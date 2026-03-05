La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

La Nasa anunció que ahora no existe ninguna posibilidad de que el asteroide 2024 YR se estrelle contra la Luna en 2032.
La agencia había pronosticado la probabilidad de un impacto directo pero ahora la descartó
La agencia había pronosticado una probabilidad del 4,3 por ciento de un impacto directo. Pero las observaciones realizadas por el telescopio espacial Webb en febrero ayudaron a los científicos a afinar la órbita del asteroide.
Esta nueva información indica que el 22 de diciembre de 2032 el asteroide, de unos 60 metros de ancho, pasará de largo de la Luna por muy poco: apenas 21.200 kilómetros.
Descubierto a finales de 2024, al principio parecía que el asteroide podría amenazar a la Tierra. El año pasado, los científicos descartaron una colisión con nuestro planeta en cualquier momento del próximo siglo, pero señalaron que la Luna aún podía ser un blanco. Finalmente también descartaron esa opción.