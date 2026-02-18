La Capital | Información General | Puerto Madryn

Sigue la búsqueda en Puerto Madryn de una joven que fue a bucear y nunca emergió: qué se sabe hasta ahora

Sofía Devries, de 23 años, es buscada intensamente desde este lunes. Estaba en una práctica de buceo y sufrió un accidente en el agua, según trascendió

18 de febrero 2026 · 14:29hs
Sofía tenía 23 años y había viajado a Puerto Madryn con su novio para realizar una certificación de buceo. 

Una joven de 23 años desapareció este lunes en Puerto Madryn mientras realizaba una práctica de buceo. Su nombre es Sofía Devries, es oriunda de Moreno, provincia de Buenos Aires, y su inmersión se enmarca en una certificación internacional de buceo.

La chica había viajado a Puerto Madryn junto a su novio para certificarse en buceo. Este lunes Sofía descendió junto a otros tres buceadores, incluido su pareja. Todos lograron emerger, menos ella. Según trascendió, la investigación apunta a que la joven se “descompensó” en el agua.

En estos momentos, Prefectura Naval Argentina, buzos tácticos y equipos especializados con robots de exploración subacuática, continúan buscando a la joven chica que desapareció en una práctica de buceo.“La atención está puesta en el lugar con la esperanza de que se produzca el hallazgo del cuerpo”, expresó este miércoles en una rueda de prensa el fiscal jefe de la ciudad de Puerto Madryn, Alex Williams.

Es que a casi 48 hs de la desaparición de Sofía Devries, el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina (PNA), Adrián Wagner, afirmó que la posibilidad de encontrar a la joven de 23 años con vida "es nula".

Qué se sabe hasta ahora

Sofía Devries se encontraba realizando una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas, ciudad de Puerto Madryn, en una profundidad aproximada de 20 metros en una zona autorizada. La bonaerense ya tenía conocimiento previo y estaba formándose en una capacitación internacional. La empresa contratada por Devries para la actividad es Freediving Patagonia. Desde su desaparición, la compañía de buceo se encuentra bajo investigación y se negó a brindar entrevistas a medios de comunicación.

No obstante, según detalló el fiscal Williams, la escuela de buceo está habilitada. "La certificación no es bautismo, implica conocimiento", aclaró el magistrado. Además, detalló que la experiencia constaba de un descenso en aguas profundas en equipo, acompañado por instructores.

"El novio trató de ayudarla para que pudiera emerger”, sumó el fiscal, y agregó que al no lograrlo, el chico salió a la superficie a pedir ayuda. "Ahí, las personas vuelven a sumergirse para buscarla y no lo consiguen", continuó Williams.

La declaración del novio

Leo, el novio de Sofía, que estaba realizando la práctica de buceo cuando se descompensó y no logró emergir, realizó una publicación en Instagram contando la dramática situación. "Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos", expresó el joven.

Además, el chico se quejó del accionar de las autoridades policiales, que, según él, demoraron en activar la búsqueda de Sofía: "Se centraron en lo burocrático, primero, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de Puerto Madryn".

