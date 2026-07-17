Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte especial ante la posibilidad de que caigan lluvias abundantes, entre otros fenómenos

Luego de un abrupto aumento de temperatura en la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla para el sudeste de Santa Fe. Así se abre la posibilidad de que se registren tormentas fuertes este viernes en Rosario y se sostiene el pronóstico de inestabilidad para el fin de semana.

De acuerdo al aviso oficial, hasta el mediodía pueden producirse lluvias abundantes hasta el mediodía . En ese período no se descarta la caída de granizo, ráfagas fuertes de viento e intensa actividad eléctrica.

El pronóstico del SMN se enfoca en probables tormentas aisladas de intensidad variada sobre Rosario y localidades vecinas . El reporte prevé que se acumulen entre 15 y 40 milímetros de agua como consecuencia de las precipitaciones.

El alerta amarilla se emitió hasta el mediodía de este viernes. El área de cobertura se extiende hasta los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución .

Además de las tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que pueden producirse ráfagas de viento desde el norte con picos de 50 kilómetros por hora. Después del mediodía se esperaba una mejora en cuanto al tiempo, aunque es conveniente mantener el paraguas y el piloto a mano.

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En vísperas de la final del Mundial de 2026 con Argentina y España como protagonistas, el pronóstico anticipa un fin de semana inestable y con poco sol. Para el próximo sábado se sostiene el anuncio sobre lluvia y chaparrones hasta la noche.

De acuerdo a los reportes oficiales, la miniprimavera termina este viernes y se viene un marcado descenso de temperatura. La máxima probable para el domingo es de 15 grados, pero la mínima se mantiene lejos del cero. Eso sí, todo indica que el día clave para la selección nacional de fútbol arrancará cargado de nubes y el panorama recién empezará a mejorar a partir del martes.

¿Qué hay que hacer ante un alerta por tormentas?

La Municipalidad de Rosario recomienda no circular por la calle cuando rige un alerta por tormentas. Además, es importante actuar con máxima precaución en cuanto a los vehículos estacionados cerca de árboles. Por otra parte, es conveniente tener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Ante el aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos de este tipo, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Ante cualquier problema se puede hacer el reclamo a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio impulsa las siguientes medidas de prevención durante un alerta meteorológica: