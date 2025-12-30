Vacaciones en el exterior: cómo evitar los impuestos al dólar tarjeta de crédito

Hay varias opciones para sortear este sobrecargo del 30%. Cómo pagar con Pix en Brasil, uno de los destinos más elegidos por los argentinos

El verano ya estalló en Argentina y muchos están planificando sus próximas vacaciones. Dentro de este universo, algunos v iajeros piensan en pasar unos días en el exterior . Sin importar cuál sea el destino fuera del país, -así sea cercano, como Brasil o Uruguay, o implique cruzar el charco y viajar al viejo continente- cualquier pago que se realice con tarjeta de crédito en el exterior tendrá un recargo del 30%, el famoso “ dólar tarjeta”.

Con más detalle, entre el dólar tarjeta , que cotiza aproximadamente $1900, y el dólar Banco Nación o MEP , que se posiciona en un poco menos de $1500 , hay un monto considerable que puede generar una gran diferencia de ahorro en unas vacaciones en el exterior.

En particular, el sobrecosto del 30% responde a cargos impositivos de Ganancias y Bienes Personales que s e aplican cuando el banco convierte automáticamente los gastos en dólares a pesos.

Es decir, el problema no es en sí “de la tarjeta”, si no de lo que sucede en la conversación automática de las entidades bancarias . Por este motivo, hay algunas maneras de evitar estos impuestos y seguir pagando con tarjeta en el exterior.

Dos maneras para evitar el impuesto al “dólar tarjeta”

Para sortear este impuesto del 30% hay varios caminos. Una de las más populares entre los viajeros es pagar con tarjeta de débito sobre una caja de ahorro en dólares. De esta manera, se evita el sobrecargo. Incluso se puede pagar con débito a través de la wallet del celular.

No obstante, usar la tarjeta de crédito tiene la gran ventaja de poder diferir en el tiempo el pago. Si se desea pagar con este método, la solución para no percibir el 30% de recargo es prestar atención y pagar todos los consumos en dólares con dicha moneda previo al vencimiento del resumen bancario.

Para esto, hay que detener el débito automático (acción conocida como "stop debit") y abonar los dólares entre el cierre del periodo de facturación y el día del vencimiento. Después de esa fecha los dólares se pesifican al llamado “dólar tarjeta” y no hay vuelta atrás.

Otra opción para evitar el impuesto al dólar tarjeta pero seguir pagando con métodos electrónicos es usar billeteras virtuales que sean aceptadas en el destino y que estén precargadas con dólares o pesos.

La vieja confiable es llevarse efectivo al viaje. Aunque la opción es muy conocida, no es la más recomendable: no es seguro llevar grandes cantidades de efectivo, siendo que los métodos electrónicos son eficientes y evitan transportar dinero físico.

Pix, la mejor opción para pagar en Brasil

Muchos turistas argentinos que vacacionaron en Brasil hace algunos años tuvieron problemas con sus compras con tarjetas de débito o de crédito, ante el riesgo de que sean clonadas. Pero en los últimos años surgieron alternativas tecnológicas para ayudar a los viajeros, con un notable crecimiento de PIX, la plataforma del Banco Central de Brasil que permite comprar en pesos argentinos sin demasiadas complicaciones.

PIX es un sistema de transferencias electrónicas similar a las billeteras electrónicas argentinas, que permite pagar a través de aplicaciones que se descargan en el celular y por intermedio de un código QR o una clave llamada "llave PIX". Sin necesidad de tarjetas de crédito o débito, los usuarios argentinos pueden pagar en pesos y conocer la conversión a reales en el momento del pago.

Al pagar con PIX no hay impuestos ni percepciones, y el real finalmente tiene una cotización similar al dólar MEP, un tipo de cambio más conveniente que el dólar turista.

Paso a paso: cómo usar PIX en Brasil

Primero se debe descargar en el teléfono alguna de las aplicaciones que operan con PIX (como Belo, Lemon, Takenos, Fiwind, Cocos, Satoshi Tango y Prex), crear una cuenta y generar una clave CVU. A esa CVU se pueden transferir pesos o dólares desde cualquier cuenta bancaria o virtual.

Al momento de pagar, el vendedor muestra un código QR en un posnet, en un celular o impreso, que se escanea con la aplicación y se realiza la transferencia en unos pocos segundos. El otro método es que el comerciante proporcione su "llave PIX" (que habitualmente es un número de celular) y que funciona a la manera de un alias CBU en Argentina: se ingresa la "llave PIX" en la aplicación, se introduce el monto a pagar y se efectúa la transferencia inmediata.