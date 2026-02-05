La Capital | Ovación | Quini 6

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

La lluvia impidió el normal desenvolvimiento del Quini 6 Rosario Challenger en el Jockey Club. Y a la noche empezó a completarse la jornada

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

5 de febrero 2026 · 21:40hs
Mientras se pudo

GUSTAVO ABBATE - PRENSA FST

Mientras se pudo, se jugó en el Jockey Club. Román Gurruchaga enfrentaba a Olivieri cuando el tiempo obligó a suspender el partido. El Quini 6 Rosario Challenger seguía en la noche del jueves.

La lluvia fue la convidada de piedra en la 5ª jornada del Quini 6 Rosario Challenger. La inclemencia del tiempo puso en tela de juicio la realización de la jornada al punto que la organización esperó hasta último momento para dar luz verde al juego. Y recién a las 21 se volvió a la acción en el Jockey Club.

Las autoridades del torneo debatieron mucho sobre suspender o no, pero optaron por esperar y a las 21 se reanudó la jornada, mirando todo el tiempo el cielo, porque una nueva lluvia abortaría definitivamente todo.

Como estaba previsto, a las 17 comenzó la actividad. Estaban jugando Román Burruchaga con Genaro Olivieri en el estadio, cuando a las 17.27 la sirena anunció que toda la actividad se suspendía por tormenta eléctrica y todos, absolutamente todos los asistentes (desde el público hasta la gente que se mueve alrededor del evento), debieron buscar refugio en La Dulce.

La lluvia fue y volvió

Media hora después, cuando parecía que todo volvía a la normalidad, volvió a llover, con la misma intensidad con la que había llovido por la mañana y no quedó otra que esperar. Las horas fueron pasando como una pulseada entre el reloj y el clima.

>>Leer más: Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Además del partido entre Román Burruchaga y Genaro Olivieri, también estaba previsto que jueguen el brasileño Pedro Boscardin Dias con el marplatense Francisco Comesaña y Juan Manuel La Serna con el boliviano Hugo Dellien y Camilo Ugo Carabelli.

El campeón de la primera edición del Challenger rosarino, que había debutado con un cómodo triunfo ante Guido Justo por 6/1 y 6/0, se enfrentaba con Facundo Díaz Acosta.

Finalmente, después de las 21 pudo completarse el primer partido y Román Burruchaga derrotó a Genaro Olivieri por 6/3 y 6/1.

La situación del dobles en el Rosario Challenger

Todavía no había arrancado la actividad, cuando se dio a conocer que la pareja conformada por Santiago De La Fuente y Juan Bautista Torres se bajó por lesión en la zona baja de la espalda del segundo. Así, Pedro Boscardín Dias y Guido Justo avanzaron a cuartos de final del certamen de dobles.

La misma pareja avanzó a semis sin jugar, por walk over de la pareja integrada por el uruguayo Ignacio Carou y el argentino Facundo Mena en el partido de cuartos.

En consecuencia, el único partido de dobles que debía jugarse era el que enfrentaba a las parejas argentinas Valerio Aboian y Tomás Farjat por un lado, y a Juan Estevez con Lucio Ratti, por el otro.

>>Leer más: Quini 6 Rosario Challenger: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

Los ganadores se asegurarán un lugar en la semifinal, instancia en la que se medirán con Boscardín Dias y Guido Justo.

En la otra llave, la semifinal la jugarán la dupla integrada por el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el brasileño Fernando Romboli (quienes anteriormente habían dejado en el camino al rosarino Luciano Ambrogi y a Mateo Del Pino, al superarlos por 6/2 y 7/5) ante Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, ambos de Brasil.

Se espera que el clima mejore

El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe y organizado por la empresa Torneos, es el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más importantes de la región. Y entró en su etapa decisiva, la que culminará el próximo domingo.

En principio, según el pronóstico del tiempo, no habría nuevas lluvias de acá al domingo, por lo que el programa se podrá llevar adelante sin los inconvenientes que dejó un jueves donde la tormenta metió una de revés que nadie esperaba y complicó mucho las cosas.

Noticias relacionadas
Luciano Ambrogi tuvo otra destacada actuación en la qualy del Quini 6 Rosario Challenger en el jockey Club de Rosario.

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Resultados del Quini 6 del día domingo 1 de febrero

Quini 6 vacante: a cuánto asciende el pozo acumulado tras el sorteo de este domingo

Luciano Ambrogi se lució en el inicio del Rosario Challenger con una victoria inobjetable. Fue ante el chileno Nicolás Bruna por un sólido 6/1 y 6/2. Ahora, ante Lucio Ratti. CREDITO: GUSTAVO ABBATE/Prensa FST

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del siempre sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Lo último

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Hay lagunas internas que actúan como cortafuegos naturales pero que no tienen agua. Hay una prohibición de quemas vigente en Entre Ríos
Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Por Tomás Barrandeguy
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Ovación
El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera
Ovación

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Policiales
Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste
Policiales

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

La Ciudad
Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia
Politica

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles
Información General

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"