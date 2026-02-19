La Capital | Economía | mercado laboral

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%

Un informe de la UBA advierte que desde mayo a noviembre de 2025 se registraron siete meses de caídas consecutivas del empleo. En el mismo período, el salario también perdió poder de compra

19 de febrero 2026 · 18:08hs
Mercado laboral. Las mayores bajas sectoriales se verificaron en comercio e industria

Mercado laboral. Las mayores bajas sectoriales se verificaron en comercio e industria, con una pérdida de 4.900 puestos en cada caso.

En medio de la discusión por la reforma laboral, los análisis sobre el mercado del trabajo exponen la dramática situación por la que atraviesan miles de argentinos. El mercado laboral formal en la Argentina perdió 23.400 puestos de trabajo (-0,2%), en noviembre de 2025. Se trató de una baja de 13.100 empleos en el sector privado registrado y de 13.000 en el sector público. En paralelo, el poder de compra del salario volvió a deteriorarse. En enero de 2026, el poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil descendió 1% mensual.

Así surge del informe “Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones”, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (Edil), del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El estudio señala que las mayores bajas sectoriales se verificaron en comercio e industria, con una pérdida de 4.900 puestos en cada caso. También se registró una merma de 2.600 empleos en servicios inmobiliarios.

Según los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en noviembre había aproximadamente 10,01 millones de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, incluyendo empleo privado, público y en casas particulares.

El informe describe una trayectoria descendente que se profundizó en los últimos meses. Tras la fase de caída entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 y un período de estancamiento hasta abril de 2025, el empleo formal acumuló siete meses consecutivos de retroceso entre mayo y noviembre de 2025.

En términos interanuales, el nivel de noviembre representó una pérdida de 111.000 puestos (-1,1%) respecto del mismo mes de 2024 y de 294.000 empleos (-2,9%) frente a noviembre de 2023. En una perspectiva más amplia, el número de asalariados formales se ubica en valores similares a los de junio de 2022, detallaron.

Salarios en retroceso

El deterioro del mercado laboral se combina con una nueva caída del salario real. En enero de 2026, el poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil descendió 1% mensual.

A su vez, en diciembre de 2025 el salario promedio real —medido por el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)— se redujo 0,3% en el sector privado registrado y 1,8% en el sector público, en términos mensuales, precisó el informe.

Estas variaciones se suman a una secuencia de retrocesos en los meses previos: -0,9% en diciembre; -0,5% en noviembre; -2,3% en octubre; -2,0% en septiembre; -0,5% en agosto y -0,5% en julio. Durante ese período, los incrementos nominales del salario mínimo quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, una brecha que se amplió especialmente en septiembre y octubre, cuando el salario mínimo permaneció congelado en $322.200, advirtieron los especialistas.

La actividad metalúrgica está en crisis.

La actividad metalúrgica arrancó 2026 con una caída del 6,2%

El gobierno nacional quiere un acuerdo entre la firma y los trabajadores de Fate

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria

bascolo: la oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos

Báscolo: "La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos"

La Casa Gris mostró las cartas del primer semestre en las paritarias.

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

