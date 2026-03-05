Anmat prohibió una marca de lentes de contacto y un líquido para limpiarlos

Tras una investigación del organismo, se detectó que los productos carecían de registros sanitarios y fueron considerados ilegítimos

Los lentes de contacto no contaban con el registro sanitario exigido por Anmat y fueron coniderados un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito destinada a su limpieza.

La medida quedó asentada en la Disposición 1099/26, publicada en el Boletín Oficial . El organismo tomó la decisión tras una inspección en un local de Buenos Aires y una constatación de los registros oficiales, a partir de lo que pudo notar que los productos en cuestión se ofrecían sin registro sanitario ni identificación de importador .

Por su parte, la encargada del local investigado aseguró que los productos habían sido importados por una empresa de origen chino y se comprometió a presentar la documentación correspondiente ante la autoridad. Pero esos documentos nunca llegaron al organismo.

Por este motivo, Anmat definió su prohibición en todo el país. Al no contar con la información necesaria acerca del establecimiento a cargo de su importación, resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia. Según el organismo, adquirir estos lentes de contacto y su solución multipropósito podría ser “riesgoso para la salud de los potenciales usuarios”, quienes “podrían ser sometidos a tratamientos médicos y/o estéticos con dichos artículos en la creencia de que se trata de productos seguros”.

Los lentes de contacto prohibidos por Anmat

Los productos prohibidos por Anmat corresponden a la marca “NOVMAS” y se trata, por un lado, del modelo genérico de lentes de contacto de la marca y, por el otro, una variante estética identificada como “Happy Halloween”. También la solución multipropósito de la marca fue considerada ilegítima.

En suma, los productos prohibidos por Anmat son:

Lentes de contacto NOVMAS, sin graduación.

Lentes de contacto NOVMAS “Happy Halloween”.

Solución multipropósito para lentes de contacto NOVMAS.

Es importante, para evitar exponerse a potenciales riesgos para la salud, que los usuarios se abstengan a adquirirlos o utilizarlos, ya que Anmat no puede garantizar su seguridad ni eficacia.