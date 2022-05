Viruela del mono: cómo se transmite y qué hacer para evitar el contagio

Esta enfermedad es endémica en África occidental y central y, aunque generó algún brote fuera del continente africano, no había circulado antes por Europa. La mayoría de las infecciones se detectaron en hombres jóvenes que mantuvieron sexo con otros hombres, aunque el virus afecta por igual a hombres y mujeres. Por lo que se conoce no es, en principio, una enfermedad de transmisión sexual y, de hecho, el uso del preservativo no protege, aseguró la doctora Natalia Rodríguez-Valero, médico del servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona e investigadora de ISGlobal.