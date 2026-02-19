Reforma laboral: Diputados ya trata el proyecto en medio de fuertes cruces y acusaciones

La Capital | Política | reforma laboral

El oficialismo logró reunir 130 legisladores y abrió la sesión para tratar el proyecto de ley del oficialismo,mientras afuera rige un paro general de la CGT y crece la tensión sindical. El debate se da en un clima de alta confrontación política y social.

19 de febrero 2026 · 19:16hs
En una jornada atravesada por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina consiguió el quórum reglamentario y dio inicio al debate de la denominada ley de reforma laboral, impulsada por el presidente Javier Milei.

Con alrededor de 130 legisladores presentes, el oficialismo —con el bloque de La Libertad Avanza y el respaldo de Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y fuerzas provinciales— logró habilitar el tratamiento pese a la oposición de la bancada peronista y de la izquierda.

Cruces en el recinto y acusaciones en la calle

El inicio de la sesión estuvo precedido por fuertes declaraciones cruzadas. Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para “modernizar” el mercado laboral, atraer inversiones y reducir la informalidad. En cambio, desde la oposición y el sindicalismo denunciaron que se trata de un proyecto que “recorta derechos” y debilita la protección del trabajador.

En paralelo, afuera del Congreso de la Nación Argentina, grupos de manifestantes se concentraron para rechazar la iniciativa. En ese marco, se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad.

La CGT calificó el proyecto como un “ataque a los derechos laborales” y acusó al Gobierno de priorizar intereses empresariales.

Desde la Casa Rosada, en tanto, cuestionaron la medida de fuerza y la señalaron como una acción política destinada a obstaculizar el debate legislativo.

La huelga nacional afecta el transporte de pasajeros, bancos y distintos servicios, profundizando el clima de confrontación en una jornada clave para el oficialismo.

El número justo para el quórum

San Juan, Catamarca, Tucumán, Misiones y Santa Cruz son las provincias que le aportaron al oficialismo diputados para lograr el cuórum.

El margen fue tan estrecho que cada ausencia cotizaba alto. La paralización del transporte por el paro general sumó tensión hasta el último momento, con legisladores que debieron buscar traslados alternativos para llegar al recinto. El diputado Eduardo Falcone ya había dado el tono de la jornada al aparecer esta mañana en el Congreso en bicicleta.

El ministro del Interior, Diego Santilli, siguió los movimientos desde adentro junto al presidente de la Cámara, Martín Menem, y al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para evitar fugas de último momento.

Qué se debate

El texto que llega al recinto ya incorpora una modificación de último momento: la eliminación del artículo 44, que establecía que en caso de accidentes o enfermedades ajenas al trabajo solo se abonaría el 50% del salario. La cláusula había generado resistencia dentro del propio espacio oficialista y fue sacrificada para no perder votos.

Lo que sí permanece en el proyecto incluye cambios en el cálculo de indemnizaciones, la implementación del banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y modificaciones al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Estos últimos puntos siguen siendo los más resistidos por los bloques opositores.

Dado que Diputados introduce cambios respecto de la versión aprobada por el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para su sanción definitiva. Ya hay convocatoria para los senadores prevista para el viernes 20.

La oposición, adentro pero en contra

Una vez alcanzado el quórum, bloques como Provincias Unidas y Encuentro Federal ingresaron al recinto para participar del debate, aunque adelantaron que votarán en contra del proyecto. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda también están presentes con la misma postura.

