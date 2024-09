Varios detenidos en Suiza por poner en uso la primera "cápsula de suicidio"

Todo sucedió en el cantón de Schaffhausen, una zona forestal poco habitada que limita con Alemania. Un portavoz del grupo detrás de la cápsula, The Last Resort, dijo que la fallecida era una mujer estadounidense, de 64 años, que tenía gravemente comprometido su sistema inmunitario .También afirmaron que la mujer había pasado una serie de evaluaciones psiquiátricas antes de decidir terminar con su vida y resaltaron que su muerte fue “pacífica, rápida y digna”.

Sin embargo, las autoridades detuvieron a los cuatro personas involucradas en el episodio, entre ellas el copresidente de The Last Resort, Florian Willet, por “inducción y complicidad en el suicidio”. En Suiza, la eutanasia no está permitida pero sí el suicido asistido bajo ciertos parámetros.

En redes sociales, el episodio que ocurrió en Suiza se volvió tendencia rápidamente. No solo abrió debate en torno a la posibilidad de acceder al suicidio asistido , sino que muchos usuarios se mostraron curiosos en torno al funcionamiento de Sarco, esta cápsula con particular aspecto, que “permite” morir por asfixia de nitrógeno.

Cómo funciona “Sarco”, la cápsula de suicidio

La “capsula del suicidio” que está bajo la lupa funciona de la siguiente manera: la persona que desea morir se posiciona en su interior y pulsa un botón que libera una gran cantidad de nitrógeno que sustituye al oxígeno, lo que provoca una pérdida rápida del conocimiento y la muerte en aproximadamente cinco minutos. Esta es una creación de Philip Nitschke, un médico australiano reconocido. Según su inventor, la muerte se vive “sin dolor” en esta cápsula.

La cápsula Sarco muestra un diseño muy particular: tiene líneas aerodinámicas y parece sacada de una película futurista. Además, tiene una cubierta transparente, que permite ver hacia afuera. En ese sentido, el artefacto está diseñado para permitir que una persona sentada en un asiento reclinable presione desde el interior un botón que inyecta gas nitrógeno en la cámara sellada. También tiene un botón de emergencia para salir.

Este dispositivo ha generado un gran debate, con sus defensores y detractores. Quienes están a favor, afirman que la cápsula ofrece una alternativa que no depende de medicamentos ni de un equipo médico y aseguran que amplía el acceso a la eutanasia, porque es un artefacto que se puede imprimir en 3D y ensemblarlo para su uso en casa.

Por otro lado, hay quienes sostienen que el diseño moderno de la cápsula podría considerarse como una glorificación y banalización del suicidio. También les preocupa que pueda operarse sin supervisión médica.

Por su parte, la ministra de Salud suiza, Elisabeth Baume-Schneider, expresó que el uso de este dispositivo no es legal: "Por un lado, no cumple con las exigencias de la ley de seguridad de los productos y, como tal, no debe ponerse en circulación", afirmó, y agregó: "Por otro lado, el uso correspondiente de nitrógeno no es compatible con el artículo sobre el propósito de la ley de sustancias química.