La Capital | Información General | mascotas

Permiten que las mascotas viajen en trenes y micros: lo que tenés que saber

La Secretaría de Transporte fijó requisitos de seguridad, documentación y tarifas para trasladar a ciertos animales en servicios nacionales

23 de diciembre 2025 · 12:19hs
Cada pasajero mayor de edad podrá viajar con un solo animal y deberá ser trasladado en un contenedor cerrado

El gobierno nacional autorizó el traslado de mascotas en trenes y micros de larga distancia de jurisdicción nacional. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 2076/2025 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La norma actualizó el marco regulatorio del transporte terrestre y puso fin a una restricción histórica, al establecer reglas claras para garantizar la seguridad, el bienestar animal y la convivencia con los pasajeros.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la medida busca adecuar la normativa vigente a las condiciones actuales del sector y ordenar una práctica que hasta ahora solo se permitía de manera excepcional.

A qué servicios alcanza la autorización

La medida rige para los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de larga distancia que operan bajo jurisdicción nacional. En el caso de los micros, incluye a los ómnibus que conectan ciudades de distintas provincias. En el sistema ferroviario, alcanza a los trenes interurbanos, como las formaciones del Mitre que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán, y los servicios del Roca entre Constitución y Mar del Plata.

La normativa dispuso que la autoridad de aplicación deberá definir días, horarios y modalidades para el traslado de animales, con el objetivo de preservar la calidad del servicio y respetar estándares internacionales y las pautas del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.

Qué mascotas se pueden trasladar

La resolución definió como animal doméstico a todo animal de compañía que pueda convivir con el ser humano en un entorno doméstico, siempre que su tenencia no tenga fines comerciales ni de consumo. Los perros guía o de asistencia quedaron expresamente excluidos del régimen, ya que continúan bajo su normativa específica.

Cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un solo animal y no se admitirá más de un animal por contenedor.

image - 2025-12-23T103010.497

Requisitos para viajar con mascotas

El texto oficial estableció una serie de condiciones obligatorias:

  • El animal deberá viajar dentro de un contenedor o transportín cerrado, diseñado para su transporte y que garantice salubridad y protección.

  • El contenedor podrá ubicarse sobre la falda del pasajero, debajo del asiento delantero o en un asiento contiguo a la ventana, siempre sujeto con cinturón de seguridad.

  • El dueño será responsable en todo momento de la custodia, el bienestar, la salud y la seguridad del animal.

  • El pasajero deberá evitar que la mascota genere riesgos o molestias al resto de los usuarios.

Además, será obligatorio presentar constancia de vacunación antirrábica y cualquier otra certificación exigida por la normativa vigente, documentación que el personal podrá requerir al momento del abordaje.

Tarifas y condiciones de las empresas

El Gobierno habilitó a las empresas de transporte a cobrar una tarifa específica por el traslado de mascotas. Sin embargo, los perros guía o de asistencia continuarán viajando sin cargo, tal como lo dispone la Ley 26.858.

Las compañías también podrán fijar condiciones adicionales vinculadas a especies, razas, peso, edad y dimensiones de los animales. Asimismo, deberán establecer protocolos de limpieza y desinfección y podrán organizar servicios o frecuencias específicas que admitan mascotas.

En terminales y estaciones, la normativa exigió la creación de espacios específicos, señalizados y acondicionados para la espera y el abordaje de pasajeros que viajen con animales domésticos.

