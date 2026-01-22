La Capital | La Ciudad | Vialidad Nacional

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Tras el choque de un camión contra un puente peatonal, Ciro Seisas volvió a la carga contra Vialidad Nacional. "No podemos depender de la suerte", sentenció

22 de enero 2026 · 20:41hs
Vialidad Nacional otra vez cuestionada por no mantener la traza

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Vialidad Nacional otra vez cuestionada por no mantener la traza

El colapso de un puente peatonal en avenida Circunvalación tras el impacto de un camión que transportaba una excavadora sumó este jueves un nuevo capítulo en el cruce político por el estado y el control de la traza. Luego del accidente, el senador provincial Ciro Seisas responsabilizó a Vialidad Nacional por el mantenimiento y la fiscalización del tránsito pesado.

El siniestro ocurrió por la tarde, en la mano sur–norte de Circunvalación, entre bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, cuando un camión que trasladaba una excavadora superó la altura permitida y derribó la estructura de metal y hormigón del puente. No hubo heridos, ya que no circulaban peatones al momento del impacto, pero el hecho obligó a cortar totalmente el tránsito y desviar la circulación por Ovidio Lagos.

El reclamo por responsabilidades

A través de una publicación en la red social X, Seisas sostuvo que “los puentes de Circunvalación y su mantenimiento también son responsabilidad de Vialidad Nacional”, y agregó que ese organismo debe controlar “la velocidad y la altura de carretones y camiones que transitan por la traza”.

El legislador advirtió que a lo largo de los 30 kilómetros de Circunvalación hay diez puentes, muchos de ellos vandalizados, y cuestionó la falta de tareas de conservación. “Ni los mantienen ni nos dejan mantenerlos a nosotros”, afirmó.

Un amparo judicial en curso

Seisas recordó que en abril de 2025 se presentó un amparo ante la Justicia Federal para exigir tareas básicas de mantenimiento en la avenida Circunvalación, como desmalezamiento, reposición de luminarias y mejoras en la señalización. Según señaló, el próximo sábado vence el plazo para que Vialidad Nacional informe a la Justicia sobre el cumplimiento de esas obligaciones.

“Veníamos insistiendo porque veíamos que había que ocuparse: señalética descuidada, malezas, baches, luces apagadas y ahora puentes que se caen”, escribió el senador, quien advirtió que la combinación de “desidia y errores de cálculo” puede derivar en una tragedia.

Un hecho sin víctimas, pero con impacto urbano

El accidente no dejó personas heridas, pero generó caos vehicular en los minutos posteriores, con maniobras imprudentes de algunos conductores que intentaron retroceder o cambiar de carril. Personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para ordenar los desvíos y asegurar la zona afectada.

Mientras continúan las tareas para remover la estructura dañada y evaluar el estado del puente, el episodio reavivó el debate sobre el estado de la principal arteria vial de Rosario, por la que circulan a diario miles de vehículos, incluidos camiones de gran porte.

