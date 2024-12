Brasil: cuáles son las vacunas obligatorias para ingresar al país vecino

Lo cierto es que si uno no está dentro de los grupos que priorizó el gobierno no puede colocársela en forma gratuita, y en el sector privado hay faltantes de dosis desde hace varios meses (se deben colocar dos dosis, con 90 días de separación, y si hay que pagarla cuesta cerca de los 100 mil peso cada una). Aunque la vacuna promete una protección importante contra el dengue, Brasil no la exige para ingresar a su territorio.

vacunacion fiebre amarilla.jpg

Qué pasa con la fiebre amarilla

La fiebre amarilla, también transmitida por el Aedes aegypti, es una enfermedad viral que puede ser grave y que se previene con la vacunación, el uso de repelentes y la ropa adecuada.

En muchas zonas del territorio brasileño la enfermedad circula durante todo el año.

La buena noticia es que hay una vacuna que protege por diez años y es gratuita. Pero no se exige para ingresar a Brasil, sino que se recomienda.

Se necesitan quince días para generar anticuerpos y pueden vacunarse los mayores de dos años. No deben colocarse esta vacuna las personas que tienen problemas inmunológicos, embarazadas y en tratamiento oncológico. Ante la duda es importante hablar con el médico de cabecera.

En Rosario y zona se puede colocar en los siguientes vacunatorios en forma gratuita:

. Hospital Escuela Eva Perón, Av. San Martín 1645 (Granadero Baigorria), teléfono: 0341 4711828/4710940. Los lunes de 8 a 14

. Hospital Provincial, Alem 1450, teléfono: 0341 4721504 interno1120. Martes de 8 a 15.30

. Federada Salud, Moreno 1143, teléfono: 0341 4263343/44. Martes de 8 a 19

. Hospital de Niños Zona Norte, Av. de los Trabajadores 1331, teléfono: 0341 4893300. Miércoles, de 7.30 a 12 y de 12.30 a 17

. Hospital Centenario, Urquiza 3101, teléfono: 0341 4724649/51 interno 130. Los jueves de 8 a 13

. Luz y Fuerza, Entre Ríos 982. Jueves de 9.30 a 16.30

. Hospital Geriátrico Provincial, Ayolas 141. Viernes de 8 a 13

. Samco Eva Perón (Funes), M. Ávila y Monteagudo, teléfono: 0341 4936011. Los lunes de 9 a 15

Vacuna contra el Covid

Hasta hace poco tiempo, Brasil exigía contar con al menos dos dosis de vacuna contra el Covid. Pero según informó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria el 21/05/2023 ya no es obligatorio para los viajeros que pretendan ingresar a Brasil la presentación del comprobante de vacunación contra Covid19.