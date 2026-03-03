La Capital | Economía | industria

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

El índice de actividad del sector metalúrgico rosarino cerró 2025 con una caída del 9%. La situación se agravó en los últimos meses. La caída de la demanda, el aumento de las importaciones y el crecimiento del costo financiero complican a las empresas

3 de marzo 2026 · 17:39hs
La actividad metalúrgica cayó durante los últimos dos años.

La actividad metalúrgica cayó durante los últimos dos años.

La facturación real de la industria en Rosario cayó casi 9% en 2025 y acumula una retracción superior al 35% en los últimos dos años. Con una recesión que supera los 30 meses, el sector metalúrgico aparece como el más golpeado. “El 77% de los rubros que integran nuestra rama muestra crifras negativas de actividad”, señaló Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de la ciudad.

La crisis que golpea al sector industrial desde el cambio de modelo económico se aceleró en los últimos meses. El cierre de fábricas emblemáticas en medio de los ataques del gobierno nacional a los prinicipales referentes del sector expone la aceleración del camino a a la debacle. En todo el país, la industria metalúrgica perdió en dos años 851 empresas y 18.800 empleados menos en todo el país, según datos de la asociación nacional que reúne a los empresarios del sector.

El informe de actividad que elabora mensualmente AIM no presenta novedades positivas. Con los datos de cierre de 2025, muestra un porcentaje de utilización de la capacidad instalada de apenas el 38% a nivel nacional, con ramas como la de línea blanca que, con la excepción de productos de nicho, se convirtieron prácticamente en importadoras. “Muchas empresas optaron por esa opción para sobrevivir, el problema de la importación de bienes finales es que se deteriora toda la cadena de valor armada para abastecer la fabricación local”, explicó Catalano. La maquinaria agrícola es un ejemplo. El sector presenta números levemente positivos de ventas pero la producción de agropartes bajó 15%.

El índice de facturación real de los negocios de Rosario, que elabora el centro de estudios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad, mostró una retracción general del 3% el año pasado pero la industria metalúrgica cayó 9%. Si se toman los últimos tres meses de 2025, la caída interanual fue del 12%. En comparación con 2022, la retracción es de 36,3%.

Apoyo local

El titular de la cartera de Desarrollo Económico, Leandro Lopérgolo, destacó que la recuperación de la construcción en 2025 permitió amortiguar el derrumbe industrial, que había sido del 24% un año anterior.

Lopérgolo y el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, participaron del encuentro en el que se presentó el informe metalúrgico. Ambos destacaron las políticas anticíclicas implementadas desde ambos niveles del Estado para tratar de amortiguar el impacto negativo del programa económico nacional. El sostenimiento de la obra pública fue señalado como el principal aporte. También los créditos subsidiados, como los $ 20 mil millones que se acaban de anunciar en conjunto con el Banco Municipal de Rosario y los incentivos fiscales.

Al respecto, el funcionario provincial informó que 300 empresas santafesinas se acogieron al régimen de desgravación de Ingresos Brutos que puso en marcha la nueva ley tributaria para quienes tomen nuevos trabajadores. Se tomaron 528 empleados por este beneficio, la mayoría en el sector comercial.

Las mesas sectoriales que funcionan en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia también funcionan como ámbitos de monitoreo y diseño de planes de apoyo. La semana próxima, una delegación encabezada por el gobernador viajará a Neuquén para firmar convenios tendientes a consolidar la presencia de proveedores santafesinos en Vaca Muerta.

La industria metalúrgica viene trabajando desde hace años para insertarse en la nueva frontera económica del gas, petróleo y minería. que crecieron 2,2% y 8% en el último año. Junto al agro, esa cadena es uno de los destinos expansivos de la actividad que representa el 30% de las empresas de la provincia. En cambio, los mercados automotor, siderúrgico y de la construcción están en franca retracción.

La pendiente

Más allá de los apoyos locales, los industriales locales vienen padeciendo un panorama de caída de la demanda, pérdida de mercado a manos de la importación, reducción de la competitividad cambiaria y altos costos de servicios y financieros. “Los bienes no transables subieron enormemente en estos años”, señaló Germán Medina, tesorero de AIM, y agregó: "La facturación metalúrgica evolucionó por debajo dela inflación en medio de una fuerte caída de la actividad, lo que indica que somos cada vez más baratos”.

Catalano agregó que muchas empresas del sector están vendiendo a pérdida para no perder mercado, aguantando un repunte que no llega. “Una de las cosas que más complicó el año pasado fue el aumento del costo financiero”, subrayó. El aumento de cheques rechazados es un síntoma de la nueva fase en la que entró la crisis.

Una recorrida por la facturación real de siete importantes ramas de actividad permite ver la magnitud del desastre: maquinaria de uso especial (-39,5%), autopartes (-35,2%), productos metálicos para uso estructural (-28,8%), industria metalúrgica (-28,7%), productos de metal, servicios de trabajo (-28,3%), aparatos de uso doméstico (-18,5%) y maquinaria de uso general (-17%).

Noticias relacionadas
El precio del dólar en Rosario

Dólar en Rosario: la cotización oficial aumentó 20 pesos y alcanzó su nivel más alto en tres semanas

El incremento en la tarifa de gas promedio mensual rondará los $400.

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1 % en las tarifas de gas desde marzo

Una notificiación en la web del Arca podría alertar un cambio de categoría en el monotributo

Monotributo: las recategorizaciones "de oficio" de Arca golpean a las categorías más bajas

El gobierno nacional completó este viernes la apertura de sobres del proceso licitatorio para la concesión de la hidrovía.

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente. Los precios siguen ajustando por encima de la inflación

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump
Política

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche
La Ciudad

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Ovación
Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: Fue uno de los años más difíciles de mi vida

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

Policiales
La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas
Policiales

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?