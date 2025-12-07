UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

El calendario de celebraciones se extiende de marzo a noviembre con distintas fechas que ya se instalaron como rituales de finalización de la escuela media

"¿Y ahora que festejan?", preguntó con una sonrisa el encargado de un kiosco ubicado a metros del Monumento Nacional a la Bandera . Un grupo de adolescentes con remeras de "Promo 2025" le contestó con una sigla casi rumiada y siguió caminando con rumbo a la peatonal Córdoba. Era el miércoles por la mañana y los alumnos de quinto año del secundario celebraban el UUD, Último Último Día, una de las últimas fechas de un largo calendario festivo ya instalado en la cultura de los últimos años del secundario .

El UUD es apenas uno de los acontecimientos que tienen a los alumnos de quinto año como protagonistas. Unos meses antes, en marzo, habían celebrado el UPD, último primer día, en abril el Día de la Chupina, y en julio el UVI, últimas vacaciones de invierno. Los estudiantes de cuarto año también tienen su efeméride: el Banderazo, AZO, a mediados de noviembre.

Toda una agenda tan presente en la rutina de los estudiantes de la escuela media como las vacaciones o las pruebas cuatrimestrales que, sin embargo, tiene en vilo a familias y docentes . "Son ritos con distintas connotaciones, pero que en general se relacionan con la finalización del ciclo secundario ", los define Pablo Alesandroni, director del Instituto Superior de Comercio, una de las escuelas medias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Con 35 años de trayectoria en la escuela, dice, vio cómo fueron surgiendo todas estas celebraciones. "Tradicionalmente los alumnos de quinto año festejaban de día, rompiendo las carpetas. Son ritos, formas de marcar un antes y después, de cerrar una etapa", recuerda. Pero hace unos 20 años cambió la fiesta y se mudó a la noche, lo que trajo aparejado nuevas formas de vestimenta y diversión: nacía así el UPD.

Festejos nacidos en Rosario

Alesandroni asegura que el festejo se gestó en Rosario. "Tuvo que ver una empresa de turismo estudiantil que, para promocionar los viajes a Bariloche, organizaba tours a la costa con alumnos de cuarto año de distintas escuelas secundarias", señala. Y en medio de esas salidas, continúa, los chicos empezaron a tramar las fiestas que coincidían con el primer día de quinto año.

De boca en boca, la costumbre se nacionalizó y empezó a replicarse en distintas escuelas del país. La irrupción de las redes sociales les dio más visibilidad. En casi todas las provincias del país ya se festeja el UPD y en TikTok se ofrecen consejos y tutoriales sobre cómo organizar el festejo: desde la preparación de la indumentaria hasta la elección del salón.

"Lo que resulta inédito es la masividad que tiene el festejo", señala el directivo y apunta que tras el UPD comenzaron a surgir otras fiestas. Los estudiantes de cuarto año empezaron a organizar el Banderazo en el Monumento a la Bandera y, así, se fueron sumando otras fechas como el UVI o el UUD, hasta cubrir una agenda de todo el año.

Para Alesandroni, "que los estudiantes encuentren motivos para festejar está buenísimo, y los adultos tenemos que poner los límites para que el festejo guarde algunas pautas de convivencia". Por eso considera "fundamental charlar el tema con las familias, ponerlo en agenda y lograr el compromiso de la familia con el cuidado _dice_. Porque se trata de eventos que suceden fuera de la escuela y del horario escolar, donde nosotros no tenemos atribuciones".

Adolescentes, alcohol y pirotecnia

De acuerdo a los registros de reclamos de la Secretaría de Control y Convivencia del municipio, este año se redujeron las quejas de vecinos que se reciben en el 147 por los festejos de estudiantes frente a las escuelas y en los espacios públicos. También fue menor el secuestro de alcohol y pirotecnia en los operativos que el municipio planifica año a año durante estas celebraciones.

