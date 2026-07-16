El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas aisladas

El fin de semana también tiene probabilidades de precipitaciones y un importante descenso de los registros

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 17 de julio en Rosario una temperatura máxima de 25º, una mínima de 18º, fuertes ráfagas de viento hasta el mediodía, algunas chances de tormentas aisladas matutinas y posibles lluvias aisladas vespertinas. El fin de semana también tiene probabilidades de precipitaciones y un importante descenso de los registros.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del noreste con ráfagas de hasta 50 km/h, una marca de 20º y cielo mayormente nublado. Para la mañana se anuncian más ráfagas, una baja en los termómetros hasta los 18º, y entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas. En la tarde podría haber lluvias aisladas y la máxima alcanzaría los 25º, bajando a 22º por la noche, ya con el cielo mayormente nublado.

El sábado hay entre 10 y 40 por ciento de chances de lluvias aisladas, con una baja en la temperatura: 19º de máxima y 14º de mínima.

El domingo seguiría los registros en descenso, que estarían entre 15º y 10º, nuevamente con algunas posibilidades de lluvias aisladas.

El lunes estaría mayormente nublado, con una máxima de 14º y una mínima de 10º.

Para el martes pronostican 15º de máxima, 10º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El miércoles tienen previsiones de mejoras: cielo parcialmente nublado, una máxima de 19º y una mínima de 9º.