La Capital | La Ciudad | alerta amarilla

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte especial ante la posibilidad de que caigan lluvias abundantes, entre otros fenómenos

17 de julio 2026 · 08:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El SMN anticipa un fin de semana con tiempo inestable.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El SMN anticipa un fin de semana con tiempo inestable.

Luego de un abrupto aumento de temperatura en la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla para el sudeste de Santa Fe. Así se abre la posibilidad de que se registren tormentas fuertes este viernes en Rosario y se sostiene el pronóstico de inestabilidad para el fin de semana.

De acuerdo al aviso oficial, hasta el mediodía pueden producirse lluvias abundantes hasta el mediodía. En ese período no se descarta la caída de granizo, ráfagas fuertes de viento e intensa actividad eléctrica.

El pronóstico del SMN se enfoca en probables tormentas aisladas de intensidad variada sobre Rosario y localidades vecinas. El reporte prevé que se acumulen entre 15 y 40 milímetros de agua como consecuencia de las precipitaciones.

Alerta amarilla en Rosario

El alerta amarilla se emitió hasta el mediodía de este viernes. El área de cobertura se extiende hasta los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Además de las tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que pueden producirse ráfagas de viento desde el norte con picos de 50 kilómetros por hora. Después del mediodía se esperaba una mejora en cuanto al tiempo, aunque es conveniente mantener el paraguas y el piloto a mano.

>> Leer más: Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

En vísperas de la final del Mundial de 2026 con Argentina y España como protagonistas, el pronóstico anticipa un fin de semana inestable y con poco sol. Para el próximo sábado se sostiene el anuncio sobre lluvia y chaparrones hasta la noche.

De acuerdo a los reportes oficiales, la miniprimavera termina este viernes y se viene un marcado descenso de temperatura. La máxima probable para el domingo es de 15 grados, pero la mínima se mantiene lejos del cero. Eso sí, todo indica que el día clave para la selección nacional de fútbol arrancará cargado de nubes y el panorama recién empezará a mejorar a partir del martes.

¿Qué hay que hacer ante un alerta por tormentas?

La Municipalidad de Rosario recomienda no circular por la calle cuando rige un alerta por tormentas. Además, es importante actuar con máxima precaución en cuanto a los vehículos estacionados cerca de árboles. Por otra parte, es conveniente tener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Ante el aviso sobre el riesgo de eventos meteorólogicos de este tipo, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Ante cualquier problema se puede hacer el reclamo a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de Whatsapp que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio impulsa las siguientes medidas de prevención durante un alerta meteorológica:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

Noticias relacionadas
La Municipalidad registró un fuerte aumento de la demanda de asistencia de personas que viven en las calles de la ciudad.

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

el tiempo en rosario: viernes caluroso, con rafagas fuertes y posibles tormentas

El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas

Varios choques sobre Circunvalación se produjeron en la tarde del jueves. 

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

El Monumento Nacional a la Bandera en The New York Times. 

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Lo último

El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

A tres marcas que desembarcaron en pocos metros se suma ahora un bar de fichines y, próximamente, una hamburguesería. Todos los detalles

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha
Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes
La Ciudad

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Ovación
Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Policiales
Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

La Ciudad
Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha
La Ciudad

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva
Salud

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina
La Región

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, las Falklands sí
Política

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, las Falklands sí"

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas
Ovación

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos
Ovación

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina
Ovación

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas
Policiales

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico
La Región

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía
Policiales

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances
Economía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de Entre Cuerdas y Letras
La Ciudad

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final
Política

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario
La Ciudad

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar
Mundial 2026

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa
La Región

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva
Policiales

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos