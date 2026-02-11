La Capital | La Ciudad | Puente Rosario - Victoria

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de la calzada

A un mes a cargo de la concesión, Conexión Alto Delta avanzó con un plan inmediato para reparar baches y eliminar el ahuellamiento en la traza

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

11 de febrero 2026 · 06:10hs
Las primeras acciones de la nueva concesionaria del puente Rosario-Victoria incluyeron la realización de una nueva rotonda de llegada a Victoria y el bacheo que elimine el ahuellamiento de la ruta nacional.

Las primeras acciones de la nueva concesionaria del puente Rosario-Victoria incluyeron la realización de una nueva rotonda de llegada a Victoria y el bacheo que elimine el ahuellamiento de la ruta nacional.

Hace un mes, y en el marco de las primeras adjudicaciones de la Red Federal de Concesiones Viales, Conexión Alto Delta SA (integrada por empresas rosarinas y victorienses) tomó posesión del Puente Rosario-Victoria (ruta nacional 174). Y en este lapso de 30 días, la concesionaria desarrolló múltiples tareas orientadas a la puesta en valor del corredor vial, priorizando en esta primera etapa la seguridad de los usuarios. En ese marco, la reconstrucción de la rotonda de acceso a la ciudad de Victoria presenta un avance del 95 por ciento, lo que permitirá que en breve la ciudad cuente con un ingreso más seguro y confortable. A ello, se agrega la reparación de baches y la eliminación de ahuellamiento de la traza.

>>Leer más: Se iniciaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Bacheo en lo inmediato

Y el fresado del pronunciado y peligroso ahuellamiento de calzada que presentaba la traza a lo largo de sus 60 kilómetros de extensión alcanza un avance del 75 por ciento, mientras que el bacheo, ejecutado por el momento con dos frentes de trabajo simultáneos, registra un 20 por ciento de ejecución.

>>Leer más: Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

puenterosariovictoria2

Paralelamente, a mediados de mes se incorporarán dos nuevos equipos de trabajo que se sumarán a los existentes para continuar con las tareas de bacheo a lo largo de toda la traza. Una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a los trabajos de señalización horizontal, fundamentales para reforzar la seguridad vial de los usuarios.

Tráfico fluvial en el puente Rosario-Victoria

La seguridad del tráfico fluvial también forma parte del plan de obras. Se logró poner en servicio la iluminación de las pilas del puente principal y en un corto plazo se realizará el balizamiento fluvial que corresponde al canal principal de navegación de acuerdo al plan previsto contractualmente.

En cuanto al mantenimiento de rutina, en todo su recorrido se cortó el pasto y las malezas en banquinas y sobreanchos, bajo barandas de seguridad, alrededor de señales camineras, mojones kilométricos y zonas de préstamos. Esto si bien realza la belleza del paisaje del humedal, fundamentalmente favorece a la seguridad del usuario por la visibilidad en curvas y contracurvas que prevalecen en el corredor.

puenterosariovictoria3

En este período de 30 días se duplicó la cantidad de personal de seguridad vial que realizan recorridas permanentes sobre la traza, fortaleciendo la asistencia y prevención ante cualquier eventualidad. Asimismo, la Conexión Alto Delta cuenta con un plantel de personal de obra altamente experimentado en señalización y gestión de zonas de trabajo, garantizando intervenciones seguras tanto para operarios como para conductores.

Emergencias en helicóptero

Parte del refuerzo del sistema de emergencias y como gran novedad para una ruta concesionada es la incorporación del servicio de asistencia aérea en helicóptero mediante la contratación de una empresa de la ciudad, lo que permitirá brindar una respuesta más rápida y eficiente en caso de accidentes o situaciones que requieran traslados sanitarios urgentes.

puenterosariovictoria4

"Desde Conexión Alto Delta destacamos que, hasta el momento, y gracias también a la colaboración y responsabilidad de los usuarios, no se han registrado accidentes dentro de la conexión vial. Lamentablemente, sí se han generado, como todos los años en esta época, incidentes con focos ígneos en zonas aledañas a la traza", destacaron desde la concesionaria.

La firma también destacó que bomberos de Victoria y el Plan de Lucha de Manejo del Fuego han redoblado esfuerzos para poner su trabajo y experiencia en sofocar focos ígneos en la zona en pocas horas. Como medida preventiva la concesionaria comenzará a generar cortafuegos en zonas críticas para evitar la propagación a la zona de islas de incendios que afecten la seguridad los usuarios y la degradación del medio ambiente.

Listo para tramitar el telepeaje

Por otra parte, si bien aún no se ha activado el cobro de peaje, la empresa se encuentra avanzando en la preparación de la infraestructura necesaria para su pronta implementación y posterior cobro. En este sentido, se invita a los usuarios a acercarse a las oficinas de peaje para gestionar el sistema TelePase pudiendo retirar la oblea de manera gratuita en cualquier momento del día, durante toda la semana en las oficinas de Conexión Alto Delta situadas en el puente a la altura de Isla La Deseada.

puenterosariovictoria5

La utilización del sistema TelePase permitirá a los usuarios acceder a un ahorro del 50 por ciento en la tarifa del peaje, además de agilizar significativamente el paso por la estación de peaje y por aquellas otras rutas que adopten el sistema free flow, tecnología ya implementada progresivamente y cuya incorporación será obligatoria en el corto plazo para la red de rutas nacionales.

El nuevo concesionario tomó las riendas de la conexión vial luego de un largo conflicto judicial protagonizado por la anterior empresa a cargo de la traza (Caminos del Río Uruguay) que terminó con la extinción de su contrato en abril pasado. La firma finalmente fue a la quiebra y el gobierno nacional se decidió a impulsar el reconcesionamiento en primer lugar en el marco de las licitaciones que está llevando adelante a través de la Red Federal de Concesiones Viales.

Noticias relacionadas
La polémica surgió porque en algunas zonas del centro, los locales del mismo rubro se amontonan a solo metros de diferencia unos de otros.

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Carpetas, hojas y mochilas, algunos de los elementos indispensables a la hora de volver a clases.

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Nuevamente el estado de transitabilidad de avenida Circunvalación es motivo de planteos judiciales en la Justicia Federal.

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

el tiempo en rosario: alerta amarillo en un miercoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Ver comentarios

Las más leídas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Lo último

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

La estatal Corredores Viales detalló las tareas de mantenimiento con cuatro frentes de trabajo, pero el senador Ciro Seisas volvió a la Justicia federal
Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

Por Lucas Ameriso

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud
Economía

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Por Matías Petisce
La Ciudad

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Ovación
En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Por Hernán Cabrera
Ovación

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

Cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por Copa Argentina

Cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por Copa Argentina

Policiales
La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario
Policiales

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La Ciudad
El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene
LA CIUDAD

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

El hijo del pintor Raúl Domínguez abrirá un museo en la casa que perteneció a su padre

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla