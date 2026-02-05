Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

La lluvia impidió el normal desenvolvimiento del Quini 6 Rosario Challenger en el Jockey Club. Y a la noche empezó a completarse la jornada

Mientras se pudo, se jugó en el Jockey Club. Román Gurruchaga enfrentaba a Olivieri cuando el tiempo obligó a suspender el partido. El Quini 6 Rosario Challenger seguía en la noche del jueves.

La lluvia fue la convidada de piedra en la 5ª jornada del Quini 6 Rosario Challenger . La inclemencia del tiempo puso en tela de juicio la realización de la jornada al punto que la organización esperó hasta último momento para dar luz verde al juego. Y recién a las 21 se volvió a la acción en el Jockey Club .

Las autoridades del torneo debatieron mucho sobre suspender o no, pero optaron por esperar y a las 21 se reanudó la jornada, mirando todo el tiempo el cielo, porque una nueva lluvia abortaría definitivamente todo.

Como estaba previsto, a las 17 comenzó la actividad. Estaban jugando Román Burruchaga con Genaro Olivieri en el estadio, cuando a las 17.27 la sirena anunció que toda la actividad se suspendía por tormenta eléctrica y todos, absolutamente todos los asistentes (desde el público hasta la gente que se mueve alrededor del evento), debieron buscar refugio en La Dulce.

Media hora después, cuando parecía que todo volvía a la normalidad, volvió a llover, con la misma intensidad con la que había llovido por la mañana y no quedó otra que esperar. Las horas fueron pasando como una pulseada entre el reloj y el clima.

Además del partido entre Román Burruchaga y Genaro Olivieri, también estaba previsto que jueguen el brasileño Pedro Boscardin Dias con el marplatense Francisco Comesaña y Juan Manuel La Serna con el boliviano Hugo Dellien y Camilo Ugo Carabelli.

El campeón de la primera edición del Challenger rosarino, que había debutado con un cómodo triunfo ante Guido Justo por 6/1 y 6/0, se enfrentaba con Facundo Díaz Acosta.

Finalmente, después de las 21 pudo completarse el primer partido y Román Burruchaga derrotó a Genaro Olivieri por 6/3 y 6/1.

La situación del dobles en el Rosario Challenger

Todavía no había arrancado la actividad, cuando se dio a conocer que la pareja conformada por Santiago De La Fuente y Juan Bautista Torres se bajó por lesión en la zona baja de la espalda del segundo. Así, Pedro Boscardín Dias y Guido Justo avanzaron a cuartos de final del certamen de dobles.

La misma pareja avanzó a semis sin jugar, por walk over de la pareja integrada por el uruguayo Ignacio Carou y el argentino Facundo Mena en el partido de cuartos.

En consecuencia, el único partido de dobles que debía jugarse era el que enfrentaba a las parejas argentinas Valerio Aboian y Tomás Farjat por un lado, y a Juan Estevez con Lucio Ratti, por el otro.

Los ganadores se asegurarán un lugar en la semifinal, instancia en la que se medirán con Boscardín Dias y Guido Justo.

En la otra llave, la semifinal la jugarán la dupla integrada por el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el brasileño Fernando Romboli (quienes anteriormente habían dejado en el camino al rosarino Luciano Ambrogi y a Mateo Del Pino, al superarlos por 6/2 y 7/5) ante Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, ambos de Brasil.

Se espera que el clima mejore

El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe y organizado por la empresa Torneos, es el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más importantes de la región. Y entró en su etapa decisiva, la que culminará el próximo domingo.

En principio, según el pronóstico del tiempo, no habría nuevas lluvias de acá al domingo, por lo que el programa se podrá llevar adelante sin los inconvenientes que dejó un jueves donde la tormenta metió una de revés que nadie esperaba y complicó mucho las cosas.