La Capital se ubica entre los medios de comunicación más leídos de Argentina

La Capital alcanzó 13,6 millones de visitantes únicos en enero de 2026. Se ubicó cuarto entre los portales informativos de Argentina y como el medio digital más leído de Rosario

5 de marzo 2026 · 08:03hs
La Capital revela un crecimiento sostenido de su audiencia digital en todo el país 

Foto: Leonardo Vincenti

La Capital revela un crecimiento sostenido de su audiencia digital en todo el país 

La Capital volvió a posicionarse entre los portales informativos con mayor audiencia digital del país. Según el ranking de Comscore MMX Multi-Platform, durante enero de 2026 lacapital.com.ar alcanzó 13.647.189 visitantes únicos, lo que lo ubicó en el cuarto lugar del ranking nacional de sitios de noticias.

El dato confirma el crecimiento sostenido de la audiencia digital del diario rosarino y consolida su lugar como referente informativo en Rosario y la región, además de fortalecer su presencia dentro del ecosistema de medios digitales de la Argentina.

El ranking de audiencia digital, que incluye tanto a los usuarios web como a los que interactúan en las redes sociales de cada medio, es encabezado por TN.com.ar, con 27.986.786 visitantes únicos. Le siguen La Voz, con 17.143.286 usuarios, y Crónica, con 15.869.888. Detrás de esos portales nacionales aparece La Capital, que con sus 13,6 millones de visitantes únicos se ubica por encima de otros medios digitales de gran alcance.

>> Leer más: El medio del interior con más seguidores: La Capital rompe récords en Instagram y Facebook

Desde su creación en 1867, La Capital siempre tuvo un rol fundamental en Rosario y la región. Sin embargo, con el pasar del tiempo fue logrando instalarse además como un medio con base en la ciudad pero de alcance nacional. Este es uno de los ejes de trabajo y, en parte, impulsa el crecimiento sostenido que el diario viene registrando ya que quienes leen diariamente las noticias no son solo rosarinos y habitantes de la región. Es una amplia comunidad que sigue creciendo.

Hace tiempo que el diario enfrenta cambios. Frente a las modificaciones en los hábitos de consumo, el diario ha sabido reconfigurarse en su versión digital, un proceso que comenzó hace años pero se aceleró y potenció debido a la pandemia.

lacapital comscore

Liderazgo en Rosario

El informe también muestra que La Capital es el sitio periodístico con mayor audiencia digital de Rosario. En el ranking nacional, el portal rosarino aparece por encima de Rosario3, que registró 12.766.824 visitantes únicos durante el mismo período.

>>Leer más: Vito Scaglione: El multimedio está viviendo una profunda transformación

De esta manera, el medio fundado en 1867 reafirma su liderazgo informativo en la ciudad, con una audiencia que trasciende el ámbito local y alcanza lectores en todo el país.

El posicionamiento de lacapital.com.ar resulta particularmente significativo porque compite en audiencia con portales asociados a grandes grupos mediáticos nacionales, canales de televisión y medios digitales con fuerte presencia en múltiples plataformas.

Un medio regional con alcance nacional

El crecimiento de la audiencia digital de La Capital refleja la consolidación de su estrategia editorial multiplataforma y el interés de los lectores por la cobertura de los temas que marcan la agenda de Rosario, Santa Fe y la región.

Los más de 13 millones de visitantes únicos mensuales posicionan al La Capital entre los medios digitales más consultados del país y evidencian la relevancia de la información local dentro del consumo de noticias en Argentina.

El intendente Pablo Javkin abrirá el periodo ordinario de sesiones en el Concejo Municipal este jueves.

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

el tiempo en rosario: jueves con rafagas y posibles lluvias todo el dia

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El programa del municipio y la  UNR brinda apoyo a chicos de entre 6 y 12 años.

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

aguas santafesinas lanzo la licitacion para renovar la red en la zona centro

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Alejandro Sanz conquistó a Rosario en una noche de hits, invitados y sorpresas

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Camiones y un micro fueron parte de los siniestros a escasa distancia entre sí. Se ha generado un intenso caos vehicular, con demoras de horas hacia Capital

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver el debut 2026 de la Fórmula 1

Newell's suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

La Capital se ubica entre los medios de comunicación más leídos de Argentina

Javkin va al Concejo con un plan de paz y obras en todos los barrios

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Faustino Oro está a una victoria de convertirse en el GM más joven de la historia

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA