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Diez años creando viajes: la historia de una agencia que apuesta por la cercanía con sus pasajeros

Chennai Viajes construyó una identidad basada en el acompañamiento personalizado, desde la elección del destino hasta el regreso de cada viajero

18 de julio 2026 · 07:00hs
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Directo desde Santa Fe

Directo desde Santa Fe, Chennai Viajes ofrece confort y atención personalizada a cada viajero.

En un mercado donde cada vez existen más herramientas para organizar una salida por cuenta propia, las agencias de viajes encuentran su diferencial en un valor que sigue siendo fundamental: el acompañamiento personalizado.

Con diez años de trayectoria, Chennai Viajes nació en Reconquista y actualmente tiene su sede en Avellaneda, Santa Fe. Desde allí, la agencia construyó una identidad basada en la cercanía con sus clientes, ofreciendo un servicio que busca acompañar al viajero antes, durante y después de cada experiencia.

En esta entrevista, repasan los comienzos de la empresa, los destinos más buscados y los desafíos de una actividad que exige actualización constante.

-¿Cuántos años tiene la empresa?

En mayo de este año cumplimos diez años.

-¿Cómo comenzaron y dónde están ubicados?

Arrancamos en Reconquista y actualmente estamos ubicados en Avellaneda, Santa Fe. Durante este tiempo fuimos creciendo y construyendo una relación de confianza con nuestros pasajeros.

-¿Cuál es el valor diferencial que aportan a sus clientes?

Nuestro diferencial es la cercanía. Muchos de nuestros clientes ya son amigos y buscamos acompañarlos en todo el proceso, no solo al momento de la compra. El servicio continúa después de la confirmación: ayudamos con el check in, trámites, entregamos obsequios personalizados y armamos guías viajeras para que el pasajero pueda viajar con tranquilidad y ocuparse solamente de disfrutar.

-¿Cuáles son los productos más elegidos actualmente?

Uno de los productos más buscados son los viajes a Europa, especialmente los paquetes con servicios aéreos incluidos y propuestas personalizadas según los intereses de cada pasajero.

-¿Cuáles son los destinos más elegidos por sus clientes?

Las playas del Caribe siguen ocupando un lugar destacado, con Punta Cana como uno de los destinos más elegidos. Al mismo tiempo, creció mucho el interés por los viajes personalizados a Europa, donde cada pasajero busca armar una experiencia adaptada a sus gustos y tiempos.

-¿Qué destinos o tipos de viaje aparecen como nuevas tendencias?

Entre las propuestas más novedosas encontramos destinos como África y Turks and Caicos, que aparecen entre las tendencias para quienes buscan experiencias menos tradicionales.

-¿Qué proyectos tienen para este año?

Queremos sumar una propuesta vinculada a todo lo que rodea al viaje: una tienda viajera con merchandising y productos útiles para nuestros clientes y también para quienes quieran adquirir elementos relacionados con sus próximas experiencias. La idea es que la agencia pueda acompañar al pasajero desde la planificación hasta los detalles previos a la salida.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando personas con nuevas experiencias?

Lo que más nos inspira es ver regresar feliz a un pasajero y saber que viajó tranquilo porque contó con nuestro acompañamiento ante cualquier imprevisto. También nos entusiasma cuando un cliente vuelve y nos dice: “dame una idea para mi próximo viaje”. Esa confianza es lo que nos impulsa a seguir. Amo esta profesión y no podría dedicarme a otra cosa.

-¿Cómo ven actualmente al sector turístico y cuáles son los principales desafíos?

El rubro presenta muchos desafíos y nos obliga a actualizarnos constantemente. Tenemos que adaptarnos a nuevas herramientas, aprender todos los días y estar preparados para responder a las necesidades de los viajeros. Es una actividad en la que hay que saber de todo. También considero que el sector todavía tiene pendiente contar con un respaldo legal más concreto y un marco regulatorio más claro que acompañe la actividad.

-¿Hay algo más que quieran destacar?

Queremos agradecer a todos los pasajeros que nos acompañan y confían en nuestro trabajo. También valoramos el vínculo construido durante estos años con nuestros socios estratégicos, como Free Way, una de las mayoristas más importantes del país y un aliado fundamental en nuestro crecimiento.

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