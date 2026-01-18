La Capital | Policiales | joven

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

El joven se presentó en una comisaría y quedó detenido por orden judicial. La víctima, que está fuera de peligro, fue herida durante una discusión

18 de enero 2026 · 11:54hs
Inmediaciones de Pellegrini y Colombia

Inmediaciones de Pellegrini y Colombia, donde el joven baleó a su ex

El hombre acusado de haber baleado a una joven de 20 años en la zona de Pellegrini y Colombia, uno de los hechos de violencia de género registrados este sábado en Rosario, se entregó por la noche ante la policía y quedó detenido por orden judicial.

Según informaron fuentes policiales, el imputado identificado como M. Luciano Roberto, de 21 años se presentó de manera espontánea a las 20.30 en la Comisaría 19 y manifestó ser el autor del disparo que hirió a Tatiana Ludmila S. G., de 20 años.

Se presentó en la comisaría

De acuerdo a lo informado por la Unidad Regional II, el joven expresó ante el personal policial su decisión de “entregarse” y relató que había mantenido comunicaciones previas con la víctima durante la jornada. Según su versión, ambos se encontraron en la zona de La Florida y luego se dirigieron a su domicilio, ubicado en Pellegrini al 7000.

Siempre de acuerdo a su testimonio, una vez dentro de la vivienda se produjo una discusión de pareja que derivó en un forcejeo, durante el cual la joven resultó herida de arma de fuego. El imputado sostuvo que no se presentó de inmediato ante la policía “por temor”.

>> Leer más: En pocas horas, dos mujeres fueron baleadas en Rosario en hechos de violencia de género

Orden de detención y traslado

Tras la presentación espontánea, a las 21.25 se dio intervención a la fiscal de turno, María Laura Riccardo, quien dispuso que, una vez finalizadas las actuaciones de rigor, se formalizara la detención del joven.

Por orden judicial, el imputado fue trasladado junto con las actuaciones a la Comisaría 32, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación. En las próximas horas será llevado a audiencia imputativa, donde se le atribuirá formalmente el hecho.

El ataque ocurrió durante la mañana del sábado y se inscribe en una serie de episodios de violencia contra mujeres registrados en Rosario en pocas horas. La investigación judicial deberá determinar las circunstancias del disparo, el grado de responsabilidad del imputado y la calificación legal del hecho.

