Tren del Fin del Mundo: horarios, recorrido y tarifas para el invierno

Con locomotoras a vapor y un recorrido que atraviesa bosques, ríos y montañas fueguinas, el histórico tren ofrece una de las excursiones más elegidas de esta época. Horarios, precios y todo lo que hay que saber para planificar el paseo

Entre las excursiones más elegidas por quienes visitan Ushuaia durante las vacaciones de invierno, el Tren del Fin del Mundo tiene un lugar especial. A bordo de locomotoras a vapor y vagones calefaccionados, el recorrido permite descubrir algunos de los paisajes más característicos del sur fueguino mientras se revive parte de la historia del antiguo "Tren de los Presos".

El histórico ferrocarril turístico recupera parte del recorrido que, a comienzos del siglo XX, utilizaban los presos del antiguo Penal de Ushuaia para transportar madera desde los bosques cercanos. Hoy, ese trayecto se transformó en un paseo que combina historia, naturaleza y algunos de los paisajes más representativos del extremo sur argentino .

Durante la temporada invernal el servicio ofrece tres salidas diarias , lo que permite combinar la excursión con otras actividades dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego .

La experiencia comienza en la Estación Fin del Mundo , ubicada a unos ocho kilómetros del centro de Ushuaia. Allí funciona un pequeño museo, una cafetería y una tienda de recuerdos antes del embarque.

Desde ese punto, el tren recorre siete kilómetros atravesando el valle del río Pipo, bosques de lengas y extensas turberas que forman parte del paisaje típico fueguino. Durante el trayecto realiza una parada de unos 15 minutos en la estación La Macarena, desde donde se obtiene una vista panorámica del río y una cascada.

El viaje continúa hasta la Estación Parque Nacional, ya dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Muchos visitantes aprovechan ese punto para continuar la jornada por senderos y miradores del área protegida, aunque también es posible regresar en el mismo servicio. En total, la excursión dura alrededor de una hora y 45 minutos.

Horarios, tarifas y reservas

Hasta el 31 de agosto, el Tren del Fin del Mundo ofrece salidas todos los días a las 9.45, 12.15 y 15.

En clase Turista, el pasaje cuesta $70.000 para mayores de 13 años, $35.000 para menores de entre 4 y 12 años y $45.000 para jubilados argentinos. La clase Premium tiene un valor de $217.000 para adultos y $110.000 para menores, e incluye un servicio diferencial durante todo el recorrido. Los menores de tres años viajan sin cargo.

Los tickets pueden adquirirse en el sitio oficial https://trendelfindelmundo.com.ar/ o directamente en la estación. Durante las vacaciones de invierno se recomienda reservar con anticipación, ya que la demanda suele incrementarse y algunas salidas completan su capacidad.

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Un recorrido con historia

El ferrocarril nació en 1902 como medio de transporte para trasladar la madera que los presos del antiguo Penal de Ushuaia extraían de los bosques cercanos. Tras el cierre del presidio dejó de funcionar en 1947 y permaneció inactivo durante varias décadas.

En 1994 el recorrido fue recuperado con fines turísticos, respetando el histórico ancho de vía de apenas 50 centímetros y restaurando las locomotoras a vapor. Hoy se convirtió en uno de los grandes símbolos turísticos de Ushuaia y en una de las excursiones más buscadas por quienes visitan la ciudad durante la temporada invernal.

Lo que hay que tener en cuenta

La excursión no incluye la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego.

En invierno es recomendable reservar con anticipación, ya que la demanda suele aumentar durante el receso escolar.