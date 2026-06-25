La Capital | La Ciudad | Corte

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

"Es un paso más", afirmó Franco Bartolacci en sus redes sociales. La resolución llega tras el acuerdo salarial entre Conadu y el gobierno

25 de junio 2026 · 16:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
Una resolución de la Corte obliga al gobierno a cumplir la ley de financiamiento universitario

Una resolución de la Corte obliga al gobierno a cumplir la ley de financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este jueves firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario. De esta manera, el máximo tribunal rechazó el recurso que había presentado el oficialismo y mantuvo la normativa que establece una actualización salarial de personal docente y no docente y la suba de los presupuestos de las casas de estudio para cubrir los gastos operativos. "La convocatoria es a seguir, es un paso más", expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Universitario Nacional (CIN).

En particular, la resolución de la Corte llega tras la presentación de un amparo colectivo impulsado por el CIN. La resolución se conoció este jueves al mediodía y fue firmada por los tres ministros del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Franco Bartolacci: "Es un paso más"

"Quería compartirles la extraordinaria noticia que acabamos de recibir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechaza el recurso interpuesto por el Estado nacional y deja firme la cautelar", comenzó Bartolacci en un video publicado en su cuenta de Instagram, que grabó en su oficina del CIN en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es muy importante, no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder", siguió el rector de la UNR, y sumó: "Pone en evidencia lo relevante que es ser firmes en el camino, responsables, serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina.

"Mi agradecimiento a toda la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sostuvo hasta acá", agregó el rector, y advirtió: "La convocatoria a seguir: es un paso más, no llegamos a ningún lado aún"

"Hay que seguir trabajando por la universidad que queremos", cerró el presidente del CIN.

El aumento que propuso el gobierno

Otro punto importante es que la cautelar llega tras el acuerdo de aumento salarial del oficialismo, que obtuvo la firma de Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En particular, la suba acordada es del 21,33% en los salarios de junio de los docentes de las universidades nacionales, lo que implica la incorporación de la suba en el medio aguinaldo del 2026. En ese marco, también se estableció un llamado a paritaria que no podrá exceder los 3 meses calendario.

Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) se manifestó en contra del acuerdo entre Conadu y el gobierno. "La oferta no es solo insuficiente: también debilita la pelea por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, cuando hoy la lucha central está en continuar presionando a la Corte Suprema para que se expida sobre el tema y obligue al Gobierno a cumplir la Ley votada por el Congreso", afirmaron desde el gremio de la UNR.

>> Leer más: Quinta semana de paro en la UNR: docentes universitarios reclaman un aumento salarial

En un comunicado, el gremio de la UNR sostuvo que, sin ley de financiamiento universitario, los docentes "no tienen nada que festejar": "Sin el cumplimiento efectivo (de la ley), no hay motivos para suspender el plan de lucha".

Noticias relacionadas
El encuentro se realizó en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe.

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

En cinco años, el parque automotor de Rosario aumentó un 10 por ciento. La construcción de cocheras subterráneas busca sumar servicios a los conductores.

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal

La plaza de bolsillo número 100 de Rosario

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi y la Copa del Mundo

Venezuela sufrió dos terremotos muy fuertes. 

Una rosarina radicada en Venezuela: "Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador"

Ver comentarios

Las más leídas

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Lo último

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Día Internacional de las pymes: Kicillof cuestionó el rumbo económico y defendió la industria nacional

Día Internacional de las pymes: Kicillof cuestionó el rumbo económico y defendió la industria nacional

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal

Desde La Libertad Avanza presentaron un proyecto para modificar la ordenanza que habilita su construcción en la plaza del Foro, el Distrito Centro y la plaza Libertad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal
Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó
Policiales

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario
La Ciudad

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Patricia, la rosarina en los Gay Games, el evento que promueve la inclusión

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Una jueza anuló una detención lograda con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Cobro por amenazas a escuelas: se hicieron 53 notificaciones y sólo se pagaron seis

Ovación
Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial
Ovación

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Ángel Correa presiona a Tigres para que lo deje jugar en River

Ángel Correa presiona a Tigres para que lo deje jugar en River

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas por una vieja deuda

Policiales
Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino
Policiales

Sumaron dos imputados por la marihuana escondida en una carnicería en Serodino

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

Prisión perpetua por femicidio: abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

La Ciudad
Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal
La Ciudad

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda de debate del Concejo Municipal

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi y la Copa del Mundo

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi y la Copa del Mundo

Una rosarina radicada en Venezuela: Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador

Una rosarina radicada en Venezuela: "Empezó a rugir la tierra, fue un sonido atormentador"

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que no fue al azar
La Región

Femicidio en San Jorge: quién era Florencia Gómez, asesinada en un hecho que "no fue al azar"

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 
Policiales

Tres detenidos por un robo cometido con inhibidores de alarmas 

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Policiales

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina
Información General

El Papa León XIV irá a Perú en noviembre y podría visitar Argentina

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas
Policiales

Ricardone: diez años de prisión para una hombre que abusó de dos niñas

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros
Economía

El dólar sostiene su carrera alcista y el BCRA interviene en los mercados de futuros

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa
Política

Adrián Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas
La Ciudad

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: Sólo hay monos afuera
Información General

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: "Sólo hay monos afuera"

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales
Política

Polémica por los espacios que la Corte le cedió al MPA en tribunales

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios
Política

Senado: el PRO buscará interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto
Política

Reforma electoral: el PJ santafesino se adelantó a Unidos y presentó proyecto

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario
La Ciudad

Tras las temperaturas bajo cero cómo será el fin de semana en Rosario

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente
Política

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial
Economía

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial