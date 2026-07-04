Invierno y frío: más de 30 organizaciones trabajan en la asistencia a los más vulnerables

Llegó el invierno, con necesidades pero también ayuda. Las ONGs articulan con la Municipalidad y la UNR distintas estrategias. Cuáles son y qué hacen

Recolección y distribución de abrigo, voluntariado en centros de día y refugios, y asistencia alimentaria son los pilares de la ayuda que más de 30 organizaciones rosarinas brindan en forma articulada con la Municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en este invierno que ya arrancó y que se hace sentir en la ciudad y la región.

Trabajan en el centro, el macrocentro y los barrios, donde los merenderos, comedores y centros comunitarios alertan sobre los indefensos en la estación brava del año , aunque no la única para quienes no tienen techo.

Llegó el invierno y, con él, un par de certezas: habrá necesidades, pero también ayuda. Ya está en marcha la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, una mesa de trabajo que integran más de 20 grupos y la UNR , junto al área de Abordaje Integral de la Municipalidad . A esta asistencia coordinada se suma el aporte de las acciones puntuales de otros 12 grupos , que trabajan en forma autónoma.

Pero hay más. Son las iniciativas de agrupaciones que articulan con la Secretaría de Cultura. Como botón de muestra, el sábado 27 se realizó el segundo Frazadazo 2026, con la consigna "música, solidaridad y abrigo", frente a una realidad que espanta: en los últimos tres años, las intervenciones con personas en situación de calle pasaron de 5.516 a 11.134.

Parte de lo recolectado en el Frazadazo 2026.

Invierno, frío y acción

“Es muy difícil que se nos vayan del radar”, dijo a La Capital Gabriel Pereyra, subsecretario de Abordaje Integral de la Municipalidad de Rosario, para dimensionar las estrategias que cada invierno se ponen en marcha, frente a una situación económica y social que agudiza sus efectos negativos en los sectores con menos recursos, a lo que suma el déficit estructural en viviendas. El área que coordina tiene a su cargo la atención en la emergencia tanto para personas en situación de calle como para aquellas que atraviesan situaciones muy complejas. En ambos casos, con demandas en aumento.

Las organizaciones de la Red brindan, en su mayoría, asistencia alimentaria y abrigo. Otras ayudan a sobrellevar la intemperie sosteniendo desde la subjetividad con talleres de capacitación, de arte, de prevención, apoyo escolar y alfabetización, recuperación de adicciones y violencia de género. “La Asociación Civil del Colegio Latinoamericano nos cedió transitoriamente un espacio para el proyecto literario con los usuarios de los refugios, porque junto a la Secretaría de Cultura apostamos a los talleres de lectura y escritura como estrategia para que la persona exprese su sentir, que por miedo o vergüenza no lo dice”, comentó Pereyra sobre estas instancias de promoción, ya que las miradas de desprecio hacia quienes están en la calle penetran tanto como el frío.

La Red de las Organizaciones de la Sociedad Civil está integrada por Sol de Noche (con propio refugio), Vínculos (talleres de capacitación en un centro de día alternativo al egreso diario de los refugios), Cáritas, Ex Combatientes de Malvinas (con viandas), Ejército de Salvación y Madre Teresa Lourdes (con el potente proyecto de arte "La calle no me define").

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También trabajan Manos Solidarias, María Auxiliadora, El Buen Pastor, Centro de Día Suge, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Rosario Solidaria, Me Llaman Calle, Integrarte, Nidos, Fuera de Sistema, Haciendo Lío, Fundación Sí y clubes de Rosario.

Las voces de la solidaridad

“Llevamos 15 años en el compromiso social, tejiendo redes frente a la vulnerabildad, con nuestro programa Frío Cero”, afirmó la portavoz de Rosario Solidaria, Jorgelina de la Torre. Brindan ayuda material (mantas tejidas con cuadraditos, desayunos ofrecidos en la vía pública) con acompañamiento. “Ahora lanzamos una convocatoria urgente de voluntarios varones para ampliar los días del Refugio Móvil”, enfatizó.

Cáritas Rosario capilariza la ayuda a través de las parroquias en los barrios. Su directora, Carmen Olmedo, aseguró que la demanda se incrementó: "Nos piden ropa de abrigo, bufandas, pantalones, gorros, calzados especialmente de hombres, entre los números 40/45, frazadas y bolsas de dormir”. Y agregó que no sólo de situación de calle, sino también de quienes tienen menos recursos, jubilados o que no tienen trabajo. Se puede acercar ayuda a Balcarce 1077, o en parroquias que tengan Cáritas.

El Refugio Sol de Noche, con 19 años de vigencia, es otro clásico de la solidaridad. Está ubicado en Beruti 2338 y cuenta con 30 camas, cena y ducha caliente. Se trata de una iniciativa privada y voluntaria “para alojar hombres mayores de 45 años, que son los más vulnerables”, detalló Juan Pablo Locatelli, referente del refugio. Y sumó que continúan haciendo la recorrida los martes y jueves "a la tardecita" con comida, frazadas y ropa a gente en situación de calle, en la zona de Circunvalación, Presidente Perón, 27 de Febrero hasta el puente Rosario-Victoria.

Con acción y presencia en seis sedes, el Ejército de Salvación entrega comida caliente dos veces por semana a personas en situación de calle, familias y adultos mayores. Además, explicó Verónica Lastra, referente de ese espacio, se ofrece peluquería gratuita y se distribuye ropa de abrigo que reciben de donaciones y actividades, que incluyen alfabetización y talleres.

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Desde La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Guillermo Knudsen explicó que, junto a la Municipalidad, evalúan necesidades y realizan donaciones, como computadoras y otros artículos "para tres refugios, para enseñarles y poder hacer currículos para una salida laboral, además de elementos de panificación y equipamientos a distintos centros médicos. La política de la iglesia es ayudar a la mayor cantidad de gente posible a hacer lo que Cristo quiere que hagamos: seguir sus enseñanzas”.

Entre las iniciativas de ayuda, están los clásicos Frazadazos, formato de festivales gratuitos reciben donaciones de ropa de abrigo y calzados. Hace algunos días, los músicos rosarinos congregados en Canción Urgente realizaron la segunda convocatoria en su tipo del año. “Somos una agrupación con una mirada propia y esta actividad solidaria tiene que ver con eso. Lo que se junta lo recibe Manos Solidarias”, dijo Pablo Pino, líder de la banda Cielo Razzo.

Un mes atrás, el Movimiento Solidario Rosario convocó al primer Frazadazo del año con la consigna Rosario Sin Frío. “Música en vivo y el compromiso de cientos de vecinos que donaron abrigos y calzados”, explicó Richard Camarasa, portavoz de la ONG creada en 2009.