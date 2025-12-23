La Capital | Información General | Pami

Pami: cómo solicitar la ayuda económica para pagar cuidadores domiciliarios

Pami brinda apoyo económico para aquellas personas mayores afiliadas destinado a cubrir parcialmente los costos de un cuidador domiciliario

23 de diciembre 2025 · 08:54hs
Requisitos y documentación necesaria para solicitar ayuda económica para cuidadores domiciliarios

Requisitos y documentación necesaria para solicitar ayuda económica para cuidadores domiciliarios

El cuidador domiciliario es alguien esencial para varios jubilados, ya que los ayudan a realizar múltiples tareas. Por eso, desde el Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrecen una ayuda económica para los afiliados que tengan que afrontar ese costo.

El beneficio, conocido como “subsidio para auxiliar domiciliario”, busca ayudar a los jubilados a afrontar el costo de un cuidador, especialmente en los casos en los que su situación es de dependencia funcional.

Muchos adultos mayores no cuentan con una red familiar o social de contención disponible para ayudarlos en su día a día. De esta manera, el subsidio busca aliviarles la carga económica que el servicio de cuidado exige, promoviendo la permanencia de los jubilados en sus hogares, conservando su entorno y autonomía.

>> Leer más: Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones

Cómo solicitar la ayuda económica para cuidadores domiciliarios

El trámite puede realizarse de forma online en el portal web oficial de Pami o mediante la app Mi Pami. O bien, desde cualquiera de las agencias de la obra social de forma presencial, con un turno previo necesariamente.

No es necesario que sea el afiliado el que inicie el trámite obligatoriamente, también pueden realizarlo su apoderado o familiar.

>> Leer más: Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Requisitos para acceder al subsidio

Los requisitos para este beneficio de Pami son:

  • Ser afiliado/a.
  • Presentar limitaciones funcionales psicofísicas comprobables.
  • No contar con una red de apoyo efectiva.
  • Someterse a la evaluación del equipo social de Pami, que determinará la necesidad de la asistencia y la capacidad del entorno para colaborar.

>> Leer más: Pami: el beneficio de traslados gratuito que pocos conocen

Documentación requerida para solicitar el beneficio

Para tramitar el beneficio se debe presentar:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Último recibo de cobro o credencial de afiliación.
  • Consentimiento informado firmado.
  • Informe médico actualizado.
  • Nota de solicitud completada.
