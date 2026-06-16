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Quinta semana de paro en la UNR: docentes universitarios reclaman un aumento salarial

Aunque Conadu aceptó la oferta salarial, Coad confirmó la huelga y cuestionó el acuerdo firmado por otras federaciones. Afirma que muchos docentes siguen por debajo de la línea de pobreza

16 de junio 2026 · 08:25hs
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Coad ratificó la quinta semana de paro

Foto: Sebastian Suárez Meccia / La Capital

Coad ratificó la quinta semana de paro

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) inicia este martes la quinta semana de paro, previsto entre el 16 y el 19 de junio, y ratificó la continuidad del plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La decisión fue respaldada por una amplia mayoría de los docentes que participaron de una consulta interna realizada por el gremio la semana pasada. Según informó Coad, el 83,1% de los votantes se manifestó a favor de coordinar medidas de fuerza con otros sindicatos universitarios del país, incluso en aquellos casos en que la federación nacional Conadu no impulse acciones de protesta.

En total participaron 2.139 docentes. De ellos, 1.778 votaron por sostener la estrategia de paros coordinados, mientras que 320 se pronunciaron en contra y 41 se abstuvieron. Con este resultado, el gremio rosarino confirmó que se sumará a la huelga convocada junto a los 28 sindicatos de base de Conadu Histórica y otras asociaciones docentes universitarias del país.

En lo que va del año es la quinta semana completa de paro que realiza el profesorado. La primera de estas medidas fue del 16 al 22 de marzo y después siguieron las huelgas del 30 de marzo al 4 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo. En el medio, hubo numerosas actividades para exhibir el reclamo, entre ellas la masiva marcha federal del 12 de mayo.

Reclamo por salarios y financiamiento

Desde Coad sostienen que el conflicto universitario continúa abierto debido al deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes y al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Según planteó el gremio, la norma establece la obligación de recomponer los salarios para equipararlos con el poder de compra que tenían en diciembre de 2023.

>> Leer más: Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

"La ley de financiamiento universitario, que el gobierno de Javier Milei incumple desde hace 234 días, establece la obligación de elevar los salarios docentes para que recuperen el poder adquisitivo perdido", señalaron desde la organización.

De acuerdo con los cálculos difundidos por Coad, si se aplicara plenamente la ley, la recomposición salarial debería alcanzar el 53,8%.

En contraste, cuestionaron el acuerdo salarial firmado por otras federaciones universitarias, que contempla una mejora del 21,33% y un incremento adicional del 3% previsto para octubre. "Es menos de la mitad de lo que nos corresponde", afirmaron.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a los ingresos del sector.

Según el gremio, la garantía salarial acordada para un docente con dedicación exclusiva alcanzará los $1.497.941,97 brutos mensuales. Sin embargo, advirtieron que el salario de bolsillo continúa por debajo de la línea de pobreza medida por el Indec para un hogar tipo.

"Esto implica que, pese al aumento, una gran parte de la docencia continuará cobrando salarios de pobreza", señalaron.

Reclamo a la Corte Suprema

En paralelo al conflicto salarial, Coad volvió a reclamar una definición judicial sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el sindicato consideraron que la situación presupuestaria de las universidades nacionales requiere una resolución urgente y cuestionaron la falta de cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso.

>> Leer más: Rectores de universidades nacionales advierten que el aumento salarial no es "definitorio"

"Es más urgente que nunca que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la ley de Financiamiento Universitario", expresaron.

El gremio sostuvo además que el gobierno nacional no puede desconocer una ley sancionada por el Poder Legislativo ni los fallos judiciales que ordenaron su aplicación.

Cinco semanas de medidas de fuerza

La nueva huelga se desarrolla entre el martes 16 y el sábado 20 de junio, ya que el lunes 16 será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

De esta manera, el conflicto universitario sumará una nueva semana de protestas en la Universidad Nacional de Rosario, en medio de una creciente tensión entre los gremios docentes y el gobierno nacional por la cuestión salarial y el financiamiento de las casas de estudio públicas.

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