La Capital | Información General | dólar

Vacaciones en el exterior: cómo evitar los impuestos al dólar tarjeta de crédito

Hay varias opciones para sortear este sobrecargo del 30%. Cómo pagar con Pix en Brasil, uno de los destinos más elegidos por los argentinos

30 de diciembre 2025 · 10:03hs
Cómo evitar los sobrecargos al dólar tarjeta en compras en el exterior

Cómo evitar los sobrecargos al dólar tarjeta en compras en el exterior

El verano ya estalló en Argentina y muchos están planificando sus próximas vacaciones. Dentro de este universo, algunos viajeros piensan en pasar unos días en el exterior. Sin importar cuál sea el destino fuera del país, -así sea cercano, como Brasil o Uruguay, o implique cruzar el charco y viajar al viejo continente- cualquier pago que se realice con tarjeta de crédito en el exterior tendrá un recargo del 30%, el famoso “dólar tarjeta”.

Con más detalle, entre el dólar tarjeta, que cotiza aproximadamente $1900, y el dólar Banco Nación o MEP, que se posiciona en un poco menos de $1500, hay un monto considerable que puede generar una gran diferencia de ahorro en unas vacaciones en el exterior.

En particular, el sobrecosto del 30% responde a cargos impositivos de Ganancias y Bienes Personales que se aplican cuando el banco convierte automáticamente los gastos en dólares a pesos.

Es decir, el problema no es en sí “de la tarjeta”, si no de lo que sucede en la conversación automática de las entidades bancarias. Por este motivo, hay algunas maneras de evitar estos impuestos y seguir pagando con tarjeta en el exterior.

>> Leer más: Luis Caputo, sobre el cambio de esquema de bandas cambiarias del dólar: "La desinflación va a continuar"

Dos maneras para evitar el impuesto al “dólar tarjeta”

Para sortear este impuesto del 30% hay varios caminos. Una de las más populares entre los viajeros es pagar con tarjeta de débito sobre una caja de ahorro en dólares. De esta manera, se evita el sobrecargo. Incluso se puede pagar con débito a través de la wallet del celular.

No obstante, usar la tarjeta de crédito tiene la gran ventaja de poder diferir en el tiempo el pago. Si se desea pagar con este método, la solución para no percibir el 30% de recargo es prestar atención y pagar todos los consumos en dólares con dicha moneda previo al vencimiento del resumen bancario.

Para esto, hay que detener el débito automático (acción conocida como "stop debit") y abonar los dólares entre el cierre del periodo de facturación y el día del vencimiento. Después de esa fecha los dólares se pesifican al llamado “dólar tarjeta” y no hay vuelta atrás.

Otra opción para evitar el impuesto al dólar tarjeta pero seguir pagando con métodos electrónicos es usar billeteras virtuales que sean aceptadas en el destino y que estén precargadas con dólares o pesos.

La vieja confiable es llevarse efectivo al viaje. Aunque la opción es muy conocida, no es la más recomendable: no es seguro llevar grandes cantidades de efectivo, siendo que los métodos electrónicos son eficientes y evitan transportar dinero físico.

Pix, la mejor opción para pagar en Brasil

Muchos turistas argentinos que vacacionaron en Brasil hace algunos años tuvieron problemas con sus compras con tarjetas de débito o de crédito, ante el riesgo de que sean clonadas. Pero en los últimos años surgieron alternativas tecnológicas para ayudar a los viajeros, con un notable crecimiento de PIX, la plataforma del Banco Central de Brasil que permite comprar en pesos argentinos sin demasiadas complicaciones.

>> Leer más: Brasil: cuáles son las vacunas obligatorias para ingresar al país vecino

PIX es un sistema de transferencias electrónicas similar a las billeteras electrónicas argentinas, que permite pagar a través de aplicaciones que se descargan en el celular y por intermedio de un código QR o una clave llamada "llave PIX". Sin necesidad de tarjetas de crédito o débito, los usuarios argentinos pueden pagar en pesos y conocer la conversión a reales en el momento del pago.

Al pagar con PIX no hay impuestos ni percepciones, y el real finalmente tiene una cotización similar al dólar MEP, un tipo de cambio más conveniente que el dólar turista.

Paso a paso: cómo usar PIX en Brasil

Primero se debe descargar en el teléfono alguna de las aplicaciones que operan con PIX (como Belo, Lemon, Takenos, Fiwind, Cocos, Satoshi Tango y Prex), crear una cuenta y generar una clave CVU. A esa CVU se pueden transferir pesos o dólares desde cualquier cuenta bancaria o virtual.

Al momento de pagar, el vendedor muestra un código QR en un posnet, en un celular o impreso, que se escanea con la aplicación y se realiza la transferencia en unos pocos segundos. El otro método es que el comerciante proporcione su "llave PIX" (que habitualmente es un número de celular) y que funciona a la manera de un alias CBU en Argentina: se ingresa la "llave PIX" en la aplicación, se introduce el monto a pagar y se efectúa la transferencia inmediata.

Noticias relacionadas
La insolación, las quemaduras y el dolor de cabeza pueden aparecer post exposición al sol

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

lo filmaron al vandalizar un area protegida y ahora salio a pedir disculpas

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Perros y gatos sufren las consecuencias de los ruidos extremos que provocan los fuegos artificiales y petardos

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Resultados del Quini 6 del día domingo 28 de diciembre

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo para el último sorteo del año

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Lo último

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

Cuándo y por qué se celebra el Día de Reyes Magos

Cuándo y por qué se celebra el Día de Reyes Magos

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La joven rechazó el testimonio de una vecina sobre el funcionamiento de un búnker de drogas en su casa y confirmó que la niña está fuera de peligro

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

Ovación
El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

La Ciudad
El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

Por Miguel Pisano
La Ciudad

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable
Zoom

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable

Cristina Kirchner presenta una lenta recuperación y seguirá internada
Política

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich
Política

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual
La Ciudad

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out
Política

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 