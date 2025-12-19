La Capital | Información General | Argentina

Se detectaron tres casos de la gripe H3N2 K en Argentina: qué se sabe del virus que tiene en vilo a Europa

La variante de la influenza A provocó un salto del 56% en Reino Unido, el territorio que más sufrió la llegada de esta gripe que nació en Australia

19 de diciembre 2025 · 18:23hs
El Instituto Carlos Malbrán confirmó tres casos de la influenza A H3N2 K en Argentina

La influenza A H3N2 K llegó a la Argentina. Así lo confirmó la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (Anlis Malbrán) que verificó tres casos del virus en dos adolescentes en Santa Cruz y un niño internado en la Ciudad de Buenos Aires. Una experta explicó los alcances de esta gripe.

Según informó el Malbrán, los tres casos están atravesando el contagio sin complicaciones y fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del Inei-Anlis.

Dos de los casos son adolescentes de Santa Cruz, que fueron analizados por el Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas de esa provincia. El tercero, se trata de un pequeño que había sido internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Los tres casos fueron detectados mediante la técnica de secuenciación genómica, que permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. El subclado K fue detectado por primera vez en Australia y desde septiembre se replica en Europa, causando estragos en Inglaterra.

La evidencia disponible hasta el momento descarta que esta variante presente una mayor severidad en la mortalidad de la influenza A, pero sí mayor capacidad de contagio.

El Malbrán convocó a las jurisdicciones provinciales a realizar las investigaciones epidemiológicas correspondientes y a garantizar la atención oportuna de los casos detectados. En ese sentido, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

Finalmente, se recomendó que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con una infección viral consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente aquellas que integran grupos de riesgo.

Qué se sabe de la influenza A H3N2 K

Principalmente en el hemisferio norte, donde es invierno, las alertas epidemiológicas ante la expansión de la influenza H3N2 subclado K están presente en Estados Unidos, Japón, Canadá y principalmente en Reino Unido.

Marta Cohen, patóloga argentina y vicepresidenta del Real Colegio de Patólogos del Reino Unido, dio detalles de esta variante que llevó al Reino Unido a tener un 56% más de contagios, respecto del año pasado. “Esto no es raro en la gripe: la gripe tiene periodos, años en que hay más casos, otros años en que hay menos casos. Es un virus, una variante H3N2, pero de un linaje que se llama K que habría surgido en Australia, en agosto. De ahí pasó a Nueva Zelanda y llegó a Europa a principios de octubre”, detalló la médica oriunda de La Plata en diálogo con radio La Red Rosario.

“Por ahora esto no deja de ser un exceso en el número de casos, con la sobrecarga en los hospitales públicos. Y los servicios de emergencia obviamente están colapsados. Hay muchas consultas diariamente: a algunos pacientes los internan, a otros no. En general, los pacientes más graves son los de mayor edad y los que tienen situaciones de riesgo”, agregó Cohen.

La patóloga aseguró que "no presenta la mayor letalidad”, pero contempló: “El año pasado hubo en Reino Unido 500 muertos por gripe, si hay un 56% más de casos, este año habrá alrededor de 750 muertos porque lamentablemente fallecimientos van a haber, hay todos los años”.

En este sentido, Cohen instó a la población de riesgo y adultos mayores a cuidarse inoculándose con la “vacuna tradicional” y explicó: “Las vacunas se cambian cada dos años, se actualizan de acuerdo con cómo va mutando el virus que, como tiene siete mutaciones, ha cambiado un poco. Esto reduce la eficacia de las vacunas a un 65%, pero sigue siendo la misma vacuna”.

Vacuna contra la gripe: qué hacer en caso de viajar

Aunque en Rosario no hay circulación del virus de la gripe, el brote que se está dando en Europa, Estados Unidos, México y Perú obliga a preguntarse si es necesario recibir la vacuna contra esta enfermedad antes de viajar a alguno de esos lugares.

En Europa, la circulación del virus influenza comenzó antes de lo habitual esta temporada y eso trajo algo de sorpresa, además de que tienen tasas de vacunación que suelen ser bajas. El brote actual, que también afecta a Estados Unidos y otros países del hemisferio norte, corresponde a una variante de la gripe A, conocida como H3N2 K. Hasta el momento no se ha registrado que sea más grave que lo habitual en cuanto a ingresos a terapia intensiva o muertes, pero sí aumentaron las internaciones.

La médica infectóloga del Consultorio de Medicina al Viajero del Ministerio de Salud de Santa Fe, Carolina Cudós, dijo a La Capital que recomiendan vacunarse a todos los que van a viajar a países donde se registran brotes de gripe, estén o no en grupos de riesgo. Lo ideal es hacerlo 15 días antes de irse ya que es el tiempo necesario para generar los anticuerpos.

La gripe es una enfermedad que puede generar complicaciones severas. Los síntomas son malestar general, fiebre alta, cansancio, tos seca, dolores musculares, molestias gastrointestinales (diarrea, dolor de panza).

Dónde consultar y vacunarse

Si una persona o grupo familiar está por viajar, puede escribir por whatsapp al Servicio de Medicina del Viajero del Ministerio de Salud de Santa Fe. Allí se puede pedir un turno para que un profesional responda a las dudas más frecuentes. El teléfono es 3426460132.

"Pueden ponerse en contacto con nosotros para que los asesoremos. Es importante saber adónde van a viajar, por cuanto tiempo, si la persona tiene o no enfermedades previas, la edad. Pero más allá de las particularidades, estamos sugiriendo a la gente que se vacune, esté o no en esos grupos de mayor vulnerabilidad frente a la gripe. Si ya se vacunaron este año, no hace falta", detalló Cudós.

Los grupos de riesgo incluidos habitualmente en las campañas de vacunación antigripal anual son los niños menores de dos años, los adultos de más de 65 años, embarazadas y puérperas, y personas de todas las edades con enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas u oncológicas. También se recomienda anualmente la vacuna al personal de salud.

Este año, en Santa Fe recibieron la dosis contra la gripe el 89% de las mujeres gestantes, el 66% de los mayores de 65 años y el 65% de los niños de entre 6 y 24 meses. Por lo tanto, quedan personas en riesgo sin inocularse.

"Las vacunas están disponibles en los vacunatorios provinciales, ya que sirven las mismas que se colocaron en este 2025. Sugerimos consultar en el vacunatorio más cercano", dijo Cudós.

"Quienes se vacunaron en marzo, abril, mayo o en otro momento del año contra la gripe están cubiertos de las formas graves de la enfermedad porque esta vacuna contiene la cepa H3N2. Por lo tanto, no deben vacunarse de nuevo porque ya tienen anticuerpos", enfatizó la infectóloga.

Vacunación en farmacias

Todos los años, las vacunas para los grupos de riesgo son gratuitas en la salud pública. Quienes no están dentro de esos grupos y quieren vacunarse igual suelen hacerlo en las farmacias.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario señalaron a La Capital que a esta altura del año en la mayoría de las farmacias no hay dosis disponibles. Y tampoco queda stock en las droguerías. "Si alguien necesita vacunarse sugerimos que consulte con su farmacéutico ya que tal vez le quede alguna dosis, o si no, puede guiarlo. O comunicarse con el servicio público de asistencia al viajero del ministerio", mencionó Leonardo Jurado, titular de la entidad.

