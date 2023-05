Advierten un panorama de "crisis" en la red publica de pediatría

La agrupación Pediatras en Lucha, que reúne a casi 400 profesionales de la especialidad , planteó un panorama de “crisis” en los efectores públicos debido no solo a las afecciones estacionales que ponen al límite los recursos, sino a las precarias condiciones laborales, falta de profesionales y ausencia de planificación de políticas de salud. Advierten que, en ese contexto, Rosario tiene una sola ambulancia preparada para traslados de urgencias pediátricas y neonatológicas.

“Somos 390 pediatras. Nos reúne la preocupación por una situación que se fue agravando durante años. Nos convoca el estrés laboral, la angustia, la preocupación para que nuestra población infantil pueda ser atendida en las mejores condiciones, con tiempo, dedicación y calidad en la consulta. Dadas las malas condiciones de trabajo, no lo podemos cumplir”, alertó a La Capital Victoria Garcete, profesional integrante del grupo.

Y agregó que no tienen insumos, están sobrecargados y solos. “Esa buena atención no se puede cumplir. Queremos visibilizar que no se trata de una responsabilidad individual del pediatra, sino que tiene que ver con la planificación y la gestión en salud pública”.