Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de la calzada

A un mes a cargo de la concesión, Conexión Alto Delta avanzó con un plan inmediato para reparar baches y eliminar el ahuellamiento en la traza

Las primeras acciones de la nueva concesionaria del puente Rosario-Victoria incluyeron la realización de una nueva rotonda de llegada a Victoria y el bacheo que elimine el ahuellamiento de la ruta nacional.

Hace un mes, y en el marco de las primeras adjudicaciones de la Red Federal de Concesiones Viales, Conexión Alto Delta SA (integrada por empresas rosarinas y victorienses) tomó posesión del Puente Rosario-Victoria (ruta nacional 174). Y en este lapso de 30 días, la concesionaria desarrolló múltiples tareas orientadas a la puesta en valor del corredor vial, priorizando en esta primera etapa la seguridad de los usuarios. En ese marco, la reconstrucción de la rotonda de acceso a la ciudad de Victoria presenta un avance del 95 por ciento, lo que permitirá que en breve la ciudad cuente con un ingreso más seguro y confortable. A ello, se agrega la reparación de baches y la eliminación de ahuellamiento de la traza.

Y el fresado del pronunciado y peligroso ahuellamiento de calzada que presentaba la traza a lo largo de sus 60 kilómetros de extensión alcanza un avance del 75 por ciento, mientras que el bacheo, ejecutado por el momento con dos frentes de trabajo simultáneos, registra un 20 por ciento de ejecución.

>>Leer más: Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Paralelamente, a mediados de mes se incorporarán dos nuevos equipos de trabajo que se sumarán a los existentes para continuar con las tareas de bacheo a lo largo de toda la traza. Una vez finalizada esta etapa, se dará inicio a los trabajos de señalización horizontal, fundamentales para reforzar la seguridad vial de los usuarios.

Tráfico fluvial en el puente Rosario-Victoria

La seguridad del tráfico fluvial también forma parte del plan de obras. Se logró poner en servicio la iluminación de las pilas del puente principal y en un corto plazo se realizará el balizamiento fluvial que corresponde al canal principal de navegación de acuerdo al plan previsto contractualmente.

En cuanto al mantenimiento de rutina, en todo su recorrido se cortó el pasto y las malezas en banquinas y sobreanchos, bajo barandas de seguridad, alrededor de señales camineras, mojones kilométricos y zonas de préstamos. Esto si bien realza la belleza del paisaje del humedal, fundamentalmente favorece a la seguridad del usuario por la visibilidad en curvas y contracurvas que prevalecen en el corredor.

En este período de 30 días se duplicó la cantidad de personal de seguridad vial que realizan recorridas permanentes sobre la traza, fortaleciendo la asistencia y prevención ante cualquier eventualidad. Asimismo, la Conexión Alto Delta cuenta con un plantel de personal de obra altamente experimentado en señalización y gestión de zonas de trabajo, garantizando intervenciones seguras tanto para operarios como para conductores.

Emergencias en helicóptero

Parte del refuerzo del sistema de emergencias y como gran novedad para una ruta concesionada es la incorporación del servicio de asistencia aérea en helicóptero mediante la contratación de una empresa de la ciudad, lo que permitirá brindar una respuesta más rápida y eficiente en caso de accidentes o situaciones que requieran traslados sanitarios urgentes.

"Desde Conexión Alto Delta destacamos que, hasta el momento, y gracias también a la colaboración y responsabilidad de los usuarios, no se han registrado accidentes dentro de la conexión vial. Lamentablemente, sí se han generado, como todos los años en esta época, incidentes con focos ígneos en zonas aledañas a la traza", destacaron desde la concesionaria.

La firma también destacó que bomberos de Victoria y el Plan de Lucha de Manejo del Fuego han redoblado esfuerzos para poner su trabajo y experiencia en sofocar focos ígneos en la zona en pocas horas. Como medida preventiva la concesionaria comenzará a generar cortafuegos en zonas críticas para evitar la propagación a la zona de islas de incendios que afecten la seguridad los usuarios y la degradación del medio ambiente.

Listo para tramitar el telepeaje

Por otra parte, si bien aún no se ha activado el cobro de peaje, la empresa se encuentra avanzando en la preparación de la infraestructura necesaria para su pronta implementación y posterior cobro. En este sentido, se invita a los usuarios a acercarse a las oficinas de peaje para gestionar el sistema TelePase pudiendo retirar la oblea de manera gratuita en cualquier momento del día, durante toda la semana en las oficinas de Conexión Alto Delta situadas en el puente a la altura de Isla La Deseada.

La utilización del sistema TelePase permitirá a los usuarios acceder a un ahorro del 50 por ciento en la tarifa del peaje, además de agilizar significativamente el paso por la estación de peaje y por aquellas otras rutas que adopten el sistema free flow, tecnología ya implementada progresivamente y cuya incorporación será obligatoria en el corto plazo para la red de rutas nacionales.

El nuevo concesionario tomó las riendas de la conexión vial luego de un largo conflicto judicial protagonizado por la anterior empresa a cargo de la traza (Caminos del Río Uruguay) que terminó con la extinción de su contrato en abril pasado. La firma finalmente fue a la quiebra y el gobierno nacional se decidió a impulsar el reconcesionamiento en primer lugar en el marco de las licitaciones que está llevando adelante a través de la Red Federal de Concesiones Viales.