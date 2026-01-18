La Capital | Información General | lunes

Llega el Blue Monday: ¿por qué este lunes es el más triste de todo el año?

Desde 2005, cada tercer lunes de enero se celebra esta efeméride que, aseguran, tiene cierta base científica. En qué se basa la fórmula y por qué algunos la critican

18 de enero 2026 · 11:36hs
Apenas pasaron 19 días de 2025 y se celebra el lunes más triste del año. Sí, en todo el mundo se "celebra" el Blue Monday. No solo porque sea lunes, sino porque se juntan diversas variables propias de esta época, que hacen que este día sea uno especialmente melancólico y depresivo.

Esta tradición, de origen inglés, tiene sus raíces en 2005, cuando el profesor de psicología Cliff Arnall, de la Universidad de Cardiff, creó una fórmula matemática para determinar qué día nos afecta más emocionalmente.

Los factores que estableció para designar el tercer lunes de enero como el día más triste del año incluyen el mal tiempo, las deudas, el tiempo transcurrido desde la Navidad, la falta de motivación y el tiempo que pasó desde que no logramos cumplir con nuestros objetivos de año nuevo.

El término 'Blue Monday' está vinculado a la psicología del color de la cultura anglosajona, donde 'blue' (azul) se utiliza para describir la tristeza. Sin embargo, la falta de rigor científico en esta fórmula llevó a la comunidad científica a desacreditarla, ya que muchos critican el concepto de "lunes gris" por cómo banaliza una enfermedad tan seria como puede llegar a ser la depresión.

Por qué el concepto se sostiene

A pesar de la falta de respaldo académico, el Blue Monday persiste porque conecta con sensaciones reales que suelen aparecer en enero: cansancio, presión económica, regreso a la rutina laboral y altas temperaturas en países como la Argentina.

En Rosario y el sur de Santa Fe, el tercer lunes de enero suele coincidir además con olas de calor, jornadas largas y menor actividad social, lo que puede potenciar sensaciones de desgano o irritabilidad, aunque eso no implica un cuadro clínico de depresión.

Qué dicen los especialistas

Profesionales de la salud mental advierten que no existe un día específico que concentre mayor tristeza o riesgo emocional. La depresión y otros trastornos del ánimo responden a procesos complejos, individuales y sostenidos en el tiempo.

Desde organismos de salud remarcan que asociar un malestar emocional a una fecha puntual puede resultar simplificador y confuso, y hasta banalizar problemáticas serias. También señalan que este tipo de etiquetas puede invisibilizar a quienes atraviesan dificultades durante todo el año.

En los últimos años, algunas instituciones y campañas resignificaron el Blue Monday como una excusa para promover el bienestar emocional, la consulta temprana y la importancia de pedir ayuda cuando el malestar persiste.

En la Argentina, el Ministerio de Salud recuerda que ante síntomas de angustia sostenida, ansiedad o depresión es clave recurrir a profesionales y a los dispositivos de atención disponibles en cada jurisdicción.

