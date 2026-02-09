La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Mientras que no se registraron jugadores beneficiados en los principales premios de las modalidades más importantes, el Siempre Sale tuvo 31 afortunados

9 de febrero 2026 · 08:15hs
Resultados del Quini 6 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 del domingo 8 de febrero

Este domingo 8 de febrero por la noche se realizó el sorteo 3.346 del Quini 6, donde los pozos Tradicional, Revancha y La Segunda quedaron vacantes. Por otro lado, en el Siempre Sale hubo 31 apostadores (entre ellos seis santafesinos) que tras cinco aciertos, obtuvieron casi 13 millones de pesos.

El pozo acumulado que se pondrá en juego en la próxima edición de la lotería, este miércoles desde las 21.15, será histórico: $16.450.000.000. Aquellos jugadores que deseen participar deben realizar sus apuestas en agencias oficiales o plataformas digitales habilitadas.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 18 - 23 - 24 - 40 - 44 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $6.768.814.692

Con cinco aciertos: 13 ganadores, que recibirán $3.414.675

Con cuatro aciertos: 790 ganadores, que recibirán $16.857

►La Segunda

Números sorteados: 00 - 02 - 12 - 13 - 25 - 38

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.009.362.533

Con cinco aciertos: 12 ganadores, que recibirán $3.699.231

Con cuatro aciertos: 1.377 ganadores, que recibirán $9.671

►Revancha

Números sorteados: 04 - 17 - 20 - 21 - 37 - 39

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $7.198.044.312

►Siempre Sale

Números sorteados: 04 - 07 - 23 - 32 - 37 - 38

Con cinco aciertos: 31 ganadores, que recibirán $12.844.784

►Pozo extra

1.816 ganadores, que recibirán $85.352

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Camilo Ugo Carabelli ganó temprano un extenso partido que se definió en el tie break y luego la tuvo más sencilla ante un rival que también tuvo doble jornada. Busca otra final del Quini 6 Rosario Challenger.

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Mientras se pudo, se jugó en el Jockey Club. Román Gurruchaga enfrentaba a Olivieri cuando el tiempo obligó a suspender el partido. El Quini 6 Rosario Challenger seguía en la noche del jueves.

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Resultados del Quini 6 del día miércoles 4 de febrero

El Quini 6 quedó vacante: de cuánto será el pozo en juego para el próximo domingo

el quini 6 quedo vacante y el pozo acumulado esta a un paso del record historico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Ver comentarios

Las más leídas

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Lo último

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Donald Trump se ofendió por el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: Una cachetada

Donald Trump se ofendió por el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Una cachetada"

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

El incidente sucedió en Milán al 2100. La víctima fue trasladada al Heca por una amiga y quedó internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

De la medalla a las canas verdes

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

De la medalla a las canas verdes

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Ovación
Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Por Gustavo Conti
Ovación

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Policiales
Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Rafaela: una farmacéutica y un médico irán a juicio por defraudar al Pami en más de un millón de pesos

Rafaela: una farmacéutica y un médico irán a juicio por defraudar al Pami en más de un millón de pesos

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

La Ciudad
Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso

El turismo creció en Rosario un 25 % con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25 % con 150 mil visitantes en enero

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro

Equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Abuso sexual a una perra en barrio Godoy: qué pena podría enfrentar el agresor
La Ciudad

Abuso sexual a una perra en barrio Godoy: qué pena podría enfrentar el agresor

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle ocultos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle ocultos en dos secarropas