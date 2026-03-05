La Capital se ubica entre los medios de comunicación más leídos de Argentina

La Capital alcanzó 13,6 millones de visitantes únicos en enero de 2026. Se ubicó cuarto entre los portales informativos de Argentina y como el medio digital más leído de Rosario

La Capital revela un crecimiento sostenido de su audiencia digital en todo el país

La Capital volvió a posicionarse entre los portales informativos con mayor audiencia digital del país. Según el ranking de Comscore MMX Multi-Platform , durante enero de 2026 lacapital.com.ar alcanzó 13.647.189 visitantes únicos , lo que lo ubicó en el cuarto lugar del ranking nacional de sitios de noticias .

El dato confirma el crecimiento sostenido de la audiencia digital del diario rosarino y consolida su lugar como referente informativo en Rosario y la región , además de fortalecer su presencia dentro del ecosistema de medios digitales de la Argentina.

El ranking de audiencia digital, que incluye tanto a los usuarios web como a los que interactúan en las redes sociales de cada medio, es encabezado por TN.com.ar , con 27.986.786 visitantes únicos. Le siguen La Voz , con 17.143.286 usuarios, y Crónica , con 15.869.888. Detrás de esos portales nacionales aparece La Capital , que con sus 13,6 millones de visitantes únicos se ubica por encima de otros medios digitales de gran alcance.

Desde su creación en 1867, La Capital siempre tuvo un rol fundamental en Rosario y la región. Sin embargo, con el pasar del tiempo fue logrando instalarse además como un medio con base en la ciudad pero de alcance nacional. Este es uno de los ejes de trabajo y, en parte, impulsa el crecimiento sostenido que el diario viene registrando ya que quienes leen diariamente las noticias no son solo rosarinos y habitantes de la región. Es una amplia comunidad que sigue creciendo.

Hace tiempo que el diario enfrenta cambios. Frente a las modificaciones en los hábitos de consumo, el diario ha sabido reconfigurarse en su versión digital, un proceso que comenzó hace años pero se aceleró y potenció debido a la pandemia.

Liderazgo en Rosario

El informe también muestra que La Capital es el sitio periodístico con mayor audiencia digital de Rosario. En el ranking nacional, el portal rosarino aparece por encima de Rosario3, que registró 12.766.824 visitantes únicos durante el mismo período.

De esta manera, el medio fundado en 1867 reafirma su liderazgo informativo en la ciudad, con una audiencia que trasciende el ámbito local y alcanza lectores en todo el país.

El posicionamiento de lacapital.com.ar resulta particularmente significativo porque compite en audiencia con portales asociados a grandes grupos mediáticos nacionales, canales de televisión y medios digitales con fuerte presencia en múltiples plataformas.

Un medio regional con alcance nacional

El crecimiento de la audiencia digital de La Capital refleja la consolidación de su estrategia editorial multiplataforma y el interés de los lectores por la cobertura de los temas que marcan la agenda de Rosario, Santa Fe y la región.

Los más de 13 millones de visitantes únicos mensuales posicionan al La Capital entre los medios digitales más consultados del país y evidencian la relevancia de la información local dentro del consumo de noticias en Argentina.