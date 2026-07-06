De Rosario al mundo: la huella global de los graduados de la UNR

Científicos, investigadores, artistas, docentes y profesionales formados en la UNR desarrollan hoy sus carreras en los cinco continentes. Un recorrido por historias que reflejan el alcance internacional de la educación pública

La comunidad de graduados de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) conforma una selección global distribuida por todo el planeta. En laboratorios, hospitales, empresas, universidades, organismos internacionales y emprendimientos propios, sus integrantes representan el conocimiento construido en las aulas rosarinas en escenarios tan diversos como desafiantes.

Al igual que ocurre con los futbolistas que llevan los colores de su país a cada rincón del mundo, los profesionales formados en la UNR proyectan el valor de la educación pública argentina más allá de las fronteras nacionales . Cada trayectoria es distinta, pero todas comparten un mismo punto de partida: una universidad que apuesta por la excelencia académica, la producción de conocimiento y la formación de ciudadanos comprometidos con su tiempo.

El alcance de la Universidad Nacional de Rosario trasciende fronteras y límites nacionales. Como espacio de formación permanente, la UNR impulsa a graduados que desarrollan sus trayectorias profesionales no solo en Argentina, sino también en distintos países del mundo, donde contribuyen con sus conocimientos y experiencia en una amplia diversidad de ámbitos.

Con el objetivo de visibilizar esa presencia internacional, la UNR desarrolló hace algunos años el Mapa de Graduados , una herramienta interactiva que permite conocer dónde viven y trabajan sus egresados alrededor del mundo. El recorrido ofrece una radiografía de la proyección internacional de la universidad pública rosarina y permite descubrir historias que se extienden por los cinco continentes. El sitio es una herramienta de autoregistro voluntario: los propios graduados deciden sumarse y completar su perfil.

>>Leer más: La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

Tres países, una misma huella rosarina

Mientras las mejores selecciones del planeta compiten en México, Estados Unidos y Canadá, la UNR ya cuenta allí con una extensa comunidad de graduados que desarrollan carreras académicas, científicas, tecnológicas y profesionales de alcance internacional.

En México, la huella de la UNR se encuentra en algunas de las instituciones académicas más prestigiosas de América Latina. Luciana Gandini, licenciada en Ciencia Política por la UNR y doctora por el Colegio de México, se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), donde fue distinguida por sus aportes a las ciencias sociales.

También en ese país desarrolla su carrera Laura Plá, bioquímica egresada de la UNR y doctora por la Universidad Henri Poincaré de Francia, quien desde hace más de dos décadas integra el cuerpo docente de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

A ellas se suma Amalia Gracia, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales, dedicada al estudio de fenómenos urbanos, laborales y ambientales, así como a investigaciones sobre economías solidarias, agroecología y justicia biocultural en México y Argentina.

Estados Unidos, una de las grandes potencias científicas y tecnológicas del mundo, también cuenta con una fuerte presencia de graduados de la UNR. Entre los casos más destacados aparecen figuras que han alcanzado reconocimiento en algunos de los principales centros científicos del mundo.

Uno es Mario Feldman, primer graduado de la Licenciatura en Biotecnología de la UNR, quien fue incorporado en 2021 a la Academia Estadounidense de Microbiología por sus aportes al estudio de las bacterias. Tras desarrollar su carrera entre Bélgica, Suiza, Canadá y Estados Unidos, actualmente investiga la bacteria Acinetobacter baumannii, asociada a infecciones hospitalarias.

También está el caso de Luciano Marraffini, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y referente internacional en el desarrollo de tecnologías de edición genética basadas en sistemas CRISPR-Cas.

Leylen Miloslavich, licenciada en Biotecnología graduada en 2022, actualmente gerencia tres laboratorios en el Innovative Genomics Institute de la Universidad de California en Berkeley, centro liderado por la premio Nobel Jennifer Doudna, mientras cursa un MBA en la Universidad de Boston. También en territorio estadounidense se encuentra Tomás Cabrero, ingeniero industrial formado en la UNR, quien reside en Colorado y desarrolla su actividad profesional en Google.

En Canadá, la presencia de graduados de la UNR también alcanza espacios de gran visibilidad internacional. En Vancouver reside Luis Callegari, diseñador y docente de la Universidad Nacional de Rosario, cuya trayectoria profesional lo llevó a participar en algunos de los proyectos más emblemáticos del deporte mundial. Entre sus trabajos se destacan el diseño de la camiseta de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, desarrollos vinculados a los botines de Lionel Messi, pelotas oficiales y proyectos para marcas como Adidas y Nike. Actualmente forma parte de EA Sports, donde trabaja en el desarrollo de FC, el popular videojuego anteriormente conocido como Fifa. A pesar de la distancia, mantiene un vínculo activo con Rosario: continúa desempeñándose como docente de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la UNR, donde dicta de manera virtual las asignaturas Tecnología IV y Comunicación y Narrativa.

>>Leer más: El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

A lo largo y a lo ancho del planeta

Las historias son innumerables, pero algunas destacan por los destinos elegidos y la relevancia de los espacios donde desarrollan sus carreras. En Australia residen el psicólogo Raúl Foglia, con una extensa trayectoria en salud mental, adicciones y atención comunitaria, y Leandro Waisman, licenciado en Relaciones Internacionales que actualmente trabaja en la Embajada Argentina tras desempeñarse en distintos países.

En Asia, María Laura Fiorotto trabaja en Timor Leste especializada en políticas públicas y cooperación internacional, María Sofía Sánchez desarrolla su actividad en Shanghái vinculada a la inserción internacional de pymes argentinas y Fernando Avilés se desempeña como corresponsal de medios argentinos en Moscú.

Europa reúne numerosas trayectorias. El ingeniero electrónico Miguel Chaves reside en Bielorrusia; la arquitecta Julieta Cignacco y la cientista política María José Herrera desarrollan sus carreras en Copenhague; y la licenciada en Comunicación Social Alejandra Panighi representa a Mediapro ante instituciones de la Unión Europea en Bruselas. En el ámbito científico, Andrés Zucchetti realiza un posdoctorado en inmunología en París, mientras que Mónica Graf integra el Instituto de Física de la Academia Checa de Ciencias en Praga.

También en Europa se destaca Nahuel Pérez Moix, bioquímico radicado en Barcelona, donde trabaja para Siemens Healthineers tras completar estudios de posgrado y doctorado en España. Por su parte, el doctor en Ciencias Biológicas Lucas Pagura investiga en la Universidad de Glasgow, y Luciano Martelotto construyó una reconocida carrera científica entre Australia y Estados Unidos, liderando investigaciones pioneras en genómica.

La presencia internacional de los graduados de la UNR también alcanza al ámbito empresarial, artístico e institucional. Ana Inés Montanari ocupa una posición global en Hitachi; Romina Casile desarrolla su carrera académica y artística en España; el abogado Franco Gatti combina gestión pública, docencia y formación internacional; y Juan Manuel Grippo lidera procesos de gobernanza y cumplimiento normativo en el sector corporativo. Entre estas trayectorias sobresale la del médico José Belizán, uno de los investigadores argentinos más reconocidos a nivel internacional y ganador del Premio Gairdner de Canadá en 2023.