No siempre fue así. El año pasado, sin ir más lejos, los controles relacionados con el festejo del AZO terminaron con un centenar de bebidas alcohólicas y elementos de pirotecnia secuestrados en la zona del Monumento a la Bandera. En 2016, la celebración del UPD fue aún más conflictiva: no sólo se decomisaron unas 350 botellas de bebidas alcohólicas y más de 300 kilos de pirotecnia y espuma en aerosol, sino que hubo adolescentes lesionados por el uso de pirotecnia. Dos años antes, el uso indebido de pirotecnia había dejado más de 20 lesionados y un herido leve que debió ser trasladado a un hospital. Todo esto, de acuerdo a las crónicas periodísticas de esos días.

"Los festejos de estudiantes secundarios vienen siendo más tranquilos", asegura Cintia Gervasoni, directora de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria del Control y Convivencia municipal. Desde ese área se viene realizando un trabajo con directivos y docentes de distintas escuelas para ordenar los festejos.

La tarea empezó con las escuelas que sumaban más reclamos de los vecinos, donde se realizaron reuniones que primero involucraron a directivos, después a los docentes y, finalmente, se añadieron a las familias de los alumnos. "Empezamos a trabajar en febrero, generamos folletería para entregar en los colegios y a los referentes de los centros de estudiantes", cuenta Gervasoni.

Al trabajo se sumó también a la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas de la provincia "y así logramos que los reclamos bajaran muchísimo", destaca y remarca el valor del involucramiento de las familias de los adolescentes: "En algunos colegios los padres se postulan como referentes y acompañan a los chicos en el festejo o los esperan en las puertas de las escuelas".

Para la funcionaria, "el hecho de que los padres acompañen baja muchísimo la conflictividad de los festejos, ya que por ejemplo evitan que se utilice pirotecnia o se aseguran que los lugares donde hacen estos encuentros sean los adecuados".

Rituales de estudiantes

Cada uno con sus particularidades, el UPD, el AZO, el UUD, el AVI o el Día de la Chupina empiezan la noche anterior, en algún predio alquilado en las afueras de la ciudad. Y si bien hace unos años la responsabilidad del contrato la tomaban los padres de los alumnos, ahora hay empresas que ofrecen el servicio, incluyendo también otros servicios: como seguridad, ambulancias y colectivos para el traslado.

El año lectivo empieza con el UPD, la noche anterior al primer día de clases. La fiesta termina a las 6.30 en la entrada de la escuela, con música, cotillón y pirotecnia. El Día de la Chupina se celebra sobre el último viernes de abril, el faltazo masivo comenzó en los 90 y se mantiene a lo largo de los años. El AZO se celebra semanas antes de los últimos días de clases y simboliza el paso de los estudiantes de cuarto al último año de la secundaria. Y el UVI y el UDD son fiestas de los quintos antes del comienzo de las vacaciones de invierno y el último día de clases.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia aclaran que las escuelas no promueven ni organizan estas celebraciones. De todas formas, instan a que aborden estos temas dentro de los acuerdos de convivencia institucionales. "Así los chicos y las chicas saben, por ejemplo, que no se puede llegar alcoholizado o entrar con bengalas a la escuela. Las instituciones tienen que abordar las cosas que suceden, porque si no terminan siendo anacrónicas", señala Lilian Barbieri, subsecretaria de Convivencia y Construcción de Ciudadanía de la cartera educativa provincial.

Distintas áreas del ministerio empezaron a lidiar con estos festejos hace quince años, cuando los directores empezaron a advertir que los alumnos de quinto año llegaban alcoholizados a clase. Por esos años, se redactaron las primeras recomendaciones para las escuelas. "Los festejos empezaron en Rosario y de allí se extendieron a toda la provincia. "Este año no hubo lugar donde no se hiciera el UPD o el UDD", señala.

Por esto, apunta, las escuelas empiezan a trabajar este tema desde los cuartos años y a buscar acuerdos, "porque obviamente el adolescente siempre busca tensar, pero la función de la escuela es de cuidado, de acompañar y poner límites cuando corresponde".

Al fin y al cabo, considera, "es importante que las juventudes puedan festejar, que tengan un motivo de festejo porque hay muchas situaciones muy duras que pasan hoy día las infancias y las adolescencias; por eso una celebración acompañada y desde el cuidado es valiosa".