La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

"Es un paso más", afirmó Franco Bartolacci en sus redes sociales. La resolución llega tras el acuerdo salarial entre Conadu y el gobierno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este jueves firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario. De esta manera, el máximo tribunal rechazó el recurso que había presentado el oficialismo y mantuvo la normativa que establece una actualización salarial de personal docente y no docente y la suba de los presupuestos de las casas de estudio para cubrir los gastos operativos. "La convocatoria es a seguir, es un paso más ", expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Universitario Nacional (CIN).

En particular, la resolución de la Corte llega tras la presentación de un amparo colectivo impulsado por el CIN. La resolución se conoció este jueves al mediodía y fue firmada por los tres ministros del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"Quería compartirles la extraordinaria noticia que acabamos de recibir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechaza el recurso interpuesto por el Estado nacional y deja firme la cautelar", comenzó Bartolacci en un video publicado en su cuenta de Instagram, que grabó en su oficina del CIN en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es muy importante, no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder ", siguió el rector de la UNR, y sumó: "Pone en evidencia lo relevante que es ser firmes en el camino, responsables, serios para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina.

"Mi agradecimiento a toda la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sostuvo hasta acá", agregó el rector, y advirtió: "La convocatoria a seguir: es un paso más, no llegamos a ningún lado aún"

"Hay que seguir trabajando por la universidad que queremos", cerró el presidente del CIN.

El aumento que propuso el gobierno

Otro punto importante es que la cautelar llega tras el acuerdo de aumento salarial del oficialismo, que obtuvo la firma de Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En particular, la suba acordada es del 21,33% en los salarios de junio de los docentes de las universidades nacionales, lo que implica la incorporación de la suba en el medio aguinaldo del 2026. En ese marco, también se estableció un llamado a paritaria que no podrá exceder los 3 meses calendario.

Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) se manifestó en contra del acuerdo entre Conadu y el gobierno. "La oferta no es solo insuficiente: también debilita la pelea por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, cuando hoy la lucha central está en continuar presionando a la Corte Suprema para que se expida sobre el tema y obligue al Gobierno a cumplir la Ley votada por el Congreso", afirmaron desde el gremio de la UNR.

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En un comunicado, el gremio de la UNR sostuvo que, sin ley de financiamiento universitario, los docentes "no tienen nada que festejar": "Sin el cumplimiento efectivo (de la ley), no hay motivos para suspender el plan de lucha".