Anmat prohibió una marca de lentes de contacto y un líquido para limpiarlos

Tras una investigación del organismo, se detectó que los productos carecían de registros sanitarios y fueron considerados ilegítimos

5 de marzo 2026 · 12:13hs
Los lentes de contacto no contaban con el registro sanitario exigido por Anmat y fueron coniderados un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito destinada a su limpieza.

La medida quedó asentada en la Disposición 1099/26, publicada en el Boletín Oficial. El organismo tomó la decisión tras una inspección en un local de Buenos Aires y una constatación de los registros oficiales, a partir de lo que pudo notar que los productos en cuestión se ofrecían sin registro sanitario ni identificación de importador.

Por su parte, la encargada del local investigado aseguró que los productos habían sido importados por una empresa de origen chino y se comprometió a presentar la documentación correspondiente ante la autoridad. Pero esos documentos nunca llegaron al organismo.

Por este motivo, Anmat definió su prohibición en todo el país. Al no contar con la información necesaria acerca del establecimiento a cargo de su importación, resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia. Según el organismo, adquirir estos lentes de contacto y su solución multipropósito podría ser “riesgoso para la salud de los potenciales usuarios”, quienes “podrían ser sometidos a tratamientos médicos y/o estéticos con dichos artículos en la creencia de que se trata de productos seguros”.

Los lentes de contacto prohibidos por Anmat

Los productos prohibidos por Anmat corresponden a la marca “NOVMAS” y se trata, por un lado, del modelo genérico de lentes de contacto de la marca y, por el otro, una variante estética identificada como “Happy Halloween”. También la solución multipropósito de la marca fue considerada ilegítima.

En suma, los productos prohibidos por Anmat son:

  • Lentes de contacto NOVMAS, sin graduación.
  • Lentes de contacto NOVMAS “Happy Halloween”.
  • Solución multipropósito para lentes de contacto NOVMAS.

Es importante, para evitar exponerse a potenciales riesgos para la salud, que los usuarios se abstengan a adquirirlos o utilizarlos, ya que Anmat no puede garantizar su seguridad ni eficacia.

Anmat prohibió productos para el pelo y un hilo de sutura por riesgo sanitario

Ranking nacional de yerba 2025: cuáles fueron las marcas más elegidas por los argentinos

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Se abrió la inscripción para las Becas Manuel Belgrano: plazo cupos y las carreras habilitadas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

A través de una comparación con imágenes satelitales que tienen un año de diferencia se muestra cómo la falta de lluvias afecta al sector productivo

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Por Pablo Mihal
Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa