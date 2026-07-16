La Capital | La Región | incendio

Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes

Bomberos Voluntarios de María Juana y de Sastre debieron intervenir en distintos focos mientras se disputaba la semifinal del Mundial. Cuando las emergencias estuvieron controladas, recién pudieron sumarse al festejo argentino

16 de julio 2026 · 14:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Con la emergencia ya resuelta

Con la emergencia ya resuelta, los integrantes de la dotación posaron junto a una camiseta argentina en una imagen que resume una tarde de trabajo y pasión futbolera.
Tras controlar el incendio del semirremolque sobre la ruta 19

Tras controlar el incendio del semirremolque sobre la ruta 19, los bomberos de María Juana siguieron los últimos minutos del partido desde un teléfono celular. 
Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes

A la hora en que buena parte del país buscaba una pantalla para seguir la semifinal del Mundial, varias dotaciones de bomberos de la región tenían puesta su atención en otro lugar. A las 15.55, los Bomberos Voluntarios de María Juana fueron alertados por el incendio de un camión en el kilómetro 95 de la ruta nacional 19, en dirección a Santa Fe. Hacia el lugar partieron los móviles 23, 24 y 25 con once efectivos a bordo.

Al llegar encontraron un semirremolque cargado con rollos de pasto envuelto en llamas. Entonces comenzó el trabajo: tareas de extinción y enfriamiento para controlar el fuego y evitar que se propagara.

El operativo demandó más de dos horas de labor y contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Zenón Pereyra, efectivos policiales de Estación Clucellas y personal de Vialidad. Recién a las 18.30 la dotación emprendió el regreso.

Mientras tanto, el partido concentraba la atención de millones de argentinos. Sin embargo, para quienes estaban sobre la ruta, entre humo, agua, herramientas y vehículos de emergencia, la prioridad era otra.

Las fotografías difundidas por la institución muestran una escena tan simple como representativa. Con el incendio ya controlado, varios integrantes de la dotación se agruparon alrededor de un teléfono celular para seguir los minutos finales del encuentro. Más tarde llegó la imagen que resume la jornada: los bomberos posando junto a una camiseta argentina, todavía con la ropa de trabajo puesta y la satisfacción de la tarea cumplida.

Una historia que se repitió en la región

Lo ocurrido con el cuartel mariajuanense no fue un caso aislado. También en Sastre, mientras el país seguía las alternativas de la semifinal, una dotación debió salir a intervenir en una emergencia. Según comunicó la Asociación Bomberos Voluntarios Sastre, a las 15.45 fueron convocados por un incendio de banquina que ya había ingresado a un campo en jurisdicción de Crispi, sobre la ruta 64.

Las unidades 14 y 16 partieron con ocho bomberos a cargo del sub jefe Carlos Marchese. Una vez en el lugar lograron contener rápidamente uno de los focos y extinguir el incendio, con la colaboración de efectivos del cuartel de Las Petacas. La intervención concluyó cerca de las 17.30, cuando la dotación regresó al cuartel.

Historias distintas, pero con un mismo denominador común. Mientras gran parte de los argentinos vivía una tarde de fútbol, hubo hombres y mujeres que siguieron haciendo lo de siempre: responder a una alarma, salir a la ruta y trabajar donde se los necesitaba.

Para muchos, la semifinal se jugó en el living de casa. Para ellos, entre el humo, las autobombas y el sonido de las sirenas. El festejo llegó después.

>> Leer más: El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la clasificación de la selección argentina a la final

Noticias relacionadas
La muchacha fue trasladada al Hospital Eva Perón desde la calle 12 al 2300.

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y la internaron en estado crítico

El nene fue atendido en el Heca este miércoles a última hora.

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Se anunció que el municipio reforzará los protocolos de actuación que ya se vienen aplicando en cada evento climático, mantendrá un monitoreo permanente junto al Gobierno Provincial y convocará a reuniones para coordinar acciones preventivas.

Fenómeno de "El Niño": Roldán presentó un plan preventivo y las obras para minimizar el impacto de las lluvias

El aguará guazú apareció en un predio urbano de Puerto General San Martín y fue rescatado

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación

Ver comentarios

Las más leídas

Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Lo último

Guardiola: Lo que hizo Messi ante Inglaterra estuvo más allá del fútbol, fue arte.

Guardiola: "Lo que hizo Messi ante Inglaterra estuvo más allá del fútbol, fue arte".

Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

La posibilidad de que Argentina se consagre campeón genera una planificación para eventuales festejos que podrían congregar una multitud en los alrededores del Monumento y en distintos puntos de la ciudad

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

El divertido video sobre el machete de Pickford: qué se habrían dicho Messi y sus compañeros
Mundial 2026

El divertido video sobre el "machete" de Pickford: qué se habrían dicho Messi y sus compañeros

Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes
La Región

Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí
Política

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Ovación
Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: Siento un vacío en el estómago

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: "Siento un vacío en el estómago"

Policiales
La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

La Ciudad
El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
La Ciudad

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
La Ciudad

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y La Granja de Zenón
Zoom

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y "La Granja de Zenón"

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra
Mundial 2026

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks
La Ciudad

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales
Información General

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar
Novedades

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución
Economía

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución