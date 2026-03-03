Dólar en Rosario: la cotización oficial aumentó 20 pesos y alcanzó su nivel más alto en tres semanas

El dólar informal se mantiene en $1.440 en Rosario, mientras el BCRA suma compras, se paga la segunda cuota de Bopreales y el mercado espera el aval del FMI

El dólar volvió a moverse este martes en Rosario y se mantiene en niveles elevados tanto en el mercado informal como en el promedio de casas de cambio. El tipo de cambio había comenzado marzo a la baja tras anotar dos caídas consecutivas.

Según la última actualización, el promedio del dólar en Rosario se ubica en $1.390,19 para la compra y $1.441,27 para la venta , con una variación positiva del 0,96 % y un spread de $51,08 .

En tanto, el dólar blue en Rosario cotiza a $1.409 para la compra y $1.440 para la venta , con una suba del 0,35 % y un spread de $31 .

El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores económicos observados por comerciantes, ahorristas y sectores productivos en la plaza rosarina, especialmente en un contexto de conflictos internacionales.

Pago de Bopreales y compras del Banco Central

El movimiento del tipo de cambio se da en un contexto financiero particular. Este lunes se efectivizó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales por un monto cercano a los u$s1.000 millones. Sin embargo, esa salida de divisas no frenó la estrategia compradora del Banco Central.

El BCRA adquirió u$s70 millones en la rueda del lunes y acumuló así 39 jornadas consecutivas como demandante en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En lo que va del año, las compras oficiales suman u$s2.783 millones, consolidando un saldo positivo en la intervención cambiaria.

Fuerte demanda de dólares para atesoramiento

En paralelo, la demanda privada de dólares no muestra señales de enfriamiento. Durante enero se registraron u$s2.730 millones en compras netas de billetes y divisas “sin fines específicos”, según datos oficiales del BCRA.

Se trata del enero con mayor volumen de atesoramiento desde 2018, cuando se habían acumulado u$s3.073 millones, y el nivel más alto desde octubre pasado. El dato refleja que, pese al esquema cambiario vigente, el interés por dolarizar excedentes sigue firme en el arranque del año.

La misión del FMI

El escenario se completa con la agenda internacional. La misión argentina concluyó la segunda revisión técnica ante el FMI, quedando el proceso a la espera de validación formal para habilitar un desembolso de u$s1.000 millones.

El mercado sigue de cerca esa definición, ya que el ingreso de fondos podría reforzar las reservas y aportar previsibilidad en el corto plazo.