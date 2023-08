Una niña hipoacúsica logró escuchar por primera vez gracias a un implante

La cirugía fue la primera de este tipo realizada en el país y estuvo a cargo de un equipo médico compuesto por los neurocirujanos Eduardo Salas y Miguel Mural y el otorrinolaringólogo Marcos Arabel.

Este miércoles, a dos meses de la intervención, los profesionales realizaron una reevaluación de los electrodos que fueron implantados, y el jueves activaron el implante de la niña en el servicio de pediatría del hospital.

"Empezamos con niveles muy bajos de estimulación, porque nunca escuchó y, por ejemplo, no sabe cuál es su nombre, así que por más que uno la llame tal vez no responda. Lo importante es que no tiene ningún umbral de molestia y a medida que vayan pasando las semanas vamos a ir aumentando los niveles de estimulación", explicó Pérez Gramajo.

El médico luego aclaró que se trata de "un trabajo arduo, largo y de mucha rehabilitación".