Ansés: cuánto sube la mínima y cuándo cobran los jubilados en enero de 2026

Ansés aplicará el primer aumento del año por movilidad y mantendrá el bono de $70.000 para los haberes más bajos

No hace falta salir de casa para modificar la forma de cobro de los haberes del Anses

Ansés comenzará a pagar los haberes de enero de 2026 a partir del día 9 , con nuevos valores para jubilados y pensionados como resultado de la actualización mensual por inflación. El primer cobro del año llega con un incremento en la jubilación mínima y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

El ajuste responde al esquema vigente de movilidad previsional, que actualiza los haberes en forma mensual según la inflación registrada dos meses antes. Para el aumento de enero, el organismo tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

Además, el organismo confirmó el pago del bono extraordinario a los siguientes grupos del sistema previsional :

Jubilados con haberes superiores a la mínima que ingresan en el rango de proporcionalidad, quienes cobran un bono reducido.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Jubilados que cobran el haber mínimo.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en enero

Con la aplicación de la fórmula de movilidad, la jubilación mínima pasará a $349.303,33. A ese monto se le sumará nuevamente el bono extraordinario de $70.000, que ANSES otorga a los beneficiarios de menores ingresos.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo cobrarán en enero un total de $419.303,33. El refuerzo busca sostener el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación y forma parte de la estructura de ingresos previsionales definida por el Poder Ejecutivo.

Calendario de pagos Ansés para enero 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminado en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminado en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminado en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminado en 8 y 9: 15 de enero

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados con haberes superiores a la mínima