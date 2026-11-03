Se acercan el AZO y el UUD: convocan a las escuelas y las familias para planificar los festejos

La Municipalidad organizará una charla para estudiantes secundarios, docentes, directivos y familiares. El encuentro abordará la prevención de riesgos, el consumo de alcohol y el cuidado

En las escuelas secundarias de todo el país, hace años que se sigue un peculiar “calendario extraoficial” que marca el ritmo de las celebraciones estudiantiles a lo largo del ciclo lectivo . Este calendario no está relacionado con las fechas académicas tradicionales, como el inicio de clases o los recesos, y tampoco presta atención a los feriados. Este almanaque incluye días específicos destinados a los festejos , la diversión y la rebeldía juvenil.

Si bien oficialmente existe el día del estudiante, que se celebra cada 21 de septiembre cuando llega la primavera, a lo largo de todo el ciclo escolar, los alumnos de secundaria se organizan para celebrar otras fechas especiales. Sí, tienen sus propios feriados o días festivos . Estos días implican faltar a clases y son una oportunidad para celebrar entre amigos y estudiantes de otras escuelas.

En general , las fechas siguen una lógica propia, con tradiciones que se transmiten de generación en generación . Cada jornada tiene un toque único, con su propio significado y en muchos casos está asociado a algún aspecto característico del curso que lo celebra. Es por eso que, aunque el calendario pueda variar de una escuela a otra, siempre se respeta una estructura común.

En este marco, la Municipalidad de Rosario realizará este jueves 5 de noviembre una charla y espacio de intercambio para promover festejos estudiantiles de fin de año seguros y responsables. La convocatoria está dirigida a directivos, docentes, estudiantes secundarios y familiares, de cara a las celebraciones del Banderazo (AZO) y el Último, Último Día (UUD).

El encuentro comenzará a las 18 en el Salón de los Espejos de la sede de Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ubicada en Maipú 1065. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de un formulario online. La actividad es organizada por la Agencia de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos y la Secretaría de Control y Convivencia, a través de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional.

Qué temas se abordarán en el encuentro por el AZO y el UUD

La propuesta busca generar un espacio de diálogo entre estudiantes, familias y comunidades educativas sobre los modos de celebrar el cierre del ciclo secundario. Entre los ejes de trabajo se encuentran el cuidado de la salud, la prevención de situaciones de riesgo vinculadas al consumo de alcohol y la importancia de realizar los festejos en lugares habilitados y de acuerdo con las normas vigentes.

También se pondrá el foco en el respeto por el entorno y por quienes pueden verse afectados por las celebraciones, como vecinos, adultos mayores, personas con autismo, bebés y animales.

Desde el municipio señalaron que la convocatoria forma parte de un trabajo que se viene desarrollando en las escuelas. Desde la semana pasada, divulgadoras de la Secretaría de Control recorren instituciones educativas para acercar las invitaciones de manera personalizada.

Los cambios que destacan desde el municipio

Según indicaron desde el gobierno local, las acciones de diálogo y concientización impulsaron cambios en algunas prácticas vinculadas con los festejos estudiantiles.

Entre los ejemplos mencionaron el acompañamiento de las familias durante las celebraciones y la organización de desayunos antes del ingreso de los estudiantes a las escuelas. También destacaron que algunas instituciones educativas organizan encuentros y homenajes para quienes están próximos a terminar la secundaria.

Otro de los cambios señalados es la sustitución de las bombas de estruendo por otras formas de celebración que resulten más respetuosas con el entorno.

>> Leer más: Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

“Para seguir cuidando a nuestros jóvenes, necesitamos que las escuelas (directivos y docentes), familias y estudiantes sigan participando activamente y se involucren en la conversación y en las acciones. Queremos que continúen siendo parte de la actividad para compartir inquietudes e ideas que permitan construir festejos plenos y conscientes de los riesgos, poniendo especial atención en una práctica muy arraigada como lo es el consumo de alcohol”, señaló el secretario de Control, Diego Herrera.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, sostuvo: “Queremos que los chicos puedan disfrutar y celebrar esta etapa tan importante de sus vidas, pero también que lo hagan de manera segura y responsable, desde el cuidado y el respeto. No se trata de prohibir los festejos, sino de generar conciencia, promover el cuidado y entender que divertirse y cuidar de uno mismo y de los demás pueden ir de la mano”.

Qué es el Banderazo (AZO)

El "Banderazo" (AZO) es una celebración que tiene lugar una semana antes del último día de clases y es exclusiva para los estudiantes de cuarto año de secundario. Este evento simboliza el paso hacia el último año de la escuela.

Los estudiantes se agrupan en diversos puntos de la ciudad, vestidos con los uniformes escolares o disfrazados y se dirigen en una colorida y ruidosa marcha hacia el Monumento a la Bandera. Allí, el ambiente se llena de música, redoblantes, bengalas y pirotecnia.

>> Leer más: UPD, Día de la Chupina, Azo y UUD: el calendario extraoficial de festejos de los estudiantes

El "Banderazo" se convirtió en una tradición estudiantil que, más allá de los excesos, representa una expresión de pertenencia y el inicio de la recta final de la secundaria.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Qué es el Último Último Día (UUD)

El “Último Último Día” (UUD) es la celebración que los estudiantes de quinto año organizan para marcar su despedida definitiva del secundario.

Aunque no forma parte del calendario oficial, este día tiene su lugar asegurado en la tradición estudiantil y se celebra a fines de noviembre o principios de diciembre, dependiendo de cuándo caiga el último día de clases en el calendario lectivo oficial.

La movida arranca, al igual que el ultimo primer día, con una especie de “previa” en algún punto de encuentro, luego los chicos se dirigen al Monumento Nacional a la Bandera, generalmente armados con redoblantes, bengalas y con los uniformes completamente intervenidos, porque la ocasión lo amerita.

>>Leer más: Santa Fe, entre las 10 provincias que aseguran tener los datos de todos sus estudiantes

Entre música, bailes y risas, se suman con otros grupos de estudiantes para cerrar este rito tan especial, antes de volver al colegio por última vez en su vida.