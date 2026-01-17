Daia Rosario advierte más denuncias por antisemitismo: "La comunidad judía toma más cuidados"

Por temor a represalias antisemitas, en junio de 2025 reforzaron la seguridad en instituciones judías de Rosario luego del ataque de Israel a Irán. En la imagen la sinagoga de Paraguay al 1100 custodiada por la Policía de Santa Fe

“Usaba un collar que por motivos de seguridad dejé de usar porque me han gritado”, este es uno de los testimonios que el Foro Argentino contra el Antisemitismo expuso en uno de sus últimos videos. “Uno me preguntó si no me daba vergüenza (ser judío)” , agregó otro. “Luego del 7 de octubre de 2023, los hechos antisemitas crecieron más de un 50% en Argentina”, afirmó Gabriel Dobkin, presidente de la Daia Rosario a La Capital.

El antisemitismo tiene más de 2 mil años y, con el correr de los años, fue mutando. Para entenderlo, cayeron las agresiones en las redes sociales, pero crecieron en la vía pública o de manera presencial. “No me gusta hablar de miedo, pero sí te puedo decir que desde el 7 de octubre la comunidad judía de Argentina cambió y toma mucho más cuidados, tiene más precaución y prevención en medidas de seguridad”, sentenció Dobkin.

El referente de la comunidad judía remarcó que el “antisemitismo siempre existió”, pero cuando recrudecen los conflictos en Medio Oriente, crecen. “El atentado fue el 7 de octubre, pero no terminó. No solo fue planificado para masacrar, sino para elevar el antisemitismo”, señaló el presidente de la Daia Rosario.

Sobre el cierre del 2025, dejó un hecho que conmocionó al mundo. Un grupo de judíos que celebraba Janucá el 14 de diciembre de 2025 fue sorprendido por dos activistas antisemitas que perpetuaron un brutal ataque contra la comunidad, dejando un saldo de 15 muertos y varios heridos.

Antisemitismos en Argentina

En Argentina, las cifras de los últimos informes de la Daia marcan un crecimiento de los hechos antisemitas a lo largo y ancho del país. Sólo en 2024 se registraron un total de 687 denuncias, la tercera mayor cifra de denuncias en los últimos 25 años, solo superada por las más de 800 denuncias de 2018 y las más de 900 en 2019. Esa cifra representa un aumento de más del 50% respecto a 2022, donde se registraron 427 hechos de antisemitismo. En las próximas semanas se esperan los datos actualizados del 2025, que desde la Daia Rosario adelantan que serán preocupantes.

“Cuando uno habla de antisemitismo, tiene que aplicar el criterio de las tres D, deslegitimizar, demonizar y el doble racero. El primero deslegitima la idea de autodeterminación del pueblo de tener un estado judío, habiendo más de 190 países en el mundo. La demonización es algo de la antigüedad, es echarle la culpa de los males del mundo al pueblo judío. Por último, el doble rasero contra Israel, se critica sin importar los cientos de conflictos que pasan en el mundo; no es noticia la matanza de cristianos en Nigeria, lo que pasa en Yemen, lo que viven las mujeres en Irán o en Afganistán, solamente me importa lo que pasa en un solo país”, explicó Dobkin.

Según la Daia, el 40% de los hechos denunciados tienen una línea discursiva cercana al conflicto en Medio Oriente, luego siguen expresiones xenofóbicas y, en tercer lugar, señalamientos conspirativos. Más atrás aparecen acusaciones por simbología nazi, de cuestiones nacionalistas o íntegramente religiosas. También se registraron hechos negacionistas o ataques con relacionados a una supuesta avaricia del pueblo judío. “Hay mucha ignorancia que lleva a discusiones y eso quiebra relaciones, hablo de lo humano. Para entender Medio Oriente hay que saber, estudiar y tener una cabeza que en Occidente no tenemos”, analizó el presidente de la Daia y remarcó que las actitudes antisemitas son un delito estipulado por la Ley Antidriscrimatoria.

Otra de las preocupaciones que marcó la Daia es el incremento de los ataques presenciales. Mientras que en 2023 las denuncias dominaban el mundo digital (72,1% contra un 27,9% en lo presencial), en 2024 los ataques en redes sociales o webs pasaron a tener 66,38%. “¿Eso es bueno? No, no es bueno porque el treinta por ciento se empezó a dar de forma verbal en la calle, en las escuelas, en las universidades, lo que antes más o menos se encapsulaba en redes sociales, ahora aumenta en la calle”, remarcó Dobkin.

Aunque el mismo informe de la Daia advierte que no es un número significativo dentro del global de las denuncias, las agresiones físicas pasaron de tres alertas en 2022 a 9 en 2024.

Antisemitismo online

Frente a la proliferación de actos antisemitas, la Daia Argentina lanzó una guía para evitar discursos de odio, es decir, comentarios que señalan, humillan, atacan o incitan a la violencia contra una persona o grupo. "Puede ser por cualquier característica: ser de un club de fútbol, escuchar cierta música, por la orientación sexual, las ideas políticas, por ser pelado, petiso, por el color de piel o por la religión", detallaron.

La Daia indicó que "el hate" no es nuevo, ni nació con las redes sociales, pero con la irrupción de las nuevas tecnologías y formas de comunicación nació el nuevo desafío de contrarrestar "el anonimato que da superpoderes para esparcir odio sin consecuencias".

"Hoy son miles de personas posteando o reaccionando a un chiste, un insulto o un comentario hiriente. Para quien lo hace puede parecer algo inofensivo, apenas unas palabras, pero termina formando una bola de nieve llena de odio que afecta a las víctimas a través de comentarios tóxicos, amenazas en mensajes directos y hashtags virales", explicó la guía.

En este sentido, llamó a la reflexión de un país donde conviven españoles, mapuches, italianos, judíos, árabes, wichis, paraguayos y musulmanes, entre otras religiones, nacionalidades y etnias. "Argentina recibió a todos: a los que escapaban del hambre en Europa, a los que huían de las guerras, a los que buscaban un futuro mejor", subrayó.

En particular, la Daia indicó que el antisemitismo "funciona como un virus" que "muta su apariencia según la época". De todas formas, la organización aclaró: "Criticar políticas específicas del gobierno israelí es totalmente legítimo, como con cualquier país. El problema es cuando esa crítica se convierte en demonización, cuando niegan a Israel el derecho a existir o, excusándose en el argumento de 'lo que hace Israel', se termina convirtiendo a todos los judíos del mundo en blancos legítimos de odio".

Frente a los discursos de odio, "hate" o comentarios antisemitas, la Daia dio una serie de recomendaciones: "No darle cámara o difusión al hate, reportar y/o bloquear, usar herramientas para filtrar el hate, entre otras.