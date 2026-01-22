La Capital | La Ciudad | camión

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

El accidente ocurrió este jueves por la tarde en la mano sur-norte de la avenida, entre bulevar Avellaneda y Uriburu, cuando un camión que trasladaba una excavadora impactó contra la estructura. No hubo heridos y el tránsito permanece totalmente interrumpido.

22 de enero 2026 · 16:38hs
El puente colapsó después de que un camión quiso pasar con una excavadora. 

El puente colapsó después de que un camión quiso pasar con una excavadora. 

Un camión que transportaba una excavadora chocó contra un puente peatonal en avenida Circunvalación y lo hizo colapsar. El hecho sucedió este jueves por la tarde en la mano sur-norte entre bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, por lo que el tránsito permanecerá cortado, por lo menos, hasta la tarde noche.

Según la información oficial, el episodio fue alertado a través de una llamada al 911 cuando un automovilista que transitaba por Circunvalación advirtió que el camión arrastró la estructura de metal y hormigón.

El siniestro vial lo ocasionó un camión que trasladaba en su semirremolque una pesada excavadora Hydromac. La altura de la máquina superó la del puente peatonal y lo derribó. El conductor del camión tuvo que frenar en la banquina.

Afortunadamente ningún peatón se encontraba atravesando el puente, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, en los minutos posteriores al accidente algunos vehículos volvieron en contramano o se cambiaron de carril generando caos en el lugar.

X2Twitter.com_pEWgCvs2uwpngpMf_640p

En las redes sociales, los usuarios compartieron videos tras la caída del puente.

Tras el hecho, se resolvió el corte total de la circulación vehicular en la mano sur-norte de avenida Circunvalación entre Avellaneda y Uriburu. Asimismo, personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar para ordenar los desvíos que se realizan por Ovidio Lagos.

Noticias relacionadas
Los trabajadores de la Terminal fueron al Concejo para seguir la votación de la ordenanza.

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

La sede del sindicato de portuarios, con vigilancia policial tras el hallazgo de las balas.

Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

bajo la plaza 25 de mayo: hallaron en el centro de rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Rosario sin agua por tareas no programadas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Lo último

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Ex concejales y ediles salieron a respaldar la ordenanza que regularizó la actividad en la Terminal de Ómnibus y cuestionaron el proyecto de La Libertad Avanza que propone quitar la exclusividad del servicio y el canon que percibe la cooperativa de maleteros.
Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Por Matías Petisce
Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925
La Ciudad

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Quién es el embajador argentino que exigió tapar un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
Política

Quién es el embajador argentino que exigió tapar un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Ovación
No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben
OVACIÓN

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Policiales
Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

La Ciudad
Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Economía

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Información General

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia
Ovación

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
Información General

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo