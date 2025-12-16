Brote de gripe: ¿es necesario vacunarse si uno viaja a Europa, Estados Unidos o México?

La OMS lanzó un alerta mundial por influenza. Quiénes tienen que inocularse en Rosario. Qué recomendaciones ofrece el ministerio

Hay personas que por su condición están en grupos de riesgo y son más proclives a tener complicaciones por gripe

Aunque en Rosario no hay circulación del virus de la gripe , algo que se replica en todo el país por la época del año, el brote que se está dando en Europa, Estados Unidos, México y Perú, obliga a preguntarse si es necesario recibir la vacuna contra esta enfermedad antes de viajar a alguno de esos lugares. ¿Qué sugiere hacer el ministerio de Salud de Santa Fe? ¿Hay vacunas disponibles que protegen contra la cepa H3N2 que está provocando los contagios?

En Europa la circulación del virus influenza comenzó antes de lo habitual esta temporada (para ellos la invernal) y por eso los tomó un poco por sorpresa, además tienen habitualmente tasas de vacunación que suelen ser bajas . El brote actual que también afecta a Estados Unidos y otros países del hemisferio norte corresponde a una variante de la gripe A , conocida como H3N2 (variante K, ya que el virus va sufriendo mutaciones). Hasta el momento no se ha registrado que sea más grave que lo habitual en cuanto a ingresos a terapia intensiva o muertes pero si aumentaron las internaciones.

Teniendo en cuenta que en la Argentina comenzamos el verano y que hay personas que viajan por vacaciones o a visitar familiares a distintos países de Europa, Estados Unidos, México y Perú, donde ya se registra una importante cantidad de casos, ¿hay que recibir una dosis de la vacuna en forma previa? ¿Qué recomendaciones hay para los viajeros?

Carolina Cudós, médica infectóloga del Consultorio de Medicina al Viajero del Ministerio de Salud de Santa Fe, dijo a La Capital que recomiendan vacunarse a todos los que van a viajar a países donde se registran brotes de gripe, estén o no en grupos de riesgo. Lo ideal es hacerlo 15 días antes de irse ya que es el tiempo necesario para generar los anticuerpos.

viajeros gripe avión

La gripe es una enfermedad provocada por un virus, que puede generar complicaciones severas. Los síntomas son: malestar general, fiebre alta, cansancio, tos seca, dolores musculares, molestias gastrointestinales (diarrea, dolor de panza).

Dónde consultar y vacunarse

Si una persona o grupo familiar está por viajar puede escribir por whatsapp al Servicio de Medicina del Viajero del Ministerio de Salud de Santa Fe. Allí se puede pedir un turno para que un profesional responda a las dudas más frecuentes. El teléfono es 342 6460132.

"Quienes van a hacer un viaje a esas zonas tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros para que los asesoremos. Es importante saber dónde van a viajar, por cuanto tiempo, si la persona tiene o no enfermedades previas, la edad. Pero más allá de las particularidades, estamos sugiriendo que la gente que va a estos países se vacune, esté o no en esos grupos de mayor vulnerabilidad frente a la gripe. Si ya se vacunaron este año, no hace falta", detalló Cudós.

Los grupos de riesgo incluidos habitualmente en las campañas de vacunación antigripal anual son: los niños menores de dos años, los adultos de más de 65 años, embarazadas y puérperas, y personas de todas las edades con enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, oncológicas y otras. También se recomienda anualmente la vacuna al persona del salud teniendo en cuenta que estarán en contacto con pacientes y puede contagiarlos o contagiarse con más facilidad.

Este año, en Santa Fe, recibieron la dosis correspondiente el 89 por ciento de las mujeres gestantes, el 66 por ciento de los mayores de 65 años o más y el 65 por ciento de los niños de entre 6 y 24 meses. Por lo tanto, quedan personas en riesgo sin inocularse.

¿Dónde se consiguen las vacunas? "Las vacunas están disponibles en los vacunatorios provinciales, ya que sirven las mismas que se colocaron en este 2025: sugerimos consultar en el vacunatorio más cercano", dijo la médica. En el Hospital Geriátrico Provincial, por ejemplo, este martes había dosis disponibles.

"Quienes se vacunaron en marzo, abril, mayo o en otro momento del año contra la gripe están cubiertos de las formas graves de la enfermedad porque esta vacuna contiene la cepa H3N2 por lo tanto, no deben vacunarse de nuevo porque ya tienen anticuerpos", enfatizó Cudós.

EUROPA-EN-INVIERNO_114

Barbijo en los aviones

La funcionaria del Ministerio destacó que es importante viajar con barbijo en el avión y utilizarlo en el país de destino en espacios cerrados. "Es común que el viajero vaya a museos y otros lugares sin suficiente ventilación y que se mueva en subte o colectivos. Para evitar enfermarse allá y pasarla mal y también para proteger a los demás cuando regresan, es fundamental tomar precauciones como esta".

Justamente, Cudós hizo hincapié en la vuelta. "Si una persona regresa de Europa, Estados Unidos, México, Perú y tiene síntomas debe aislarse durante cinco días para evitar contagiar a otros y que la gripe se adelante en nuestro territorio".

En ese sentido, dijo que "seguramente el año próximo el virus empiece a circular en forma anticipada, como sucedió en el hemisferio norte. Las vacunas de la nueva temporada, como siempre, estarán disponibles a partir de marzo", comentó.

Seguro del viajero

La infectóloga dijo que toda persona que viaja debe hacerlo con el correspondiente seguro de viaje: "No solo por la gripe, sino por cualquier situación que pueda presentarse. Hay países en los que ni siquiera es posible ingresar sin el seguro, sobre todo en personas mayores, pero en otros, tal vez no lo exigen para los más jóvenes y muchos se arriesgan a viajar sin esa cobertura, por lo que pueden pasarla mal ya que atenderse en el exterior no es tan simple como acá", mencionó.

Al mismo tiempo pidió que quienes van a hacer turismo y tengan algún tipo de tratamiento crónico o temporal, "lleven siempre su medicación habitual ya que no es sencillo conseguirla afuera".

¿Hay dosis en farmacias?

Todos los años las vacunas para los grupos de riesgo son gratuitas en la salud pública. Quienes no están dentro de esos grupos y quieren vacunarse igual suelen hacerlo en las farmacias.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario, señalaron a La Capital que a esta altura del año en la mayoría de las farmacias no hay dosis disponibles. Y tampoco queda stock en las droguerías. "Si alguien necesita vacunarse porque no lo hizo en su momento y va a viajar, sugerimos que consulte con su farmacéutico que puede guiarlo, o que tal vez le quede alguna dosis, y si no, tal cual sugiere el ministerio, se comunique con el servicio público de asistencia al viajero del ministerio", mencionó Leonardo Jurado.