Se dejarán de aceptar ciertos dólares: cuáles son

La Fed indicó que un determinado tipo de billetes será rechazado en bancos, cajeros y comercios minoristas norteamericanos y en el resto del mundo. Por lo tanto, la medida no solo se aplica para Estados Unidos, sino también para el resto del globo.

Cuáles son los billetes de dólares que la Reserva Federal de Estados Unidos sacará de circulación

De esta manera, la Fed de los Estados Unidos anunció que los billetes de dólar con ciertas características dejarán de circular. Estos son:

Dólares con cortes, esquinas faltantes o daños físicos visibles.

Dólares con desgaste por humedad o exposición a altas temperaturas

Dólares con manchas, decoloración o marcas que dificulten su uso.

La medida fue impulsada con el objetivo de "reforzar la seguridad" del sistema monetario. Además, el organismo aseguró que entre los años 2028 y 2038 planea lanzar nuevas versiones de los billetes de 5, 20, 50 y 100 dólares. Los mismos incluirán medidas de seguridad "más avanzadas" en contra de la falsificación, según indicaron.

>> Leer más: Dólares del colchón: Pullaro crea un comité especial de control narco para evitar blanqueos

Hasta cuando se aceptan los dólares de "cara chica" en Argentina:

De esta manera, cualquiera de estos billetes podrá ser intercambiado hasta el 31 de diciembre de 2025 en las entidades bancarias.

En este programa, cada banco que recibe efectivamente este tipo de billetes, accede de manera gratuita al servicio de envío de esos dólares al Tesoro de Estados Unidos para su cambio por emisiones nuevas

Cabe destacar que esta política no es de carácter obligatorio para las entidades financieras. Por esto, puede ocurrir que algunos bancos no se adhieran al sistema y establezcan únicamente la recepción de los dólares de “cara grande” o que, por el cambio de uno de “cara chica”, efectúen un precio diferencial.

En términos generales, esta decisión se enmarca en el objetivo de incentivar el blanqueo de capitales. Según el ente monetario, este sistema permitió, hasta el momento, la exportación y renovación de circulante de casi $6000 millones de dólares.

Cómo cambiar los cara chica

La comunicación A 8079 dice que los bancos podrán recibir los billetes de sus clientes, así sean de ediciones antiguas o estén dañados (razonablemente). Es clave que “podrán”, la norma es voluntaria, por lo que no están obligados a recibirlos. En el BCRA destacaron al adhesión del Banco Nación, el Santander y entidades provinciales, entre otras más pequeñas.

Según fuentes de la autoridad monetaria, el sistema está detrás de la iniciativa. “En los hechos, los bancos internacionales ya los recibían y hacían su propio trabajo de enviar a esos billetes a su destrucción en la Reserva Federal. Esto está pensado para bancos de capital local, a los que les costaba mucho hacerlo, y bancos públicos, que directamente se negaban”, dijo al sitio Infobae una fuente al tanto de la operatoria.

Entonces, el mecanismo que estará abierto para los ahorristas hasta el 31 de marzo próximo requerirá, primero, una consulta al banco del que se sea cliente para cerciorarse de que se adhirió al mecanismo. En caso de que no, los bancos públicos más grandes tenderán a formar parte del proceso, así que son un buen reemplazo en caso de una negativa.

El segundo paso es, apenas, depositarlos por ventanilla. Los billetes no sufrirán mayor escrutinio que el de chequear que no sean falsos y, en caso de que estén dañados, si alcanzan el nivel de integridad que exige la Reserva Federal de los EEUU para reemplazarlos (típicamente, no se puede depositar el 40% de un billete roto, por dar un ejemplo). Superado eso, el depósito se concreta.

Tercero, se tendrá la opción de dejarlos depositados en el sistema bancario o de retirarlos. Claro que cada banco fijará plazos y formas para esto último.

Un cuarto paso, específico para quienes no tengan declarados los dólares cara chica que buscan depositar, era blanquear ese dinero. Lógicamente, la opción de cambiar billetes viejos estará abierta para todos, pero depositar dinero no declarado en un banco requerirá siempre declararlo.