiste, un insulto o un comentario hiriente. Para quien lo hace puede parecer algo inofensivo, apenas unas palabras, pero termina formando una bola de nieve llena de odio que afecta a las víctimas a través de comentarios tóxicos, amenazas en mensajes directos y hashtags virales", explicó la guía.

>> Leer más: Holocausto: "el cáncer del antisemitismo ha vuelto", alertó un sobreviviente de Auschwitz

En este sentido, llamó a la reflexión de un país donde conviven españoles, mapuches, italianos, judíos, árabes, wichis, paraguayos y musulmanes, entre otras religiones, nacionalidades y etnias. "Argentina recibió a todos: a los que escapaban del hambre en Europa, a los que huían de las guerras, a los que buscaban un futuro mejor", subrayó.

En particular, la Daia indicó que el antisemitismo "funciona como un virus" que "muta su apariencia según la época". De todas formas, la organización aclaró: "Criticar políticas específicas del gobierno israelí es totalmente legítimo, como con cualquier país. El problema es cuando esa crítica se convierte en demonización, cuando niegan a Israel el derecho a existir o, excusándose en el argumento de 'lo que hace Israel', se termina convirtiendo a todos los judíos del mundo en blancos legítimos de odio".

Frente a los discursos de odio, "hate" o comentarios antisemitas, la Daia dio una serie de recomendaciones: "No darle cámara o difusión al hate, reportar y/o bloquear, usar herramientas para filtrar el hate, entre otras.

Daia Argentina antisemitismo

Noticias relacionadas
Se viene el Festival Rivera en La Florida

Festival Rivera en La Florida: la cumbia llega a las orillas del río Paraná

El hombre detenido por disturbios en un colectivo

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Etnika Travel ofrece asesoramiento personalizado y propuestas pensadas para cada pasajero.

Etnika Travel: cuando cada detalle cuenta a la hora de crear viajes memorables

promueven la colocacion de refugios para las lechuzas campanario en el centro de rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

Lo último

En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino por la crecida del río Paraná

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino por la crecida del río Paraná

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

Ambos ataques ocurrieron este sábado por la mañana, tras fiestas, y están siendo investigados. Las mujeres están internadas en el Heca

En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género
Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino por la crecida del río Paraná
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino por la crecida del río Paraná

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

Newell's se refuerza con uno de los mejores defensores del fútbol argentino en 2025

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

El tiempo en Rosario: sábado con calor y posibles lluvias que cambiarán el panorama

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

El probable equipo de Newells para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

El probable equipo de Newell's para el amistoso del sábado ante Real Pilar en el Coloso

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

Ovación
Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bossio ganó y es semifinalista del W50 de Buenos Aires

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

Policiales
En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género
Policiales

En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

La Ciudad
Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino por la crecida del río Paraná
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino por la crecida del río Paraná

Daia Rosario en alerta por denuncias antisemitas: La comunidad judía toma muchos más cuidados

Daia Rosario en alerta por denuncias antisemitas: "La comunidad judía toma muchos más cuidados"

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Manos a la obra: iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Promueven la colocación de refugios para las lechuzas campanario en el centro de Rosario

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K
Salud

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos
La Región

Cuestión de peso: las multas a camiones en Santa Fe ascienden a 18 millones de pesos

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados
Información general

Anac comenzó a sancionar a Flybondi por la cantidad de vuelos cancelados y demorados

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas
Policiales

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: preocupación por el destino de exempleados del peaje

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin
POLICIALES

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves
LA CIUDAD

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente
Policiales

Liberaron a dos policías imputados por facilitar la fuga de Cachorra Creciente

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral