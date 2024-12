Dólares "cara chica": ¿hasta qué fecha se pueden cambiar los billetes viejos sin costo?

El Banco Central aceptará billetes viejos de parte de los bancos para enviarlos a su destrucción en EEUU. Pero las entidades financieras no están obligadas a recibirlos. El esquema es de adhesión voluntaria

De todos modos, las entidades no están obligadas a recibirlos y su adhesión es voluntaria, por lo que dependerá de cada caso particular. Un viejo problema que enfrentan los ahorristas en la Argentina es la costumbre de las financieras y “cuevas” de pagar menos por este tipo de billetes. Hasta el momento, sólo adhirieron el Santander, el Banco Nación y algunos bancos provinciales.

La medida había tenido lugar en el marco del blanqueo de capitales que impulsó el Gobierno, aunque no estaba supeditado exclusivamente a quienes exteriorizaron. Claro que, si no esas tenencias no estaban declaradas, debían incluirlos en la primera etapa del régimen que finalizó el 8 de noviembre.