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Bartolacci: "Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando"

El rector de la UNR advirtió sobre la crítica situación del sistema de educación superior. Las facultades permanecerán abiertas este miércoles durante 24 horas

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

14 de abril 2026 · 17:26hs
Este miércoles

Este miércoles, las facultades de la UNR permanecerán abiertas 24 horas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, volvió a advertir sobre la crítica situación que atraviesan las universidades públicas del país, frente a la asfixia presupuestaria del gobierno libertario.

"La realidad es que ya está afectado el normal desarrollo de la vida universitaria. Quiero ser responsable porque sé que lo que está en juego son las expectativas de los jóvenes y el esfuerzo que hacen las familias para que estudien. Pero si no aparecen respuestas urgentes, el potencial de las universidades se va apagando", sostuvo.

Este miércoles, en todo el país, las universidades públicas mantendrán sus puertas abiertas durante 24 horas, con la intención de visibilizar lo que el sistema público de educación superior genera, crea y produce todos los días. La acción está convocada por el CIN y el Frente Sindical Universitario y se desarrollará desde las 8 de este miércoles hasta la misma hora del jueves.

La jornada lleva como lema "La universidad no se apaga" y en Rosario incluirá clases curriculares públicas en las trece facultades de la UNR y, después de las 20, una serie de actividades culturales abiertas al público en la Facultad de Derecho, en Córdoba y Moreno.

El cierre de las actividades incluirá con la proyección de una transmisión federal y un acto en la ciudad de Buenos Aires, en principio frente al Palacio Pizzurno, tradicional sede del Ministerio de Educación nacional, convertido en secretaría desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Por la ley de financiamiento

La actividad tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reglamentada en octubre pasado pero sin implementación, lo que permitiría una mejora en la economía de las universidades nacionales.

La acción es un paso previo a la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para exigir que se aplique la ley. En principio, la manifestación se realizaría durante la primera quincena de mayo.

Hasta ahora, señaló el rector, "no hay ninguna instancia de diálogo ni ningún indicio de que el gobierno nacional este atendiendo este tema", pese a los dos fallos judiciales _en primera y segunda instancia_ que ordenan “el cumplimiento inmediato de dos artículos de la ley, el 5° y el 6°, los cuales se refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado.

Actualmente, los rectores evalúan recurrir nuevamente a la Justicia y realizar una nueva presentación por el incumplimiento de la norma. La gran pregunta es, apuntó Bartolacci, es qué hay que hacer para encontrar respuestas que resulten consecuentes. Hemos sido firmes y responsables, fuimos al Congreso con una propuesta de ley, logramos sortear el veto de la norma, fuimos a la Justicia. Hay un fallo que nos dio la razón y otro que lo confirmó. Y aún así no hay respuesta".

Lo que está en juego, advirtió, es la continuidad del sistema. De acuerdo al resumen de la situación presupuestaria de las universidades nacionales elaborado por el CIN, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que juzgan una "reducción inédita" de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.

En lo que respecta a los salarios universitarios, el deterioro del poder adquisitivo está en el orden del 32 % desde noviembre de 2023, lo que ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años. Y las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las Universidades se encuentra en torno al 40 % de los valores de enero de 2023. Tres años perdidos.

"Es un escenario muy difícil _analizó el presidente del CIN_. Lo más urgente es la recomposición salarial, porque ya está afectando el normal desarrollo de la vida universitaria. Quiero ser responsable, pero si no aparecen los recursos el potencial de las universidades públicas se va apagando".

Las facultades no duermen

Bartolacci destacó que la jornada de este miércoles no afectará el dictado de clases curriculares, sólo que algunas actividades se desarrollarán en el espacio público.

Por ejemplo, en la facultad de Ciencias Económicas, las actividades académicas se mudarán al cantero central del bulevar Oroño y las facultades de la zona de La Siberia utilizarán los playones deportivos del centro universitaria de la zona sur. En la facultad de Ciencias Agrarias, por su parte, se desarrollarán talleres en el tambo.

Todas las actividades serán abiertas a toda la comunidad académica, de profesores, estudiantes, no docentes y toda la ciudadanía.

A partir de las 20, la facultad de Derecho, de Córdoba y Moreno, será el centro de la jornada. Desde las 20 se mantendrá el cursado en los alrededores de la facultad y en distintos espacios del histórico edificio habrá propuestas abiertas a la comunidad: la biblioteca se mantendrá en funcionamiento, se realizará una feria de libros y visitas guiadas por la construcción que alojó al primer Palacio de Justicia de la ciudad. En el patio central, además, se proyectará un ciclo de cine, entre otras acciones.

A las 6 de la mañana, cuando empiece a clarear, los docentes de la nueva facultad de Ciencias del Movimiento Humano brindarán una clase abierta de educación física. Y, a las 8, sobre el cierre de la jornada está prevista alguna actividad simultánea con universidades de todo el país.

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